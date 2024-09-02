https://sarabic.ae/20240902/بوتين-نحمي-مستقبل-روسيا-بعدم-السماح-بإنشاء-هياكل-معادية-لها-في-أوكرانيا-1092299562.html

بوتين يكشف عن هدف نظام كييف من هجومه على مقاطعة كورسك

بوتين يكشف عن هدف نظام كييف من هجومه على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المدرسة الثانوية رقم 20، التي تحمل اسم "أبطال الوطن" كجزء من زيارته إلى مدينة كيزيل. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T09:17+0000

2024-09-02T09:17+0000

2024-09-02T10:25+0000

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وقال بوتين في حديثه للطلاب، إن روسيا تفكر في تلاميذ المدارس في المنطقة الحدودية، الذين يضطرون إلى الدراسة عبر الإنترنت، وأكد أن الجيش سيبذل كل ما في وسعه لضمان استعادة حياتهم الطبيعية.وأشار بوتين إلى أن دعم مقاتلي العملية العسكرية الخاصة هو مفتاح الانتصارات المستقبلية. ووصف الاستفزاز في مقاطعة كورسك بأنه محاولة لوقف تقدم القوات المسلحة الروسية في دونباس، لكنه فشل في تحقيق ذلك.وأضاف بوتين: "نحن نحمي هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، ونحمي مستقبلنا المشترك، مستقبل روسيا، لأننا لا نستطيع تحمل إنشاء هياكل معادية بالقرب منا".وتابع بوتين: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بإنشاء هياكل معادية إلى جانبنا تضم ​​خططا عدوانية ضد بلدنا وتحاول باستمرار زعزعة استقرار روسيا الاتحادية"، مؤكدا أن سكان مقاطعة كورسك يمرون بأوضاع صعبة، وعلّق قائلا: وأضاف بوتين، أنه لا توجد دول معادية لروسيا، بل هناك نخب معادية تريد إضعافها وتقسيمها. وعلّق قائلا: "ليس لدينا لغات معادية، وليس لدينا حتى دول معادية، لدينا نخب معادية، في بعض البلدان، تحارب روسيا منذ قرون، وليس الآن فقط، من أجل إضعاف البلاد لأنهم يعتقدون أنها كذلك".وأشار إلى أن الكثير من الناس في الغرب، على الرغم من تصرفات السياسيين المحليين، يدعمون روسيا والقيم التقليدية. وقال: "هناك الكثير من الناس في هذه البلدان، والكثير من الأشخاص الذين يدعمون روسيا، ويدعمون رغبتنا في تعزيز القيم التقليدية. وهم يقاتلون أيضًا في بلدانهم من أجل هذه القيم التقليدية، من أجل الأسرة، ومن أجل العلاقات الصحية بين تقاليدنا".وأكد بوتين أن روسيا ستتعامل مع قطاع الطرق الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الذين سعوا إلى زعزعة استقرار الوضع في المناطق الحدودية. وعلّق قائلا:وأضاف: "ستكون هناك أيضًا رغبة، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمضي قدمًا في المفاوضات السلمية وحل هذه القضايا بالوسائل السلمية. لم نتخلى أبدًا عن هذا، ولكن، بالطبع، يجب أن نتعامل مع هؤلاء قطاع الطرق لقد دخلوا أراضي روسيا الاتحادية، وتحديدا في مقاطعة كورسك، ومع محاولاتهم زعزعة استقرار الوضع في المنطقة الحدودية ككل".وأكد بوتين أن السلطات الأوكرانية الحالية غير مهتمة بإنهاء الأعمال العدائية لأنها غير مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية.وأعرب بوتين في ختام لقائه عن أمله في تأليف كتب عن أبطال العملية العسكرية الخاصة، والذين يؤدون مهامهم القتالية.الخارجية الروسية: موسكو قد تتهم موردي الأسلحة الغربيين لأوكرانيا بالمشاركة في الهجمات ضد المدنيينبوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير

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