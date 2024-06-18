https://sarabic.ae/20240618/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-المستودع-الأوكراني-الذي-تفرغ-وتوزع-منه-المعدات-الغربية-1089956735.html

طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لتفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات الغربية

طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لتفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات الغربية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات استهدفت فيها عددا من الأهداف الأوكرانية في 124 منطقة، بالإضافة إلى ضرب أحد المستودعات،... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T10:50+0000

2024-06-18T10:50+0000

2024-06-18T12:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضاد للطائرات من طراز "إس-300"، كما استهدف الطيران الروسي ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعًا للمعدات التقنية العسكرية التابعة للواء المدفعية 44، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتم من خلاله تفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تزود بها الدول الغربية نظام كييف، وتم تحييد تجمعات قوى بشرية وتدمير معدات للعدو في 124 منطقة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات "جايغر 68" والمشاة 144 واللواء الميكانيكي 24 ولواء الدفاع العسكري 109، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوزدفيزينكا وكاميشيفكا ونوفغورودسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وخسر العدو نحو 355 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "ماكس إكس برو" أمريكية الصنع، وسيارتين ومدفع هاوتزر "ميستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعي "إم-119" عيار 105 ملم أمريكيي الصنع، ومدفع "رابير" عيار 100 ملم".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت أيضًا تجمعات للقوى البشرية ومعدات تابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 123، واللواء 21 من الحرس الوطني، في مناطق زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه، ودوبروفولي، ونيسكوتشنوي، وأوكتيابرسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة، ومدفع بولندي ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية "Enclave –N".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا، وست مركبات، وثلاث مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 24 طائرة دون طيار، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون-إم دي" خلال اليوم.في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 613 طائرة، 276 طائرة هليكوبتر، 25891 طائرة دون طيار، 531 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16366 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1343 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و10610 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، وأيضًا 22645 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أبرز تصريحات بوتين للإعلام قبل زيارته إلى بيونغ يانغالصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله

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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا