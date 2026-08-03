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https://sarabic.ae/20260803/خبير-لـسبوتنيك-أزمة-سبتة-نتيجة-ضغوط-اجتماعية-وتراكمات-سياسية-1115736395.html
خبير لـ"سبوتنيك": أزمة "سبتة" نتيجة ضغوط اجتماعية وتراكمات سياسية
خبير لـ"سبوتنيك": أزمة "سبتة" نتيجة ضغوط اجتماعية وتراكمات سياسية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد درداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن موجة الهجرة غير النظامية التي... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T17:52+0000
2026-08-03T17:52+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
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وقال في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن المشهد الحالي نتاج تداخل عوامل ذاتية وموضوعية؛ فمن الناحية الذاتية، دفعت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عدداً كبيراً من الشباب للبحث عن آفاق جديدة في أوروبا، وهو ما تم استغلاله عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "تيك توك"، من خلال نشر معلومات مضللة زعمت أن الطريق بات مفتوحاً للحصول على الإقامة، مما غرر بالعديد من الحالمين بالعبور.وأضاف الخبير المغربي أن "العوامل الموضوعية مرتبطة أساسا باستمرار إسبانيا في احتلال أجزاء من التراب المغربي، وإصرارها على استراتيجية "إبقاء القدم" في سبتة ومليلية دون احترام لسيادة المغرب".مؤكدا أن "الوعي المغربي بضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية بات دافعاً أساسياً في هذه التحركات، خاصة مع الاقتناع الراسخ بمغربية المدينتين مهما طال أمد الاحتلال".وحول الأبعاد السياسية للأزمة، أوضح درداري أن التعاطي السياسي يظل حاضراً لتبادل الرسائل بين الرباط ومدريد، بعيداً عن التبريرات الاجتماعية، موضحاً أن هناك ملاحظات سجلها المغرب تتعلق بتغيير إسبانيا لبعض مواقفها، مثل تجنيس عناصر من "البوليساريو" واستقبال أطفال المخيمات بدوافع إنسانية "مزاجية"، في وقت تم فيه التعامل مع الأطفال المهاجرين في سبتة بقسوة تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، عبر إغلاق المطاعم ومنابع المياه والاعتداء بالضرب.وأوضح أن إسبانيا، بتخليها عن بعض التزاماتها، سقطت في تقصير تجاه الاتحاد الأوروبي والمغرب على حد سواء، وهو ما دفع بعض الدول الأوروبية لوقف التعامل بفيزا "شينغن" مع إسبانيا. وأشار إلى أن تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بأن سبتة ومليلية لا تطبق عليهما "شينغن" يعد اعترافا ضمنياً بأن المدينتين ليستا أوروبيتين، وهو ما يعزز الموقف المغربي بضرورة تسليمهما للسيادة المغربية.وتابع الخبير أن الغالبية الساحقة من المهاجرين عادت إلى المغرب خلال أقل من يومين، بعدما تبين لهم أن الوصول إلى سبتة لا يعني بالضرورة الانتقال إلى أوروبا، وأن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجانب الإسباني.ولفت إلى أن تكرار هذه الموجات يظل وارداً ما لم تراجع إسبانيا حساباتها وتحترم مبادئ تسوية الملفات العالقة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل مع المغرب كشريك حقيقي وليس كـ "دركي حدود".وشدد على أن "استقرار المنطقة يتطلب احترام مصالح المغرب، وإنهاء احتلال سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وتجنب مقايضة مصالح المملكة في السياسات الدولية"، مؤكداً أن المباحثات القادمة يجب أن تتركز على تنسيق أمني متكافئ يحمي حدود الجميع بروح الشراكة الاستراتيجية.وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية إجراءات تحقيق أولي في قضية الدخول الجماعي غير النظامي للمهاجرين إلى سبتة السليبة، في وقت دعت فيه جمعيات تمثل قضاة وأعضاء نيابة إلى التعامل مع الأزمة في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين" وفق هسبريس"وأصدرت القاضية ماريا تاردون قرارا بفتح تحقيق أولي على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة "إيوستيتيا أوروبا"، وهي منظمة مدنية إسبانية تنشط في التقاضي بشأن قضايا تعتبرها مرتبطة بالمصلحة العامة والدفاع عن سيادة القانون، بعدما رأت أن الوقائع المعروضة تتضمن مؤشرات تستدعي التحقيق في احتمال ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
https://sarabic.ae/20260802/مياه-سبتة-سرقت-حلمها-لاعبة-مغربية-تصدر-تأشيرتها-إلى-إسبانيا-يوم-غرقها--1115710504.html
https://sarabic.ae/20260802/وزارة-الداخلية-المغربية-محاولات-العبور-إلى-سبتة-ومليلية-جاءت-نتيجة-تضليل-رقمي-1115714636.html
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محمد حميدة
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري

خبير لـ"سبوتنيك": أزمة "سبتة" نتيجة ضغوط اجتماعية وتراكمات سياسية

17:52 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempereمهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026.
