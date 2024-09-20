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موسكو: تشديد العقوبات على إمدادات النفط الروسية هي أحد عناصر الضغط السياسي والنفسي
موسكو: تشديد العقوبات على إمدادات النفط الروسية هي أحد عناصر الضغط السياسي والنفسي
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن خطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إمدادات النفط الروسية، هي أحد عناصر الضغط السياسي... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:26+0000
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وأشار ريابكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه "لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية سوى التهديدات والضغوط".وقال ريابكوف: "هذا هو أحد عناصر الضغط السياسي والنفسي المستمر على مجتمع الأعمال لدينا، وعلى المجتمع الدولي، وأود أن أحذر الجميع من المبالغة في تقدير أهمية الخطوات الأمريكية. لقد ظلت أجزاء رئيسية من قطاع الطاقة لدينا خاضعة للعقوبات لفترة طويلة جدًا". وأضاف ريابكوف أنه "لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية سوى العقوبات والتهديدات والضغوط، وشدد على أن هذا الأمر انعكاس لنظام متحلل تماما وسينهار في نهاية المطاف.وفي وقت سابق، قال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، إن "الولايات المتحدة تعتزم تشديد نظام العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حجب إمدادات النفط إلى السوق العالمية ونقلها".وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال ريابكوف، إن "موسكو تدرس الوضع في لبنان بعناية، لكن لا يوجد حديث عن إجلاء الدبلوماسيين الروس من البلاد".وتابع: "عندما يتم اتخاذ قرارات مصحوبة بتوصيات بعدم زيارة البلاد، أو إجلاء هذا الموظف أو ذاك، فإن ذلك يتم دائمًا بشكل علني وفي الوقت المناسب. في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه التحذيرات، ونواصل مراقبة ما يحدث بعناية".وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان في الـ17و18 من سبتمبر/ أيلول الجاري، بأنه "عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير".روسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآنالمتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان

موسكو: تشديد العقوبات على إمدادات النفط الروسية هي أحد عناصر الضغط السياسي والنفسي

08:26 GMT 20.09.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن خطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إمدادات النفط الروسية، هي أحد عناصر الضغط السياسي والنفسي على مجتمع الأعمال الروسي.
وأشار ريابكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه "لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية سوى التهديدات والضغوط".
وقال ريابكوف: "هذا هو أحد عناصر الضغط السياسي والنفسي المستمر على مجتمع الأعمال لدينا، وعلى المجتمع الدولي، وأود أن أحذر الجميع من المبالغة في تقدير أهمية الخطوات الأمريكية. لقد ظلت أجزاء رئيسية من قطاع الطاقة لدينا خاضعة للعقوبات لفترة طويلة جدًا".

وتابع: "هذه العقوبات غير شرعية على الإطلاق، فهي تنبع من عجز الأمريكيين، الذين يعتبرون أنفسهم حكام العالم".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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وأضاف ريابكوف أنه "لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية سوى العقوبات والتهديدات والضغوط، وشدد على أن هذا الأمر انعكاس لنظام متحلل تماما وسينهار في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق، قال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، إن "الولايات المتحدة تعتزم تشديد نظام العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حجب إمدادات النفط إلى السوق العالمية ونقلها".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال ريابكوف، إن "موسكو تدرس الوضع في لبنان بعناية، لكن لا يوجد حديث عن إجلاء الدبلوماسيين الروس من البلاد".
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وأضاف ريابكوف: "إن هياكلنا، بما في ذلك قسم إدارة المواقف والأزمات، الذي يعمل بشكل فعال في وزارة الخارجية، تقوم باستمرار بتقييم المخاطر المرتبطة بالوضع في جميع البلدان، التي توجد بها سفاراتنا. وبالطبع، الأحداث غير المسبوقة التي شهدها لبنان، في الأيام الأخيرة، يتم دراستها وتحليلها بعناية فائقة".

وتابع: "عندما يتم اتخاذ قرارات مصحوبة بتوصيات بعدم زيارة البلاد، أو إجلاء هذا الموظف أو ذاك، فإن ذلك يتم دائمًا بشكل علني وفي الوقت المناسب. في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه التحذيرات، ونواصل مراقبة ما يحدث بعناية".
وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان في الـ17و18 من سبتمبر/ أيلول الجاري، بأنه "عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير".
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