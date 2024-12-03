https://sarabic.ae/20241203/تصريح-مثير-حول-اعتناق-رونالدو-للإسلام-فيديو---1095446320.html
تصريح مثير حول اعتناق رونالدو الإسلام... فيديو
تصريح مثير حول اعتناق رونالدو الإسلام... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف حارس فريق النصر السعودي السابق، وليد عبد الله، عن مفاجأة هزت الشارع الرياضي، حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإمكانية اعتناقه للدين الإسلامي. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T13:33+0000
2024-12-03T13:33+0000
2024-12-03T13:35+0000
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أخبار كرة القدم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ووفقا لما نشرته الصحف السعودية الرياضية، فإن حارس النصر السعودي السابق وليد عبد الله، وفي تصريحات عبر برنامج "الحصة الأخيرة"، أشار إلى إمكانية اعتناق "الدون" الإسلام.وقال عبد الله: "لم أخشَ الحديث أمام رونالدو، في غرفة خلع الملابس للمرة الأولى. لقد وقفت وتحدثت مع الجميع بصفتي قائد الفريق، ولم أشعر بالتوتر كما قال البعض".وأضاف الحارس السابق لنادي النصر: "كنت قريبا من كريستيانو في البداية، لأنه كان لا يعرف ثقافة البلد والنادي وغيرها من الأمور، وكان يرحب بذلك، ويسألني دائما عن بعض التفاصيل".وأكد أن "رونالدو يحب أن يدخل الإسلام، فقد تحدثت معه عن هذا الأمر، وكان مهتما بذلك. لقد سجد مرة في الملعب بعد التسجيل، بالإضافة إلى أنه يحثّ اللاعبين دائما على الصلاة وغيرها من الأمور التابعة للدين الإسلامي".وأشار عبد الله إلى أن رونالدو يطالب اللاعبين بالانتظام في الصلاة، وعند سماع الأذان يطلب من المدرب إيقاف التدريبات.الجدير بالذكر أن رونالدو يعتنق الديانة المسيحية، لكن اسمه ارتبط في العديد من الأوقات السابقة باعتناق الإسلام، خاصة مع انتقاله للنصر قبل عامين تقريبا.وفي مناسبات عدة، أشارت تقارير صحافية إلى أن "الدون" يرحب بدخول الإسلام، بسبب اندماجه وتكيفه الواضح مع الثقافة السعودية.وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن وجود محاولات من زميلي رونالدو السابقين في ريال مدريد الإسباني الألماني مسعود أوزيل، والفرنسي كريم بنزيما، لحثّه على اعتناق الإسلام.رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعوديرونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
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رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
تصريح مثير حول اعتناق رونالدو الإسلام... فيديو
13:33 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 03.12.2024)
كشف حارس فريق النصر السعودي السابق، وليد عبد الله، عن مفاجأة هزت الشارع الرياضي، حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإمكانية اعتناقه للدين الإسلامي.
ووفقا لما نشرته الصحف السعودية الرياضية، فإن حارس النصر السعودي السابق وليد عبد الله، وفي تصريحات عبر برنامج "الحصة الأخيرة"، أشار إلى إمكانية اعتناق "الدون" الإسلام.
وقال عبد الله: "لم أخشَ الحديث أمام رونالدو، في غرفة خلع الملابس للمرة الأولى. لقد وقفت وتحدثت مع الجميع بصفتي قائد الفريق، ولم أشعر بالتوتر كما قال البعض".
وتابع عبد الله، في معرض حديثه عن رونالدو: "حين يؤذن للصلاة ونحن في المران يطلب رونالدو من المدرب إيقاف الحصة التدريبية حتى ينتهي المؤذن".
وأضاف الحارس السابق لنادي النصر: "كنت قريبا من كريستيانو
في البداية، لأنه كان لا يعرف ثقافة البلد والنادي وغيرها من الأمور، وكان يرحب بذلك، ويسألني دائما عن بعض التفاصيل".
وأكد أن "رونالدو يحب أن يدخل الإسلام،
فقد تحدثت معه عن هذا الأمر، وكان مهتما بذلك. لقد سجد مرة في الملعب بعد التسجيل، بالإضافة إلى أنه يحثّ اللاعبين دائما على الصلاة وغيرها من الأمور التابعة للدين الإسلامي".
وأشار عبد الله إلى أن رونالدو يطالب اللاعبين بالانتظام في الصلاة، وعند سماع الأذان يطلب من المدرب إيقاف التدريبات.
ونوّه إلى أنه "بعيدا عن دخوله (رونالدو) إلى الإسلام أو لا، فهو لاعب ملتزم وانضباطي إلى أعلى درجة، وهذا هو سبب وصوله لهذه المكانة"، واختتم حديثه: "رونالدو ونجله متواضعان للغاية، فالولد يتعامل مع أصدقائه ببساطة واضحة، وأعتقد أن كل شخص يأتي إلى السعودية يحبها ويرتاح فيها".
الجدير بالذكر أن رونالدو
يعتنق الديانة المسيحية، لكن اسمه ارتبط في العديد من الأوقات السابقة باعتناق الإسلام، خاصة مع انتقاله للنصر قبل عامين تقريبا.
وفي مناسبات عدة، أشارت تقارير صحافية إلى أن "الدون" يرحب بدخول الإسلام،
بسبب اندماجه وتكيفه الواضح مع الثقافة السعودية.
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن وجود محاولات من زميلي رونالدو السابقين في ريال مدريد الإسباني
الألماني مسعود أوزيل، والفرنسي كريم بنزيما، لحثّه على اعتناق الإسلام.