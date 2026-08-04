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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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روسيا والعالم العربي
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مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": اجتماع عمان يسعى لبلورة موقف عربي إسلامي موحد لحماية القدس
مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": اجتماع عمان يسعى لبلورة موقف عربي إسلامي موحد لحماية القدس
سبوتنيك عربي
قالت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس البرلمان الأردني، إن "الاجتماع الوزاري العربي الذي تستضيفه العاصمة عمان غدا يأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل تصاعد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T17:48+0000
2026-08-04T17:48+0000
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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد للضغط على المجتمع الدولي بهدف للتدخل بشكل جاد، وقف هذه الانتهاكات وحماية المقدسات من الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.وأكدت الجراح أن "أهمية الدعوة الأردنية تكمن في الدور التاريخي للمملكة كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب قدرتها على جمع الدول العربية والإسلامية حول موقف وصوت مشترك".وقالت مساعدة رئيس البرلمان إن "الأردن قد شدد أكثر من مرة على أن التصرفات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي"، محذرة من أن "استمرار إرهاب المستوطنين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي يدفع الأوضاع بالمنطقة نحو الانفجار".وأشارت الجراح إلى أن هذا الاجتماع يسعى بالأساس إلى حشد جهد دولي فاعل ومستمر يهدف إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل حاسم.ويستضيف الأردن، غدا الأربعاء، اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، وبلورة موقف عربي وإسلامي مشترك تجاه التطورات.وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن "المملكة ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة".وتتولى اللجنة تنسيق الجهود العربية على الساحة الدولية لمعالجة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.وتضم اللجنة، إلى جانب الأردن، كلا من تونس، والجزائر، والسعودية، والصومال، والعراق، وفلسطين، إضافة إلى قطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.فيما أكدت الخارجية الأردنية أن الاجتماع سيشهد أيضا مشاركة وزراء خارجية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا.وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عمليات-اقتحام-في-القدس-وجنين-بالضفة-الغربية-1115459835.html
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وائل مجدي
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حصري, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار

مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": اجتماع عمان يسعى لبلورة موقف عربي إسلامي موحد لحماية القدس

17:48 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Raad Adaylehالبرلمان الأردني
البرلمان الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Raad Adayleh
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قالت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس البرلمان الأردني، إن "الاجتماع الوزاري العربي الذي تستضيفه العاصمة عمان غدا يأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة".
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد للضغط على المجتمع الدولي بهدف للتدخل بشكل جاد، وقف هذه الانتهاكات وحماية المقدسات من الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية
24 يوليو, 09:48 GMT
وأكدت الجراح أن "أهمية الدعوة الأردنية تكمن في الدور التاريخي للمملكة كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب قدرتها على جمع الدول العربية والإسلامية حول موقف وصوت مشترك".
وقالت مساعدة رئيس البرلمان إن "الأردن قد شدد أكثر من مرة على أن التصرفات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي"، محذرة من أن "استمرار إرهاب المستوطنين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي يدفع الأوضاع بالمنطقة نحو الانفجار".
وأشارت الجراح إلى أن هذا الاجتماع يسعى بالأساس إلى حشد جهد دولي فاعل ومستمر يهدف إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل حاسم.
ويستضيف الأردن، غدا الأربعاء، اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، وبلورة موقف عربي وإسلامي مشترك تجاه التطورات.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن "المملكة ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة".
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
22 يوليو, 18:26 GMT
وتتولى اللجنة تنسيق الجهود العربية على الساحة الدولية لمعالجة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.
وتضم اللجنة، إلى جانب الأردن، كلا من تونس، والجزائر، والسعودية، والصومال، والعراق، وفلسطين، إضافة إلى قطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
فيما أكدت الخارجية الأردنية أن الاجتماع سيشهد أيضا مشاركة وزراء خارجية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
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