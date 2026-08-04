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تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
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بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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https://sarabic.ae/20260804/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-مخطط-إسرائيلي-لعزل-طوباس-والسيطرة-على-الأغوار-1115770364.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مخطط إسرائيلي لعزل طوباس والسيطرة على الأغوار
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مخطط إسرائيلي لعزل طوباس والسيطرة على الأغوار
سبوتنيك عربي
قال أمير داوود، مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إن إسرائيل أصدرت خلال شهر يوليو الماضي 6 أوامر عسكرية جديدة متسلسلة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T18:47+0000
2026-08-04T18:47+0000
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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "خطورة هذه الأوامر تكمن في سعي إسرائيل لإنشاء طريق عسكري جديد يصل طوله إلى نحو 10 كيلومترات اقتُطعت من أراضي المواطنين".وأشار إلى أنه "بالعودة إلى نهاية العام 2025 نجد أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت 9 أوامر متتالية صادرت بموجبها 1042 دونما لشق طريق بطول 22 كيلومترا".وأضاف مدير دائرة النشر والتوثيق، أن "إسرائيل تريد حاليا إضافة مقطع جديد من الطرق العسكرية على أراضي المواطنين، حيث تمعن في فصل قرى ومدينة طوباس عن سهولها الشرقية التي تشكل امتدادا زراعيا خصبا".وأوضح أن "الاحتلال يسعى بشكل متسلسل ومتزامن لعزل القرى الفلسطينية ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة، وذلك في سبيل إحكام القبضة على منطقة الأغوار".وشدد داوود على أن "سلطات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة تاريخيا لتفريغها لصالح المشروع الاستيطاني ولفرض تقييدات وتشديدات صارمة نابعة من نظرة أمنية وعسكرية مشددة".ولفت إلى أن "استهداف منطقة الأغوار الشمالية وطوباس يأتي ضمن نظرة شمولية لإعادة الاستيطان إلى منطقة جنين وشمال الضفة الغربية، وتوسيع القبضة الأمنية والعسكرية تمهيدا لإقامة أكبر قدر ممكن من المستوطنات هناك".يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20260724/الخارجية-الفلسطينية-أحداث-قرية-تل-تجسد-استمرار-النكبة-وتفضح-تنسيق-الجيش-الإسرائيلي-والمستوطنين-1115470997.html
https://sarabic.ae/20260719/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بحظر-بلجيكا-منتجات-المستعمرات-الإسرائيلية-وتطالب-بعقوبات-على-المستوطنين-1115330627.html
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حصري, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مخطط إسرائيلي لعزل طوباس والسيطرة على الأغوار

18:47 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال أمير داوود، مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إن إسرائيل أصدرت خلال شهر يوليو الماضي 6 أوامر عسكرية جديدة متسلسلة صادرت من خلالها 500 دونم من أراضي طوباس وتياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "خطورة هذه الأوامر تكمن في سعي إسرائيل لإنشاء طريق عسكري جديد يصل طوله إلى نحو 10 كيلومترات اقتُطعت من أراضي المواطنين".
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
الخارجية الفلسطينية: أحداث قرية تل تجسد استمرار النكبة وتفضح تنسيق الجيش الإسرائيلي والمستوطنين
24 يوليو, 14:01 GMT
وأشار إلى أنه "بالعودة إلى نهاية العام 2025 نجد أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت 9 أوامر متتالية صادرت بموجبها 1042 دونما لشق طريق بطول 22 كيلومترا".
وأضاف مدير دائرة النشر والتوثيق، أن "إسرائيل تريد حاليا إضافة مقطع جديد من الطرق العسكرية على أراضي المواطنين، حيث تمعن في فصل قرى ومدينة طوباس عن سهولها الشرقية التي تشكل امتدادا زراعيا خصبا".
وأوضح أن "الاحتلال يسعى بشكل متسلسل ومتزامن لعزل القرى الفلسطينية ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة، وذلك في سبيل إحكام القبضة على منطقة الأغوار".
وشدد داوود على أن "سلطات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة تاريخيا لتفريغها لصالح المشروع الاستيطاني ولفرض تقييدات وتشديدات صارمة نابعة من نظرة أمنية وعسكرية مشددة".
ولفت إلى أن "استهداف منطقة الأغوار الشمالية وطوباس يأتي ضمن نظرة شمولية لإعادة الاستيطان إلى منطقة جنين وشمال الضفة الغربية، وتوسيع القبضة الأمنية والعسكرية تمهيدا لإقامة أكبر قدر ممكن من المستوطنات هناك".
التعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين
19 يوليو, 17:04 GMT
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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