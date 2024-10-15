https://sarabic.ae/20241015/أطفال-لبنان-عندما-تصب-الحرب-الألم-على-معاناة-طفل-مصاب-بالسرطان---1093738798.html

أطفال لبنان... عندما تصب الحرب الألم على معاناة طفل مصاب بالسرطان

أطفال لبنان... عندما تصب الحرب الألم على معاناة طفل مصاب بالسرطان

سبوتنيك عربي

لم ترحم الحرب التي تدور رحاها في الشرق الأوسط الحجر ولا البشر، ولم تستثن نيرانها الأطفال ولا النساء، بيد أن المعاناة تكون أشد وطأة وقسوة بالنسبة لطفل يعاني... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

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تقارير سبوتنيك

لبنان

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قصص الحرب الحزينة لا حدود لقساوتها بالنسبة للأطفال، الذين يعانون من المرض العضال، حيث تتشعب المشكلات وتتعقد لتبدأ من المشكلات الأمنية المرتبطة بالنزوح وصولا إلى مشكلة تأمين المسكن والدواء ولا تنتهي بالمشكلات الاقتصادية لمناطق تعاني بالأساس من أزمات اقتصادية عميقة منذ عقود.أطفال مصابون يعانون بلا مراكز علاجيةقصة الطفل إيليو البعلبكي، واحدة من الكثير من القصص المؤلمة، إذ استطاع أخيرا تخطي الأزمة التي حلت به وبعائلته بعد مغادرة بلدته في جنوب لبنان وبقائه بلا علاج لأيام عدة.وقالت أم الطفل إن عائلتها اضطرت للنزوح من بلدتها تحت القصف الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة إيليو بحالة هلع وذعر، خصوصا خلال محاولة تفادي القصف أثناء توجهها إلى بيروت، عبر اللجوء إلى بساتين وبنايات حتى تمكنت من الوصول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.وأشارت إلى أن عددا من أولادها الأكبر سنا، علقوا في البلدة، لكن نتيجة القصف الإسرائيلي الكثيف على الضاحية اضطرت العائلة مرة جديدة للهرب وقضت ليال عدة في السيارة.أجواء غير صحية واشتداد المرضونوهت الوالدة سماح البعلبكي، إلى أنه في هذه الأثناء تمكنت العائلة من التواصل مع مركز علاج في بيروت حتى يتمكن إيليو من تناول جرعات العلاج، إلا أن وضعه تأثر سلبا بنتيجة النزوح القسري وحالة التوتر والهلع وعدم الاستقرار عدا عن انشغال الأسرة بتأمين خروج باقي الأولاد من "حداثا" إلى بيروت، إضافة إلى تأثره سلبا بالأجواء غير الصحية التي رافقت الانتقال إلى الضاحية، والنوم لعدة ليال في السيارة في ظل القصف قبل الانتقال إلى منزل مشترك مع عائلة صديقة، حيث لا تتوفر فيه شروط صحية مثالية، علما أن مناعة مريض السرطان تكون ضعيفة، ما يحتم تأمين شروط صحية تمنع الاختلاط مع عدد كبير من الناس لمنع انتقال أمراض وفيروسات معدية للمريض.ويضاف إلى حالة إيليو وضع الأسرة وخصوصا الوالدة التي عاشت حالة ذعر وقلق على حالة ابنها، علما أن الكثير من عائلات الأطفال المصابين بالسرطان تعيش نفس الصعوبات لتأمين العلاج والظروف المناسبة لشفاء أبنائها كما حالة عائلة إيليو.مراكز معالجة السرطان... ضغط كبير وعجز في الميزانيةوحول عمل المراكز الصحية المختصة بعلاج حالات السرطان، قالت المديرة التنفيذية للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في مركز "سرطان الأطفال" في بيروت، الدكتورة منال الأزهري باشا، إن المركز يعاني من صعوبات جمة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد لبنان والتي باتت تطال كل المناطق اللبنانية والتي أدت إلى تشريد عدد كبير من الأطفال الذين يتلقون العلاج في المركز مع عائلاتهم.وقالت الدكتورة باشا إن الصعوبة الأكبر الآن تتمثل في تعذر وصول الأطفال إلى مراكز تلقي العلاج، مشيرة إلى وجود فروع للمركز في مختلف المناطق اللبنانية، لذلك فلقد أشارت الدكتورة باشا إلى أن المركز شكل خلية أزمة للتواصل مع المرضى وتحديد مكان إقامتهم الجديد لوصلهم مع أقرب مركز علاج لأماكن لجوئهم حتى يتمكنوا من الحصول على علاجهم، علما أن مريض السرطان لا يستطيع الانقطاع عن العلاج لأن هذا سيؤدي إلى تراجع وضعه وتأخر شفائه.وأشارت الدكتورة باشا الى مشكلات إضافية يعاني منها المركز وتتمثل بتعرض الموظفين والأطباء إلى التهجير والنزوح وعدم قدرة البعض منهم من الوصول إلى فروع المركز المختلفة.تقصير حكومي وأطفال بلا علاجوبدورها، نوهت الدكتورة ندى سبيتي، طبيبة الدم وأورام عند الأطفال واليافعين، إلى أن الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل ضد لبنان أثرت سلبا على لبنان ككل وعلى الأطفال المصابين بالسرطان على وجه الخصوص.وأشارت الطبيبة إلى أن أبرز المشكلات التي يعاني منها الأطفال المرضى بالسرطان حاليا هي في عدم قدرتهم على الوصول إلى فروع المراكز لتلقي العلاج، لافتة إلى أن انقطاع أو تأخر الأطفال المرضى عن العلاج يمكن أن يؤدي الى تراجع حالتهم أو انقطاع الأمل من شفائهم.وشكت الدكتورة سبيتي من عدم مبادرة الدولة اللبنانية إلى وضع خطة طوارىء تلحظ إيجاد مركز إيواء خاص بحالة الأطفال المرضى بالسرطان على الرغم من مرور عام كامل على اندلاع الحرب بين لبنان واسرائيل.

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