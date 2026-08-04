https://sarabic.ae/20260804/مجلس-الوزراء-السعودي-يؤكد-ضرورة-الحوار-لخفض-التصعيد-في-المنطقة-1115773925.html

مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة

مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

إطّلع مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس الأمريكي دونالد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T22:53+0000

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وأوضح المجلس، في بيان له، أن المملكة أكدت خلال الاتصال أهمية تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وبذل جميع الجهود لتحقيق التهدئة، بما يمهد الطريق أمام حلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للدعم الدولي المتنامي والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وترسيخ العمل متعدد الأطراف، وبناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.وفي الشأن الفلسطيني، أعرب المجلس، عن تطلعه إلى أن يشكل الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة نقطة انطلاق لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.كما ثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، لإنجاز هذا الاتفاق.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية

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