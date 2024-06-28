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خبير في العلاقات الدولية: المناظرة الرئاسية الأمريكية "فضائحية"
خبير في العلاقات الدولية: المناظرة الرئاسية الأمريكية "فضائحية"
سبوتنيك عربي
وصف الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، نبيه برجي، اليوم الجمعة، المناظرة الرئاسية الأمريكية بالـ"فضائحية"، مؤكدا أنها تزيد من الشكوك حول حالة بايدن الصحية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T13:30+0000
2024-06-28T13:30+0000
حصري
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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سياسة
جو بايدن
دونالد ترامب
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اعتبر الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، الدكتور نبيه برجي، أن المناظرة الرئاسية التي جرت بين المرشح الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، الرئيس الحالي، جو بايدن، "فضائحية".وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنها "كانت أسوأ مناظرة رئاسية في تاريخ أمريكا على اعتبار أن المرشحين لم يكونا مقنعين بالنسبة للجمهور الأمريكي".كما لفت برجي إلى أن "هذه المناظرة زادت الشكوك حول حالة بايدن الصحية، لأن أجوبته في بداية المناظرة كانت غير مقنعة، لا سيما وأنه خضع لتدريب دقيق على مدار أكثر من شهرين لاستيعاب هجوم ترامب الإعلامي، بحسب ما نشرت وسائل إعلامية أمريكية".وفي إطار المقارنة بين أداء المرشحين في المناظرة، رأى الخبير في العلاقات الدولية أن "المرشح الجمهوري حاول أن يظهر أنه لا يريد العنف على عكس ما حدث في الهجوم على الكونغرس الأمريكي"، مستغربًا "عدم قيام الولايات المتحدة بالتفاعل مع أي من الإمبراطوريات الناشئة".وفي ختام حديثه لفت برجي إلى أنه "يجب على ترامب أن يعترف أن "صفقة القرن" التي كان هو عرابها ارتطمت في الحائط، ومن هنا يمكن قراءة هجومه على حركة "حماس" و"حزب الله اللبناني" في المناظرة، مقابل بايدن الذي ظهر بشكل واضح أنه لا يملك أي رؤية حقيقية للحل في فلسطين".وفي وقت سابق، أصدرت حملة ترامب إعلانا يخبر الناخبين أنهم إذا انتخبوا بايدن، فسينتهي بهم الأمر مع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، كرئيس للبلاد، في إشارة إلى أن الرئيس الثمانيني قد يموت أثناء بقائه في منصبه أو سيتعين عليه الاستقالة.وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، اليوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.الكرملين يعلق على المناظرة الرئاسية الأمريكيةاستطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدن
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https://sarabic.ae/20240627/ترامب-يتقدم-بايدن-قبل-أول-مناظرة-بينهما-ضمن-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1090236772.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, سياسة, جو بايدن, دونالد ترامب
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, سياسة, جو بايدن, دونالد ترامب

خبير في العلاقات الدولية: المناظرة الرئاسية الأمريكية "فضائحية"

13:30 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIصور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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حصري
وصف الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، نبيه برجي، اليوم الجمعة، المناظرة الرئاسية الأمريكية بالـ"فضائحية"، مؤكدا أنها تزيد من الشكوك حول حالة بايدن الصحية.
اعتبر الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، الدكتور نبيه برجي، أن المناظرة الرئاسية التي جرت بين المرشح الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، الرئيس الحالي، جو بايدن، "فضائحية".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنها "كانت أسوأ مناظرة رئاسية في تاريخ أمريكا على اعتبار أن المرشحين لم يكونا مقنعين بالنسبة للجمهور الأمريكي".
كما لفت برجي إلى أن "هذه المناظرة زادت الشكوك حول حالة بايدن الصحية، لأن أجوبته في بداية المناظرة كانت غير مقنعة، لا سيما وأنه خضع لتدريب دقيق على مدار أكثر من شهرين لاستيعاب هجوم ترامب الإعلامي، بحسب ما نشرت وسائل إعلامية أمريكية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
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وأشار إلى أن "وسائل الإعلام الأمريكية تساءلت في عناوينها، عمن يختار الرئيس الأمريكي وإذا ما كان الشعب الأمريكي، أم أن القيصر، أي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، موضحًا أنه "إذا أحسن ترامب التركيز على الوضع "الدراماتيكي" للغرب في أوكرانيا سيتقدم على بايدن بسهولة"، وفق وصفه.

وفي إطار المقارنة بين أداء المرشحين في المناظرة، رأى الخبير في العلاقات الدولية أن "المرشح الجمهوري حاول أن يظهر أنه لا يريد العنف على عكس ما حدث في الهجوم على الكونغرس الأمريكي"، مستغربًا "عدم قيام الولايات المتحدة بالتفاعل مع أي من الإمبراطوريات الناشئة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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وفي ختام حديثه لفت برجي إلى أنه "يجب على ترامب أن يعترف أن "صفقة القرن" التي كان هو عرابها ارتطمت في الحائط، ومن هنا يمكن قراءة هجومه على حركة "حماس" و"حزب الله اللبناني" في المناظرة، مقابل بايدن الذي ظهر بشكل واضح أنه لا يملك أي رؤية حقيقية للحل في فلسطين".
وفي وقت سابق، أصدرت حملة ترامب إعلانا يخبر الناخبين أنهم إذا انتخبوا بايدن، فسينتهي بهم الأمر مع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، كرئيس للبلاد، في إشارة إلى أن الرئيس الثمانيني قد يموت أثناء بقائه في منصبه أو سيتعين عليه الاستقالة.
وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، اليوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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