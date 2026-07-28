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ما أهداف ودلالات موافقة إسرائيل على دخول قوة دولية إلى غزة؟
ما أهداف ودلالات موافقة إسرائيل على دخول قوة دولية إلى غزة؟
سبوتنيك عربي
في خطوة غير متوقعة، وافق (الكابينت) الإسرائيلي على السماح بدخول القوة متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح، برفقة أعضاء من الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، ضمن مرحلة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T18:07+0000
2026-07-28T18:07+0000
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ومن المقرر أن تقتصر المرحلة التجريبية في البداية على منطقة تقع خارج سيطرة "حماس"، حيث ستتولى القوة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع ممثلي الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية، الإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات الأساسية، على أن يتم تقييم التجربة قبل اتخاذ أي قرار بشأن توسيعها إلى مناطق أخرى داخل القطاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة والأهداف الإسرائيلية وراء السماح بدخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ومدى مساهمتها في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.ضربة لإسرائيلقال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية إن موافقة نتنياهو على دخول قوات حفظ الاستقرار التابعة لمجلس السلام الدولي إلى قطاع غزة، تشكل ضربة كبيرة للجانب الإسرائيلي".وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أي تدخل دولي يعطي بعدا لتحييد قوة إسرائيل، بعد أن ظلت ترفضه على مدار السنوات الماضية كونه يعيد التوازن في مواجهة القوة الغاشمة الإسرائيلية في غزة.واعتبر أنور أن وجود قوات دولية على الأرض يُعتبر، اعترافا ضمنيا بأن النصر التام لم ولن يتحقق، وهو ما يمثل ضربة قاسية لحكومة نتنياهو وللمجموعات المتطرفة التي تسيطر على المشهد السياسي، وتوزع وعودا زائفة دون تحقيق شيء منها.ولفت إلى أن هذا التطور ستكون له تبعات مباشرة على استطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات المقرر عقدها في 27 من أكتوبر القادم.وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن هذه الخطوة تحققت بفضل ضغوط وتنسيق مصري مكثف، مشيرا إلى وجود وفود حركة حماس في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة الثانية التي يقع على رأس أولوياتها الانسحاب الإسرائيلي ودخول القوات الدولية.تخفيف الضغوطمن جانبه قال الدكتور ماهر صافي الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن موافقة (الكابينت) على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع هي خطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الضغوط الدبلوماسية الأمريكية، عشية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي استجابة تكتيكية لمحاولات الإدارة الأمريكية دفع إسرائيل لتطبيق بنود ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل فرضت شروطا أمنية صارمة تحصر انتشار القوة في مناطق محدودة وتضمن التنسيق الكامل مع الجيش، مع بقائه متمركزا عند ما يعرف بالخط الأصفر، وعدم الانسحاب الفعلي الشامل من القطاع، إضافة إلى احتفاظها بصلاحية اختيار الدول المشاركة من تلك التي تربطها بها اتفاقيات سلام مثل أوغندا والمغرب.وأوضح المحلل السياسي أن حكومة نتنياهو تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الظهور بمظهر المتعاون مع خطط السلام الإقليمية دون التنازل عن أهدافها الأمنية العميقة، حيث تربط أي انسحاب بتجريد حركة حماس والفصائل من السلاح نهائيا، وهو ما ينطوي تحت المهام المنوطة بقوة الاستقرار لتهيئة الأرضية الأمنية والسياسية للانسحاب والإشراف على نزع السلاح وحماية إعادة الإعمار.وأضاف صافي أن الموافقة الإسرائيلية لا تعكس رغبة في السلام، بل تهدف إلى الخروج من قطاع غزة دون إعلان الهزيمة، ونقل مسؤولية القطاع وعبئه الأكبر إلى المجتمع الدولي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260728/ارتفاع-حالات-الإجهاض-وتشوه-الأجنة-في-غزة-وسط-تفاقم-الأزمة-الصحية-1115548116.html
https://sarabic.ae/20260726/إسرائيل-تصادق-على-دخول-قوات-متعددة-الجنسيات-إلى-قطاع-غزة-1115517116.html
https://sarabic.ae/20260726/الرئاسة-الفلسطينية-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-وغزة-يبقي-المنطقة-في-دوامة-حرب-مفتوحة-1115510549.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة
حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة

ما أهداف ودلالات موافقة إسرائيل على دخول قوة دولية إلى غزة؟

18:07 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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حصري
في خطوة غير متوقعة، وافق (الكابينت) الإسرائيلي على السماح بدخول القوة متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح، برفقة أعضاء من الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى بدء تنفيذ أجزاء من المبادرة.
