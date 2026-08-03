https://sarabic.ae/20260803/مستشار-خامنئي-إيران-كانت-مستعدة-لضرب-3-أهداف-في-أوكرانيا-1115743580.html
مستشار خامنئي: إيران كانت مستعدة لضرب 3 أهداف في أوكرانيا
مستشار خامنئي: إيران كانت مستعدة لضرب 3 أهداف في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، اليوم الاثنين، أن طهران كانت مستعدة لتوجيه ضربات إلى ثلاثة أهداف في أوكرانيا عقب الهجوم الذي استهدف سفينة... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "برس تي في" عن رضائي قوله: "كنا مستعدين لتوجيه ضربة إلى ثلاثة أهداف في أوكرانيا، لكننا ألغينا الهجوم بعد اعتذار أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الأدلة التي تمتلكها طهران تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين كان متعمدًا، وستتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام كييف على ذلك.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، في وقت سابق، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن ادعاء نظام كييف بأن الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين غير متعمد لا أساس له من الصحة، مضيفًا أنه على النظام الأوكراني تحمل المسؤولية عن هذا العمل "غير القانوني والإجرامي".وقال للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من العلاقات بين إيران وأوكرانيا: "هذه تحركات عدوانية؛ فنظام كييف يهاجم دولاً عديدة، سبق أن هاجم نظام كييف جمهورية ألمانيا الاتحادية، مفجرًا منشأة حيوية للبنية التحتية للطاقة، والآن، هاجم إيران، مستهدفاً سفينة إيرانية".وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي" موسكو: هجوم كييف على سفينة إيرانية عمل عدواني وهي تسعى لتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية
https://sarabic.ae/20260803/طهران-الأدلة-تشير-إلى-أن-الهجوم-الأوكراني-على-سفينة-إيرانية-كان-متعمدا-وسنحاسب-كييف-على-ذلك-1115719461.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
مستشار خامنئي: إيران كانت مستعدة لضرب 3 أهداف في أوكرانيا
أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، اليوم الاثنين، أن طهران كانت مستعدة لتوجيه ضربات إلى ثلاثة أهداف في أوكرانيا عقب الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية، لكنها ألغت العملية بعد اعتذار كييف.
ونقلت قناة "برس تي في" عن رضائي قوله: "كنا مستعدين لتوجيه ضربة إلى ثلاثة أهداف في أوكرانيا، لكننا ألغينا الهجوم بعد اعتذار أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الأدلة التي تمتلكها طهران تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين كان متعمدًا، وستتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام كييف على ذلك
.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، في وقت سابق، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين
، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أقرّه رئيس النظام (فلاديمير زيلينسكي) صراحةً، دليلاً على استمرار نهج النظام الأوكراني غير العقلاني والعدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن ادعاء نظام كييف بأن الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين غير متعمد لا أساس له من الصحة، مضيفًا أنه على النظام الأوكراني تحمل المسؤولية عن هذا العمل "غير القانوني والإجرامي".
وفي السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، تحركات نظام كييف ضد إيران بأنها عدوانية.
وقال للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من العلاقات بين إيران وأوكرانيا: "هذه تحركات عدوانية؛ فنظام كييف يهاجم دولاً عديدة، سبق أن هاجم نظام كييف جمهورية ألمانيا الاتحادية، مفجرًا منشأة حيوية للبنية التحتية للطاقة، والآن، هاجم إيران، مستهدفاً سفينة إيرانية".