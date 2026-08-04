بزشكيان: لن أتنحى عن منصبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260804/بزشكيان-لن-أتنحى-عن-منصبي-1115751184.html
بزشكيان: لن أتنحى عن منصبي
بزشكيان: لن أتنحى عن منصبي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أنه "لن يستقيل من منصبه"، مشددًا على أنه سيواصل أداء مهامه وسيظل صامداً في مواجهة التحديات. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T08:47+0000
2026-08-04T08:47+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "إيران ستدافع عن حدودها وسيادتها، لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب"، مؤكداً أن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن نفسها بكل ما تملك من قوة إذا تعرضت لأي تهديد".وأضاف الرئيس الإيراني، أن تعزيز الصمود الوطني يمثل أحد أهم ركائز القوة والاقتدار، معتبراً أن التماسك الداخلي يشكل أساساً لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدًا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانًا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".وشدد ترامب، في ختام تصريحاته، على أن "المرحلة الثانية تتمثل في تجريد إيران من أي قدرات نووية"، مؤكدًا أنه "لم يغيّر هذا الموقف أبدًا".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260804/إيران-تعلن-إحباط-مخطط-أمريكي-لشن-هجوم-بري-عليها-1115748013.html
https://sarabic.ae/20260803/سنتكوم-تغيير-مسار-44-سفينة-تجارية-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115735266.html
https://sarabic.ae/20260803/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-انتهاك-واشنطن-المتكرر-للتفاهمات-يثبت-عدم-موثوقية-توقيعها-1115732188.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_c53fd047b060ec747241c4fce1b639ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بزشكيان: لن أتنحى عن منصبي

08:47 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أنه "لن يستقيل من منصبه"، مشددًا على أنه سيواصل أداء مهامه وسيظل صامداً في مواجهة التحديات.
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "إيران ستدافع عن حدودها وسيادتها، لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب"، مؤكداً أن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن نفسها بكل ما تملك من قوة إذا تعرضت لأي تهديد".
وأضاف الرئيس الإيراني، أن تعزيز الصمود الوطني يمثل أحد أهم ركائز القوة والاقتدار، معتبراً أن التماسك الداخلي يشكل أساساً لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها
06:29 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.
وأضاف ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى وثيقة جيدة"، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة، وأن الإيرانيين لم ينكروا إجراءها.
وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدًا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
"سنتكوم": تغيير مسار 44 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
أمس, 16:57 GMT
وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانًا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.
وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".
وشدد ترامب، في ختام تصريحاته، على أن "المرحلة الثانية تتمثل في تجريد إيران من أي قدرات نووية"، مؤكدًا أنه "لم يغيّر هذا الموقف أبدًا".
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
مجلس خبراء القيادة في إيران: انتهاك واشنطن المتكرر للتفاهمات يثبت عدم موثوقية توقيعها
أمس, 14:44 GMT
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала