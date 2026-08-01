بعد التراجع عن المقترح "المثير للجدل"... الاتحاد المصري يوجه رسالة إلى رئيس "فيفا"
20:15 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 20:16 GMT 01.08.2026)
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إشادة رسمية بقرار رئيس الاتحاد الدولي لـ"فيفا"، جياني إنفانتينو، القاضي بسحب مقترح بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم، وذلك على خلفية الملاحظات وردود الفعل التي أبْدتها الاتحادات الأعضاء.
وفي بيان صادر عنه، اليوم السبت، اعتبر الاتحاد المصري أن هذا القرار يجسد مفهوم القيادة الحقيقية القائمة على الإصغاء لصوت الاتحادات الوطنية، واتخاذ قرارات تخدم مصلحة مجتمع كرة القدم الدولي، لافتاً إلى أن الخطوة تعكس حرصًا واضحاً على وحدة أسرة الكرة العالمية.
وأكد البيان أن التراجع عن المقترح يعزز قيم التواصل والتشاور والاحترام المتبادل لوجهات النظر بين "فيفا" والاتحادات الأعضاء، ما يدعم أواصر التعاون داخل المنظومة الرياضية.
Press release— EFA.eg (@EFA) August 1, 2026
The Egyptian Football Association (EFA), under the leadership of President Hany Abo Rida, commends FIFA President Gianni Infantino for his decision to withdraw the FIFA Forward Enterprise proposal following the feedback and observations received from FIFA Member… pic.twitter.com/2yaO2MDIgh
واختتم الاتحاد المصري بيانه بالتعبير عن تفاؤله باستمرار الشراكة الفاعلة مع الاتحاد الدولي، لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بلعبة كرة القدم عالمياً.
يشار إلى أن "فيفا" واجه، اليوم السبت، دعوات متجددة بالشفافية بعد أن أوقف فجأة خططه لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، وهو اقتراح، أثار ردود فعل عنيفة من الاتحادات الإقليمية التي قالت إنها فوجئت بهذا الاقتراح.
وأثار هذا التراجع السريع قلقًا متزايدًا داخل عالم كرة القدم بشأن أسلوب قيادة رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، حيث يُطالب مسؤولو كرة القدم بمزيد من الرقابة على القرارات التي قد تُعيد تشكيل مستقبل الحوكمة والتجارة في هذه الرياضة.
وتسببت ردود الفعل القوية في طرح تساؤلات حول رأس المال السياسي لإنفانتينو في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لولاية أخرى على رأس "فيفا".
يذكر أن خطة الفيفا تتمثل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، من خلال بيع حصة تبلغ حوالي 20 % لمستثمرين من القطاع الخاص في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولاته الدولية، بما فيها كأس العالم.
وواجهت الخطة التي أُعلن عنها، الثلاثاء الماضي، على الفور، عاصفة من المعارضة من الاتحادات الإقليمية التي اشتكت من عدم استشارتها بشأن خطوة قد تغير الهيكل التجاري لكرة القدم العالمية. وقال إنفانتينو إن "الاتحاد تخلى عن هذه الخطط بعد أن استمع بعناية إلى جميع الآراء".