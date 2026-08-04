https://sarabic.ae/20260804/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-مخطط-إسرائيلي-لعزل-طوباس-والسيطرة-على-الأغوار-1115770364.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مخطط إسرائيلي لعزل طوباس والسيطرة على الأغوار

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مخطط إسرائيلي لعزل طوباس والسيطرة على الأغوار

سبوتنيك عربي

قال أمير داوود، مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إن إسرائيل أصدرت خلال شهر يوليو الماضي 6 أوامر عسكرية جديدة متسلسلة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T18:47+0000

2026-08-04T18:47+0000

2026-08-04T18:47+0000

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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "خطورة هذه الأوامر تكمن في سعي إسرائيل لإنشاء طريق عسكري جديد يصل طوله إلى نحو 10 كيلومترات اقتُطعت من أراضي المواطنين".وأشار إلى أنه "بالعودة إلى نهاية العام 2025 نجد أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت 9 أوامر متتالية صادرت بموجبها 1042 دونما لشق طريق بطول 22 كيلومترا".وأضاف مدير دائرة النشر والتوثيق، أن "إسرائيل تريد حاليا إضافة مقطع جديد من الطرق العسكرية على أراضي المواطنين، حيث تمعن في فصل قرى ومدينة طوباس عن سهولها الشرقية التي تشكل امتدادا زراعيا خصبا".وأوضح أن "الاحتلال يسعى بشكل متسلسل ومتزامن لعزل القرى الفلسطينية ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة، وذلك في سبيل إحكام القبضة على منطقة الأغوار".وشدد داوود على أن "سلطات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة تاريخيا لتفريغها لصالح المشروع الاستيطاني ولفرض تقييدات وتشديدات صارمة نابعة من نظرة أمنية وعسكرية مشددة".ولفت إلى أن "استهداف منطقة الأغوار الشمالية وطوباس يأتي ضمن نظرة شمولية لإعادة الاستيطان إلى منطقة جنين وشمال الضفة الغربية، وتوسيع القبضة الأمنية والعسكرية تمهيدا لإقامة أكبر قدر ممكن من المستوطنات هناك".يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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