https://sarabic.ae/20241102/تدمير-هدف-أوكراني-مهم-في-ضواحي-كييف-1094410002.html

تدمير هدف أوكراني مهم في ضواحي كييف

تدمير هدف أوكراني مهم في ضواحي كييف

سبوتنيك عربي

أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن خمسة انفجارات وقعت خلال الليل في كييف وضواحيها في أماكن تخزين معدات القوات الأوكرانية... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T08:02+0000

2024-11-02T08:02+0000

2024-11-02T08:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

القوات المسلحة الروسية

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وصرح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، أنه "كان هناك استهداف لمكان تم فيه تخزين المعدات، وكانت هناك ضربة أخرى في نقطة انتشار مؤقتة للنازيين والمرتزقة الأجانب".ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي مرتين خلال الليل وفي الصباح الباكر في كييف وضواحيها، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في المدينة.ووفقًا للنائب في البرلمان الأوكراني، يفغيني شيفتشينكو، بدأ انقطاع التيار الكهربائي بعد الانفجارات.وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المنشآت المدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة مواقع وأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة المرتزقة الأجانب، وكذلك على البنية التحتية: الطاقة الأوكرانية وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مرارًا أن الجيش لم يستهدف المنازل السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية