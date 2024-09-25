https://sarabic.ae/20240925/مدير-مستشفى-النبطية-لـسبوتنيك-لدينا-ما-يكفي-لـ3-أشهر-والمستشفى-على-أهبة-الاستعداد-لأي-طارئ-1093091698.html

مدير مستشفى النبطية لـ"سبوتنيك": لدينا ما يكفي لـ3 أشهر والمستشفى على أهبة الاستعداد لأي طارئ

مدير مستشفى النبطية لـ"سبوتنيك": لدينا ما يكفي لـ3 أشهر والمستشفى على أهبة الاستعداد لأي طارئ

سبوتنيك عربي

أعلن مدير مستشفى النبطية الحكومي، الدكتور حسن وزني، أن "المستشفى تمتلك كافة التجهيزات اللازمة، وقد تم إنجاز خطة الطوارئ منذ اليوم الأول للأزمة لضمان تقديم... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T12:24+0000

2024-09-25T12:24+0000

2024-09-25T12:24+0000

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وأشار وزني في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "مستشفى النبطية الحكومي تعد من المؤسسات الأساسية في المنطقة، حيث كانت حاضرة بشكل دائم منذ بداية الأزمة".وأوضح وزني أن "المستشفى مجهز بـ164 سريرًا و20 سرير طوارئ، بالإضافة إلى غرف عمليات متكاملة، ولكن المفاجأة كانت في الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى المستشفى دفعة واحدة، وقد تعاملنا معها وفقًا لخطة الطوارئ"، وتابع قائلًا: "حاليًا، شهدنا انخفاضًا في الأعداد، حيث وصل في الساعات الماضية جريحان فقط".وأضاف: "التجهيزات الطبية متوفرة بشكل دائم، حيث يمتلك المستشفى مخزونًا يكفي لمدة شهرين أو أكثر، ومع ذلك، يظل الأمر مرهونًا بأعداد الإصابات وأنواع الاستخدام، إذ تكمن المعضلة الرئيسية في عدم قدرة وصول هذه المواد إلى المستشفيات في حال تم قطع الطرقات".وأشار الدكتور وزني إلى أنه "تم إلغاء جميع العمليات الباردة باستثناء تلك المتعلقة بحالات الطوارئ غير الناتجة عن الإصابات، وعلى الرغم من أن المستشفى أصبحت شبه ممتلئة، إلا أنه لا توجد أزمة حاليا".الدكتور وزني لفت أيضا إلى أن "مشكلة الاستيعاب برزت في قسم الطوارئ، حيث يمكن للمستشفى استيعاب 20 حالة في الوقت نفسه وبالتالي تظهر هذه المشكلة بشكل واضح عند استقبال دفعات كبيرة من المصابين دفعة واحدة".غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديومصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"

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