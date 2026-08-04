https://sarabic.ae/20260804/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-اجتماع-عمان-يسعى-لبلورة-موقف-عربي-إسلامي-موحد-لحماية-القدس-1115768411.html

مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": اجتماع عمان يسعى لبلورة موقف عربي إسلامي موحد لحماية القدس

مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": اجتماع عمان يسعى لبلورة موقف عربي إسلامي موحد لحماية القدس

سبوتنيك عربي

قالت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس البرلمان الأردني، إن "الاجتماع الوزاري العربي الذي تستضيفه العاصمة عمان غدا يأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل تصاعد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T17:48+0000

2026-08-04T17:48+0000

2026-08-04T17:48+0000

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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد للضغط على المجتمع الدولي بهدف للتدخل بشكل جاد، وقف هذه الانتهاكات وحماية المقدسات من الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.وأكدت الجراح أن "أهمية الدعوة الأردنية تكمن في الدور التاريخي للمملكة كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب قدرتها على جمع الدول العربية والإسلامية حول موقف وصوت مشترك".وقالت مساعدة رئيس البرلمان إن "الأردن قد شدد أكثر من مرة على أن التصرفات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي"، محذرة من أن "استمرار إرهاب المستوطنين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي يدفع الأوضاع بالمنطقة نحو الانفجار".وأشارت الجراح إلى أن هذا الاجتماع يسعى بالأساس إلى حشد جهد دولي فاعل ومستمر يهدف إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل حاسم.ويستضيف الأردن، غدا الأربعاء، اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، وبلورة موقف عربي وإسلامي مشترك تجاه التطورات.وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن "المملكة ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة".وتتولى اللجنة تنسيق الجهود العربية على الساحة الدولية لمعالجة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.وتضم اللجنة، إلى جانب الأردن، كلا من تونس، والجزائر، والسعودية، والصومال، والعراق، وفلسطين، إضافة إلى قطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.فيما أكدت الخارجية الأردنية أن الاجتماع سيشهد أيضا مشاركة وزراء خارجية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا.وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

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