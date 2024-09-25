مدير مستشفى النبطية لـ"سبوتنيك": لدينا ما يكفي لـ3 أشهر والمستشفى على أهبة الاستعداد لأي طارئ

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240925/مدير-مستشفى-النبطية-لـسبوتنيك-لدينا-ما-يكفي-لـ3-أشهر-والمستشفى-على-أهبة-الاستعداد-لأي-طارئ-1093091698.html
مدير مستشفى النبطية لـ"سبوتنيك": لدينا ما يكفي لـ3 أشهر والمستشفى على أهبة الاستعداد لأي طارئ
مدير مستشفى النبطية لـ"سبوتنيك": لدينا ما يكفي لـ3 أشهر والمستشفى على أهبة الاستعداد لأي طارئ
سبوتنيك عربي
أعلن مدير مستشفى النبطية الحكومي، الدكتور حسن وزني، أن "المستشفى تمتلك كافة التجهيزات اللازمة، وقد تم إنجاز خطة الطوارئ منذ اليوم الأول للأزمة لضمان تقديم... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار وزني في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "مستشفى النبطية الحكومي تعد من المؤسسات الأساسية في المنطقة، حيث كانت حاضرة بشكل دائم منذ بداية الأزمة".وأوضح وزني أن "المستشفى مجهز بـ164 سريرًا و20 سرير طوارئ، بالإضافة إلى غرف عمليات متكاملة، ولكن المفاجأة كانت في الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى المستشفى دفعة واحدة، وقد تعاملنا معها وفقًا لخطة الطوارئ"، وتابع قائلًا: "حاليًا، شهدنا انخفاضًا في الأعداد، حيث وصل في الساعات الماضية جريحان فقط".وأضاف: "التجهيزات الطبية متوفرة بشكل دائم، حيث يمتلك المستشفى مخزونًا يكفي لمدة شهرين أو أكثر، ومع ذلك، يظل الأمر مرهونًا بأعداد الإصابات وأنواع الاستخدام، إذ تكمن المعضلة الرئيسية في عدم قدرة وصول هذه المواد إلى المستشفيات في حال تم قطع الطرقات".وأشار الدكتور وزني إلى أنه "تم إلغاء جميع العمليات الباردة باستثناء تلك المتعلقة بحالات الطوارئ غير الناتجة عن الإصابات، وعلى الرغم من أن المستشفى أصبحت شبه ممتلئة، إلا أنه لا توجد أزمة حاليا".الدكتور وزني لفت أيضا إلى أن "مشكلة الاستيعاب برزت في قسم الطوارئ، حيث يمكن للمستشفى استيعاب 20 حالة في الوقت نفسه وبالتالي تظهر هذه المشكلة بشكل واضح عند استقبال دفعات كبيرة من المصابين دفعة واحدة".غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديومصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مدير مستشفى النبطية لـ"سبوتنيك": لدينا ما يكفي لـ3 أشهر والمستشفى على أهبة الاستعداد لأي طارئ

12:24 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayمستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان
مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أعلن مدير مستشفى النبطية الحكومي، الدكتور حسن وزني، أن "المستشفى تمتلك كافة التجهيزات اللازمة، وقد تم إنجاز خطة الطوارئ منذ اليوم الأول للأزمة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين".
وأشار وزني في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "مستشفى النبطية الحكومي تعد من المؤسسات الأساسية في المنطقة، حيث كانت حاضرة بشكل دائم منذ بداية الأزمة".
وأوضح وزني أن "المستشفى مجهز بـ164 سريرًا و20 سرير طوارئ، بالإضافة إلى غرف عمليات متكاملة، ولكن المفاجأة كانت في الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى المستشفى دفعة واحدة، وقد تعاملنا معها وفقًا لخطة الطوارئ"، وتابع قائلًا: "حاليًا، شهدنا انخفاضًا في الأعداد، حيث وصل في الساعات الماضية جريحان فقط".
وأعلن أيضًا أن "جميع المستلزمات الطبية متوفرة، والقطاع الطبي في لبنان مستعد بأجهزته، ونحن نقوم بما يجب علينا القيام به، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل ما نستطيع رعاية صحية".
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
"سبوتنيك" توثق الأوضاع الصعبة داخل المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية في لبنان.. صور
07:11 GMT
وأضاف: "التجهيزات الطبية متوفرة بشكل دائم، حيث يمتلك المستشفى مخزونًا يكفي لمدة شهرين أو أكثر، ومع ذلك، يظل الأمر مرهونًا بأعداد الإصابات وأنواع الاستخدام، إذ تكمن المعضلة الرئيسية في عدم قدرة وصول هذه المواد إلى المستشفيات في حال تم قطع الطرقات".
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أمس, 15:07 GMT
وأشار الدكتور وزني إلى أنه "تم إلغاء جميع العمليات الباردة باستثناء تلك المتعلقة بحالات الطوارئ غير الناتجة عن الإصابات، وعلى الرغم من أن المستشفى أصبحت شبه ممتلئة، إلا أنه لا توجد أزمة حاليا".
الدكتور وزني لفت أيضا إلى أن "مشكلة الاستيعاب برزت في قسم الطوارئ، حيث يمكن للمستشفى استيعاب 20 حالة في الوقت نفسه وبالتالي تظهر هذه المشكلة بشكل واضح عند استقبال دفعات كبيرة من المصابين دفعة واحدة".
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