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https://sarabic.ae/20240724/الخارجية-الروسية-تكشف-السر-وراء-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-لأرمينيا-1091080848.html
الخارجية الروسية تكشف السر وراء مساعدات الاتحاد الأوروبي لأرمينيا
الخارجية الروسية تكشف السر وراء مساعدات الاتحاد الأوروبي لأرمينيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأرمينيا تهدف إلى توسيع نفوذه المدمر في... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T09:25+0000
2024-07-24T09:25+0000
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أكدت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من خلال إرسال 10 ملايين يورو لدعم القوات المسلحة الأرمينية، نشر نفوذه المدمر في منطقة القوقاز.وقالت زاخاروفا: "وراء خطط الاتحاد الأوروبي لإرسال 10 ملايين يورو لدعم القوات المسلحة الأرمينية، هناك بالطبع حسابات جيوسياسية للاتحاد الأوروبي لتوسيع نفوذه المدمر إلى هذه المنطقة، أي منطقة ما وراء القوقاز. نحن على يقين من ذلك، يبدو لي أن هذا أمر واضح، ويمكن أن نرى ذلك ببساطة من خلال مثال أوكرانيا، حيث أن ما يسمى بصندوق السلام الأوروبي لا يتعلق بالسلام، ولا يتعلق بالاستقرار، ولا يتعلق بالأمن، بل يتعلق الحرب، إنها تتعلق باستفزاز الدول، إنها تتعلق بإراقة الدماء".وفي وقت سابق، وصفت زاخاروفا زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا (مدينة في أوكرانيا) بالخطوة غير الودية من جانب أرمينيا، وأن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية بشكل علني.وقالت إنه "فيما يتعلق بنقل المساعدات للقوات الأوكرانية والتصريحات غير المقبولة التي تم الإدلاء بها هناك ضد روسيا، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأرمينية".موسكو توسع قائمة الممثلين البريطانيين الممنوعين من دخول روسياالمجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام
https://sarabic.ae/20240609/الخارجية-الروسية-زيارة-وفد-من-يريفان-إلى-بوتشا-خطوة-غير-ودية-من-جانب-أرمينيا-1089679483.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا

الخارجية الروسية تكشف السر وراء مساعدات الاتحاد الأوروبي لأرمينيا

09:25 GMT 24.07.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأرمينيا تهدف إلى توسيع نفوذه المدمر في منطقة القوقاز.
أكدت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من خلال إرسال 10 ملايين يورو لدعم القوات المسلحة الأرمينية، نشر نفوذه المدمر في منطقة القوقاز.
وقالت زاخاروفا: "وراء خطط الاتحاد الأوروبي لإرسال 10 ملايين يورو لدعم القوات المسلحة الأرمينية، هناك بالطبع حسابات جيوسياسية للاتحاد الأوروبي لتوسيع نفوذه المدمر إلى هذه المنطقة، أي منطقة ما وراء القوقاز. نحن على يقين من ذلك، يبدو لي أن هذا أمر واضح، ويمكن أن نرى ذلك ببساطة من خلال مثال أوكرانيا، حيث أن ما يسمى بصندوق السلام الأوروبي لا يتعلق بالسلام، ولا يتعلق بالاستقرار، ولا يتعلق بالأمن، بل يتعلق الحرب، إنها تتعلق باستفزاز الدول، إنها تتعلق بإراقة الدماء".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا
9 يونيو, 18:15 GMT
وفي وقت سابق، وصفت زاخاروفا زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا (مدينة في أوكرانيا) بالخطوة غير الودية من جانب أرمينيا، وأن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية بشكل علني.
وقالت إنه "فيما يتعلق بنقل المساعدات للقوات الأوكرانية والتصريحات غير المقبولة التي تم الإدلاء بها هناك ضد روسيا، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأرمينية".
موسكو توسع قائمة الممثلين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا
المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام
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