ومن المقرر أن تقتصر المرحلة التجريبية في البداية على منطقة تقع خارج سيطرة "حماس"، حيث ستتولى القوة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع ممثلي الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية، الإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات الأساسية، على أن يتم تقييم التجربة قبل اتخاذ أي قرار بشأن توسيعها إلى مناطق أخرى داخل القطاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
11:00 GMT
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة والأهداف الإسرائيلية وراء السماح بدخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ومدى مساهمتها في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.
ضربة لإسرائيل
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية إن موافقة نتنياهو على دخول قوات حفظ الاستقرار التابعة لمجلس السلام الدولي إلى قطاع غزة، تشكل ضربة كبيرة للجانب الإسرائيلي".
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أي تدخل دولي يعطي بعدا لتحييد قوة إسرائيل، بعد أن ظلت ترفضه على مدار السنوات الماضية كونه يعيد التوازن في مواجهة القوة الغاشمة الإسرائيلية في غزة.
واعتبر أنور أن وجود قوات دولية على الأرض يُعتبر، اعترافا ضمنيا بأن النصر التام لم ولن يتحقق، وهو ما يمثل ضربة قاسية لحكومة نتنياهو وللمجموعات المتطرفة التي تسيطر على المشهد السياسي، وتوزع وعودا زائفة دون تحقيق شيء منها.
ولفت إلى أن هذا التطور ستكون له تبعات مباشرة على استطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات المقرر عقدها في 27 من أكتوبر القادم.
وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن هذه الخطوة تحققت بفضل ضغوط وتنسيق مصري مكثف، مشيرا إلى وجود وفود حركة حماس في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة الثانية التي يقع على رأس أولوياتها الانسحاب الإسرائيلي ودخول القوات الدولية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
إسرائيل تصادق على دخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة
26 يوليو, 15:05 GMT
تخفيف الضغوط
من جانبه قال الدكتور ماهر صافي الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن موافقة (الكابينت) على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع هي خطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الضغوط الدبلوماسية الأمريكية، عشية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي استجابة تكتيكية لمحاولات الإدارة الأمريكية دفع إسرائيل لتطبيق بنود ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل فرضت شروطا أمنية صارمة تحصر انتشار القوة في مناطق محدودة وتضمن التنسيق الكامل مع الجيش، مع بقائه متمركزا عند ما يعرف بالخط الأصفر، وعدم الانسحاب الفعلي الشامل من القطاع، إضافة إلى احتفاظها بصلاحية اختيار الدول المشاركة من تلك التي تربطها بها اتفاقيات سلام مثل أوغندا والمغرب.
وأوضح المحلل السياسي أن حكومة نتنياهو تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الظهور بمظهر المتعاون مع خطط السلام الإقليمية دون التنازل عن أهدافها الأمنية العميقة، حيث تربط أي انسحاب بتجريد حركة حماس والفصائل من السلاح نهائيا، وهو ما ينطوي تحت المهام المنوطة بقوة الاستقرار لتهيئة الأرضية الأمنية والسياسية للانسحاب والإشراف على نزع السلاح وحماية إعادة الإعمار.
وأضاف صافي أن الموافقة الإسرائيلية لا تعكس رغبة في السلام، بل تهدف إلى الخروج من قطاع غزة دون إعلان الهزيمة، ونقل مسؤولية القطاع وعبئه الأكبر إلى المجتمع الدولي.
التعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة يبقي المنطقة في دوامة حرب مفتوحة
26 يوليو, 10:37 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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