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد الدكتور أحمد درداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة تمثل ضغطا غير مسبوق على دول الشمال، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تجاوزت في حجمها وتداعياتها موجة عام 2021،.
وقال في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن المشهد الحالي نتاج تداخل عوامل ذاتية وموضوعية؛ فمن الناحية الذاتية، دفعت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عدداً كبيراً من الشباب للبحث عن آفاق جديدة في أوروبا، وهو ما تم استغلاله عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "تيك توك"، من خلال نشر معلومات مضللة زعمت أن الطريق بات مفتوحاً للحصول على الإقامة، مما غرر بالعديد من الحالمين بالعبور.
وأضاف الخبير المغربي أن "العوامل الموضوعية مرتبطة أساسا باستمرار إسبانيا في احتلال أجزاء من التراب المغربي، وإصرارها على استراتيجية "إبقاء القدم" في سبتة ومليلية دون احترام لسيادة المغرب".
مؤكدا أن "الوعي المغربي بضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية بات دافعاً أساسياً في هذه التحركات، خاصة مع الاقتناع الراسخ بمغربية المدينتين مهما طال أمد الاحتلال".
ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
أمس, 17:05 GMT
وحول الأبعاد السياسية للأزمة، أوضح درداري أن التعاطي السياسي يظل حاضراً لتبادل الرسائل بين الرباط ومدريد، بعيداً عن التبريرات الاجتماعية، موضحاً أن هناك ملاحظات سجلها المغرب تتعلق بتغيير إسبانيا لبعض مواقفها، مثل تجنيس عناصر من "البوليساريو" واستقبال أطفال المخيمات بدوافع إنسانية "مزاجية"، في وقت تم فيه التعامل مع الأطفال المهاجرين في سبتة بقسوة تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، عبر إغلاق المطاعم ومنابع المياه والاعتداء بالضرب.
وأوضح أن إسبانيا، بتخليها عن بعض التزاماتها، سقطت في تقصير تجاه الاتحاد الأوروبي والمغرب على حد سواء، وهو ما دفع بعض الدول الأوروبية لوقف التعامل بفيزا "شينغن" مع إسبانيا. وأشار إلى أن تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بأن سبتة ومليلية لا تطبق عليهما "شينغن" يعد اعترافا ضمنياً بأن المدينتين ليستا أوروبيتين، وهو ما يعزز الموقف المغربي بضرورة تسليمهما للسيادة المغربية.
وتابع الخبير أن الغالبية الساحقة من المهاجرين عادت إلى المغرب خلال أقل من يومين، بعدما تبين لهم أن الوصول إلى سبتة لا يعني بالضرورة الانتقال إلى أوروبا، وأن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجانب الإسباني.
ولفت إلى أن تكرار هذه الموجات يظل وارداً ما لم تراجع إسبانيا حساباتها وتحترم مبادئ تسوية الملفات العالقة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل مع المغرب كشريك حقيقي وليس كـ "دركي حدود".
وشدد على أن "استقرار المنطقة يتطلب احترام مصالح المغرب، وإنهاء احتلال سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وتجنب مقايضة مصالح المملكة في السياسات الدولية"، مؤكداً أن المباحثات القادمة يجب أن تتركز على تنسيق أمني متكافئ يحمي حدود الجميع بروح الشراكة الاستراتيجية.
ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
وزارة الداخلية المغربية: محاولات العبور إلى سبتة ومليلية جاءت نتيجة تضليل رقمي
أمس, 20:08 GMT
وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية إجراءات تحقيق أولي في قضية الدخول الجماعي غير النظامي للمهاجرين إلى سبتة السليبة، في وقت دعت فيه جمعيات تمثل قضاة وأعضاء نيابة إلى التعامل مع الأزمة في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين" وفق هسبريس"
وأصدرت القاضية ماريا تاردون قرارا بفتح تحقيق أولي على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة "إيوستيتيا أوروبا"، وهي منظمة مدنية إسبانية تنشط في التقاضي بشأن قضايا تعتبرها مرتبطة بالمصلحة العامة والدفاع عن سيادة القانون، بعدما رأت أن الوقائع المعروضة تتضمن مؤشرات تستدعي التحقيق في احتمال ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
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