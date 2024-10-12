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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241012/مسؤول-أوكراني-يكشف-عن-بلدة-تكلف-كييف-الهزيمة-في-حال-خسارتها-1093670509.html
مسؤول أوكراني يكشف عن بلدة تكلف كييف الهزيمة في حال خسارتها
مسؤول أوكراني يكشف عن بلدة تكلف كييف الهزيمة في حال خسارتها
سبوتنيك عربي
صرح ستانيسلاف زينتشينكو، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات الصناعية الأوكرانية "جي إم كي سينتر"، أن الاقتصاد الأوكراني لن يتمكن من الصمود أمام خسارة بوكروفسك... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T08:28+0000
2024-10-12T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال زينتشينكو لمجلة "فورين بوليسي"، إن "سقوط بوكروفسك، يمكن أن يؤثر بشكل خطير على قدرة أوكرانيا على دعم العمليات العسكرية، لأن المدينة مصدر رئيسي للفحم ولصناعات الصلب والمعادن في البلاد".وترجع القيمة الاقتصادية لمدينة كراسنوأرميسك، إلى دور المدينة في توفير الفحم لإنتاج الحديد الخام، وتنص المادة على أن صناعة الصلب مصدر مهم لإيرادات الضرائب والصادرات.وتعد كراسنوأرميسك ، مركزا إقليميا، شمال غربي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة، ويوجد في المدينة تقاطع كبير للسكك الحديدية، وتمر عبرها خطوط السكك الحديدية والطرق، التي تربط دونيتسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، من خلال البلدة، هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي تسيطر عليها كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.وأكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك في وضع صعب للغاية بسبب فقدان السيطرة على خطوط السكك الحديدية.وقال جونسون في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس ديب دايف" على "يوتيوب": "في السابق، كان بإمكان الأوكرانيين الاعتماد على السكك الحديدية لنقل معظم إمداداتهم، ولكن الآن تم قطع منطقة بوكروفسك فعليًا".وأضاف: "لم يعد بإمكانها (بوكروفسك) أداء دور مركز السكك الحديدية الرئيسي، وبالتالي فإن جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية جنوب وشمال بوكروفسك ستكون في وضع صعب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانيةصحفي ألماني: سقوط كراسنوارميسك ستكون خسارة لا تقدر بثمن لكييف
https://sarabic.ae/20241001/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-تواجه-وضعا-صعبا-للغاية-في-كراسنوارميسك-1093298919.html
https://sarabic.ae/20240827/البنتاغون-الجيش-الروسي-يتقدم-باتجاه-كراسنوارميسك-1092124216.html
https://sarabic.ae/20240904/ضابط-أمريكي-متقاعد-القوات-الروسية-تتقدم-بسرعة-كبيرة-جدا-في-اتجاه-كراسنوارميسك-1092396078.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مسؤول أوكراني يكشف عن بلدة تكلف كييف الهزيمة في حال خسارتها

08:28 GMT 12.10.2024
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Fotolia / aviavlad
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صرح ستانيسلاف زينتشينكو، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات الصناعية الأوكرانية "جي إم كي سينتر"، أن الاقتصاد الأوكراني لن يتمكن من الصمود أمام خسارة بوكروفسك (الاسم الأوكراني لبلدة كراسنوأرميسك).
وقال زينتشينكو لمجلة "فورين بوليسي"، إن "سقوط بوكروفسك، يمكن أن يؤثر بشكل خطير على قدرة أوكرانيا على دعم العمليات العسكرية، لأن المدينة مصدر رئيسي للفحم ولصناعات الصلب والمعادن في البلاد".
وترجع القيمة الاقتصادية لمدينة كراسنوأرميسك، إلى دور المدينة في توفير الفحم لإنتاج الحديد الخام، وتنص المادة على أن صناعة الصلب مصدر مهم لإيرادات الضرائب والصادرات.

وفقا لزينتشينكو، من دون مصانع الصلب، فإن اقتصاد البلاد "سوف يحتضر ببساطة".

جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية في كراسنوارميسك
1 أكتوبر, 05:54 GMT
وتعد كراسنوأرميسك ، مركزا إقليميا، شمال غربي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة، ويوجد في المدينة تقاطع كبير للسكك الحديدية، وتمر عبرها خطوط السكك الحديدية والطرق، التي تربط دونيتسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، من خلال البلدة، هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي تسيطر عليها كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.
وأكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك في وضع صعب للغاية بسبب فقدان السيطرة على خطوط السكك الحديدية.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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27 أغسطس, 07:51 GMT
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس ديب دايف" على "يوتيوب": "في السابق، كان بإمكان الأوكرانيين الاعتماد على السكك الحديدية لنقل معظم إمداداتهم، ولكن الآن تم قطع منطقة بوكروفسك فعليًا".
وأضاف: "لم يعد بإمكانها (بوكروفسك) أداء دور مركز السكك الحديدية الرئيسي، وبالتالي فإن جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية جنوب وشمال بوكروفسك ستكون في وضع صعب".
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ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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