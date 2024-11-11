https://sarabic.ae/20241111/مدير-مؤسسة-القدس-إسرائيل-في-مرحلة-خداع-ذاتي-والعالم-مقبل-على-ترامبية-الصفقات-1094691127.html

مدير "مؤسسة القدس": إسرائيل في مرحلة خداع ذاتي والعالم مقبل على "ترامبية الصفقات"

مدير "مؤسسة القدس": إسرائيل في مرحلة خداع ذاتي والعالم مقبل على "ترامبية الصفقات"

سبوتنيك عربي

أكد مدير "مؤسسة القدس الدولية"، الدكتور خلف المفتاح، أن حديث الإعلام الإسرائيلي عن إمكانية وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية هو حديث لا يوجد له أي إسناد من... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T14:40+0000

2024-11-11T14:40+0000

2024-11-11T14:40+0000

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وأضاف الدكتور المفتاح في حوار خاص مع "سبوتنيك" أن السؤال الأهم قبل الحديث عن وقف إطلاق النار، هو "ما هي الاشتراطات الإسرائيلية لذلك؟" ولا سيما أن ما جرى على لسان قادة إسرائيل، وخصوصاً رئيس الحكومة هو أنه لن يقبل بوقف العمليات العسكرية في شمال فلسطين وفي لبنان إلا بعد أن يتم القضاء على قوة "حزب الله"، لا بل أكثر من ذلك إنه تحدث عن تحطيم عناصر قوات محور المقاومة والتصويب على على الجمهورية الإيرانية، إذاً خطاب نتنياهو لا يستقيم ولا يستوي مع ما تسرب من خلال وسائل الإعلام.وأوضح مدير "مؤسسة القدس الدولية" أن الحديث الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار له أسبابه، منها المتعلقة بحجم الخسائر التي منيت بها إسرائيل في الجبهة الشمالية، وأيضاً عدم قدرتها على اختراق الجنوب اللبناني إلا من خلال الاستهداف عبر الطيران وعبر المسيرات، وبالتالي لم تستطع الاشتباك المباشر مع قوات "حزب الله" التي استعادت إمكانياتها وظروفها التنظيمية، وبدأت تقصف أهدافاً داخل فلسطين المحتلة.إسرائيل تعيش "الخداع الذاتي"وتابع الدكتور المفتاح: "الأمر الآخر هو الجبهة الداخلية في إسرائيل التي بدأت بالتذمر والتفكك، وبالتالي وقعت فيما يمكن أن نسميه "الخداع الذاتي"، إذ يتحدث نتنياهو أنه يستطيع تحقيق بنك الأهداف التي أعلنها خلال فترة قصيرة، واستعادة المختطفين، هذه الأشياء كلها لم تتحقق، وبالتالي هناك عدم يقين بما يجري على لسان نتنياهو، مشيراً إلى أنه بإقالة وزير دفاعه لم يعد يسمح بأي صوت آخر، وهذا يدل على أنه لم يحقق شيئاً، وبالتالي لا توجد إستراتيجية واضحة لهذه الحرب، فهي حرب تدور في فراغ.وقال الدكتور المفتاح: "إن النقطة الأخرى وهي باعتقادي مهمة، أن نتنياهو لكي يبرر هذا الحجم من الخسائر الكبيرة على كل المستويات يتحدث عن أنها معركة وجود، وعندما يتحدث عن معركة وجود يحقق هدفين، على الأقل، الأول هو أنه يسمح لنفسه ولقواته بارتكاب كل المجازر والارتكابات التي نراها بشكل واضح متذرعاً بأنها معركة وجود، ومن حقه أن يدافع عن وجود هذا الكيان الإسرائيلي، مضيفاً أن الأمر الثاني هو أنه عندما يتحدث عن حرب وجود فهذا يجعل الجمهور الإسرائيلي يتقبل حجم الخسائر بوصفها معركة وجود، إذاً هو يستخدم هذه الرواية من أجل تحقيق الهدفين، تبرير القتل والإجرام وحرب الإبادة، وخلق حالة استعداد نفسي وتقبل لحجم الخسائر".نتنياهو لا يريد نقل (وقف الحرب) إلى الإدارة الجديدةوأكد المحلل السياسي أن هناك تغيراً واضحاً اليوم، نتيجة للانتخابات الأمريكية، ووصول ترامب إلى سدة الرئاسة، وأعتقد أن نتنياهو - إذا كان يقبل بوقف إطلاق النار-، لا يريد أن يُرحّل القضية للإدارة الأمريكية القادمة، لكي تتفرغ لقضايا أخرى، وبالتالي لا يشكل لها إحراجا، إذ إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعلن أنها تريد تحقيق السلام ووقف الحروب، وبالتالي ربما تنهي هذا الملف، ولا سيما أن وقف إطلاق النار لم يعد يحقق مكسباً لبايدن ولهاريس، فلو كان ذلك قبل الانتخابات لربما كسبت هاريس وحزبها، بأنها استطاعت أن توقف إطلاق النار، وبالتالي يزيد رصيدها الانتخابي. وهذا ربما يكون أحد أسباب توقيت الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار.