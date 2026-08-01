https://sarabic.ae/20260801/بعد-التراجع-عن-المقترح-المثير-للجدل-الاتحاد-المصري-يوجه-رسالة-إلى-رئيس-فيفا----1115691004.html

بعد التراجع عن المقترح "المثير للجدل"... الاتحاد المصري يوجه رسالة إلى رئيس "فيفا"

بعد التراجع عن المقترح "المثير للجدل"... الاتحاد المصري يوجه رسالة إلى رئيس "فيفا"

سبوتنيك عربي

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إشادة رسمية بقرار رئيس الاتحاد الدولي لـ"فيفا"، جياني إنفانتينو، القاضي بسحب مقترح بيع حصة من... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T20:15+0000

2026-08-01T20:15+0000

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وفي بيان صادر عنه، اليوم السبت، اعتبر الاتحاد المصري أن هذا القرار يجسد مفهوم القيادة الحقيقية القائمة على الإصغاء لصوت الاتحادات الوطنية، واتخاذ قرارات تخدم مصلحة مجتمع كرة القدم الدولي، لافتاً إلى أن الخطوة تعكس حرصًا واضحاً على وحدة أسرة الكرة العالمية. وأكد البيان أن التراجع عن المقترح يعزز قيم التواصل والتشاور والاحترام المتبادل لوجهات النظر بين "فيفا" والاتحادات الأعضاء، ما يدعم أواصر التعاون داخل المنظومة الرياضية. يشار إلى أن "فيفا" واجه، ⁠اليوم السبت، دعوات متجددة بالشفافية بعد أن أوقف فجأة خططه لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، وهو اقتراح، أثار ردود فعل عنيفة من الاتحادات الإقليمية التي قالت إنها فوجئت بهذا الاقتراح.وأثار هذا التراجع السريع قلقًا متزايدًا داخل عالم كرة القدم بشأن أسلوب قيادة رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، حيث يُطالب مسؤولو كرة القدم بمزيد من الرقابة على القرارات التي قد تُعيد تشكيل مستقبل الحوكمة والتجارة في هذه الرياضة.يذكر أن خطة الفيفا ‌تتمثل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، من خلال بيع حصة تبلغ حوالي 20 % لمستثمرين من القطاع الخاص في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولاته الدولية، بما فيها ‌كأس العالم.وواجهت الخطة التي أُعلن عنها، الثلاثاء الماضي، على الفور، عاصفة من المعارضة من الاتحادات الإقليمية التي اشتكت من عدم استشارتها بشأن خطوة قد تغير الهيكل التجاري لكرة القدم العالمية. وقال إنفانتينو إن "الاتحاد تخلى عن هذه الخطط بعد أن استمع بعناية إلى جميع الآراء".

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