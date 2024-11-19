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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الدفاع البريطانية تزود كييف بطائرات مسيرة بقيمة 9.5 مليون دولار
الدفاع البريطانية تزود كييف بطائرات مسيرة بقيمة 9.5 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستخصص 7.5 مليون جنيه إسترليني (9.49 مليون دولار) لتزويد أوكرانيا بطائرات دون طيار هجومية... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T14:20+0000
2024-11-19T14:20+0000
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وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "اليوم تعلن الحكومة عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني لطائرات دون طيار هجومية واستطلاعية جديدة".ووفقا للسلطات البريطانية، سيتم تخصيص الأموال من 3 مليارات جنيه إسترليني وعدت بها كييف سنويا. يُشار إلى أنه سيتم تمويل الطائرات دون طيار الجديدة من خلال تحالف تزويد أوكرانيا بطائرات دون طيار بقيادة بريطانيا ولاتفيا.وبذلك يكون إجمالي الاستثمار في صندوق التحالف 67 مليون جنيه إسترليني، منها 15 مليوناً خصصتها بريطانيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.صحيفة فرنسية تحذف معلومات حول تفويض فرنسا وبريطانيا بضرب العمق الروسيزعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري, بريطانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري, بريطانيا

الدفاع البريطانية تزود كييف بطائرات مسيرة بقيمة 9.5 مليون دولار

14:20 GMT 19.11.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستخصص 7.5 مليون جنيه إسترليني (9.49 مليون دولار) لتزويد أوكرانيا بطائرات دون طيار هجومية واستطلاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "اليوم تعلن الحكومة عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني لطائرات دون طيار هجومية واستطلاعية جديدة".
ووفقا للسلطات البريطانية، سيتم تخصيص الأموال من 3 مليارات جنيه إسترليني وعدت بها كييف سنويا. يُشار إلى أنه سيتم تمويل الطائرات دون طيار الجديدة من خلال تحالف تزويد أوكرانيا بطائرات دون طيار بقيادة بريطانيا ولاتفيا.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه بالإضافة إلى ذلك سيحصل التحالف على تمويل إضافي قدره 16 مليون جنيه إسترليني. وذكر البيان أن ألمانيا ستخصص من بينها 10 ملايين، وثلاثة ملايين أخرى لكل من كندا ولوكسمبورغ.
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وبذلك يكون إجمالي الاستثمار في صندوق التحالف 67 مليون جنيه إسترليني، منها 15 مليوناً خصصتها بريطانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
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17 نوفمبر, 20:24 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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