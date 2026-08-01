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الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويفتش منازل
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويفتش منازل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي توغل في أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، مستخدمًا دورية مؤلفة من 6 سيارات. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T13:09+0000
2026-08-01T13:09+0000
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وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفتيش لمنزل، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقال.وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي توغل لأكثر من مرة في أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، مستخدمًا دبابتين وآلية عسكرية، منها الأسبوع الماضي، كما أطلقت قواته العسكرية النار بشكل عشوائي باتجاه الوادي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية في ريف درعا الغربي ، وأن إطلاق النار جاء من مواقع قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة باتجاه القرية".وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت، الأحد الماضي، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد. وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الماضي، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".وأشار كاتس، في كلمته، إلى أن إسرائيل وجّهت ضربتين لإيران، مشددًا أن بلاده ستهاجمها للمرة الثالثة "إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان، طالما اقتضت الضرورة لذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260628/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقصف-بالمدفعية-ريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114794102.html
https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توقيف-عدد-من-الإسرائيليين-اجتازوا-الحدود-إلى-سوريا-1115299635.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويفتش منازل

13:09 GMT 01.08.2026
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي توغل في أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، مستخدمًا دورية مؤلفة من 6 سيارات.
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفتيش لمنزل، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقال.
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا
28 يونيو, 20:18 GMT
وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي توغل لأكثر من مرة في أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، مستخدمًا دبابتين وآلية عسكرية، منها الأسبوع الماضي، كما أطلقت قواته العسكرية النار بشكل عشوائي باتجاه الوادي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية في ريف درعا الغربي ، وأن إطلاق النار جاء من مواقع قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة باتجاه القرية".
وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت، الأحد الماضي، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد. وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الماضي، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.
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الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف عدد من الإسرائيليين اجتازوا الحدود إلى سوريا
18 يوليو, 08:24 GMT
وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".
وأشار كاتس، في كلمته، إلى أن إسرائيل وجّهت ضربتين لإيران، مشددًا أن بلاده ستهاجمها للمرة الثالثة "إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان، طالما اقتضت الضرورة لذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.
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