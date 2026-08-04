https://sarabic.ae/20260804/بزشكيان-لن-أتنحى-عن-منصبي-1115751184.html

بزشكيان: لن أتنحى عن منصبي

بزشكيان: لن أتنحى عن منصبي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أنه "لن يستقيل من منصبه"، مشددًا على أنه سيواصل أداء مهامه وسيظل صامداً في مواجهة التحديات. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T08:47+0000

2026-08-04T08:47+0000

2026-08-04T08:47+0000

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وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "إيران ستدافع عن حدودها وسيادتها، لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب"، مؤكداً أن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن نفسها بكل ما تملك من قوة إذا تعرضت لأي تهديد".وأضاف الرئيس الإيراني، أن تعزيز الصمود الوطني يمثل أحد أهم ركائز القوة والاقتدار، معتبراً أن التماسك الداخلي يشكل أساساً لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدًا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانًا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".وشدد ترامب، في ختام تصريحاته، على أن "المرحلة الثانية تتمثل في تجريد إيران من أي قدرات نووية"، مؤكدًا أنه "لم يغيّر هذا الموقف أبدًا".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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