مزاج إقليمي ودولي لم يعد يتقبل الإجرام الإسرائيليوأضاف الدكتور المفتاح أن الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي من الأسباب التي يتم أخذها بالحسبان، فهي سوف ترد وتدعم المقاومة بشكل كبير، ما سيؤدي إلى تحول في معطيات الحرب، وربما تزج بقوة أكبر أو ترد على العدوان الإسرائيلي الذي طالها في مخالفة واضحة للقانون الدولي وعدم احترام سيادة الجمهورية الإيرانية، مشيراً إلى أنه ثمة مزاج عام في المنطقة لم يعد يتقبل كل هذا الإجرام. وأيضاً لا ننسى أن الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية قد وفرت القبة الحديدية للكيان الصهيوني لحمايته من الضربات بشكل واضح لكنها لم تستطع أن تحول دون قيام هذه الضربات، إلا أن الأهم من ذلك أنها وفرت له قبة حديدية سياسية في مجلس الأمن وهذا لا يقل أهمية عن القبة الحديدية العسكرية، فالقبة الحديدية السياسية جعلت من أمريكا وكأنها الممثل الداعم لإسرائيل في مجلس الأمن، وإن ما تلقاه إسرائيل من دعم من أمريكا ربما يتفوق ويزيد على المساعدات والدعم المقدم لبعض الولايات الأمريكية، إذاً نحن أمام حالة غير مسبوقة في العلاقات بين الدول.ترامب يريد إعادة تعريف الهيمنة الأمريكيةوعن مسأله حل الدولتين قال المحلل السياسي: "إن حل الدولتين سيبقى حديثاً، وخاصة أن الرئيس ترامب، لا يؤمن بهذه المسألة حتى الآن، ولكنه عندما يستلم الحكم سيكون متحرراً من الضغوطات، لديه كونغرس جمهوري، وليس لديه فترة رئاسية ثانية، وبالتالي لم يعد بحاجة إلى أصوات أو إلى كسب رصيد لانتخابات قادمة وسيكون متحرراً من هذه المسألة، وربما سيعيد تفعيل السلام الاقتصادي أو ربما الاتحاد الإبراهيمي أو ما يسمى "صفقة القرن" لأنه ينظر للموضوع نظرة أخرى، مشيراً إلى أن ترامب يريد اليوم أن يغير في تعريف الهيمنة الأمريكية، فأمريكا كانت تريد الهيمنة عبر القوى العسكرية، أساطيل وبوارج وسيطرة على البحار وقواعد عسكرية، لكن ترامب يريد إعادة تعريف الهيمنة من هيمنة عبر فائض القوى العسكرية إلى هيمنة مع فائض القوى الاقتصادية وهذه نقطة جداً مهمة، لأنه رجل أعمال وبالتالي يريد أن تكون أي حماية مقابل المال لأنه يعتقد أن الرهان المستقبلي على قيادة العالم لن يكون للقوى العسكرية وإنما للقوى الاقتصادية".نتنياهو يستميل أمريكا بطرح بدائل للحزام والطريقوتابع المحلل السياسي أن نتنياهو لكي يفتح الشهية الأمريكية على مشاريعه باتجاه إيران قد أخرج خريطة في الأمم المتحدة سوداء وخضراء وبيّن للأمريكان أنه سيقيم طريقاً اقتصادياً أو سوقاً اقتصادياً أو جبهة اقتصاد وشراكة اقتصادية، تبدأ من الهند إلى الخليج العربي إلى فلسطين، وبالتالي يعرقل الحزام والطريق الذي هو المشروع الأكبر للصين، إذاً هو بهذه الحالة يقدم مقبلات سياسية من أجل أن تنخرط أمريكا في مواجهة مع إيران لجهة السيطرة على الشرق الأوسط الذي هو قلب العالم وخزانه النفطي وخزانه الروحي وبالتالي يحد من الثورة الصينية بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الأمريكي يرى أن الصين بقدر ما هي العدو الأول هي الشريك الأول، وما دامت الشريك الأول يمكن لأمريكا أن تحد من قدرتها الاقتصادية وبالتالي تتفوق عليها وتبقى متسيدة على دول العالم.وقال الدكتور المفتاح: "الاقتصاد الإسرائيلي اليوم يُستنزف، فأكثر من أربعين مليار كلفة الحرب، وهناك استنفار كامل في الكيان الصهيوني، الجيش الإسرائيلي ثلثاه من الاحتياط وثلثه عامل، وبالتالي اليوم تعطلت حركة الاقتصاد الإسرائيلي والمرافق، وبالتالي لم تعد إسرائيل قادرة على تحمل حرب مفتوحة، مشيراً إلى أن محور المقاومة لديه نفس طويل، ولديه ربما قدرة على تحمل الخسائر، أكثر من إسرائيل وربما يكون هناك حديث عن وقف إطلاق النار لكن العجز التي ستصاب به إسرائيل سيحول دون ذلك، فهي تريد أن تقطف نتائج سريعة وتحقق إنجازات دون أن تخسر خسارة إستراتيجية".وختم الدكتور المفتاح بالقول: "اليوم أكثر الدول باتت في مواجهة مع الكيان الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود وبالتالي موازين القوى الدولية والإقليمية وحتى القوى الداخلية لم تعد في صالح الكيان، لذلك يمكن أن نرى تسوية سياسية، وربما صفقات سياسية، خاصة أننا اليوم أمام عالم سيخضع لترامبية سياسية، وهو عالم الصفقات وليس عالم الأيديولوجيا".انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتينمكتب نتنياهو يعلن حصول حماس على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي

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