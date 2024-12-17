أزمات المواطن الليبي معاناة بلا حدود في ظل غياب الحلول الحقيقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241217/أزمات-المواطن-الليبي-معاناة-بلا-حدود-في-ظل-غياب-الحلول-الحقيقية-1095898277.html
أزمات المواطن الليبي معاناة بلا حدود في ظل غياب الحلول الحقيقية
أزمات المواطن الليبي معاناة بلا حدود في ظل غياب الحلول الحقيقية
سبوتنيك عربي
بعد مرور أكثر من 14 عامًا على ثورة فبراير، لا يزال المواطن الليبي يعاني من أزمات متتالية ألقت بظلالها الثقيلة على حياته اليومية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:47+0000
2024-12-17T17:47+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896428_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_607c0041a36cc17da5d06ced324ec7f6.jpg
الانقسامات السياسية، والتدهور الاقتصادي، والغياب المستمر للاستقرار الأمني، ساهمت جميعها في تآكل مقومات الحياة الكريمة.تمتد معاناة المواطن من محدودية الدخل وتأخر الرواتب، إلى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مما أجبر الكثيرين على العمل في أكثر من وظيفة أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجات أسرهم، في ظل هذه الظروف، أصبحت الحاجة ملحّة لإصلاحات جذرية وسياسات مستدامة تعيد للمواطن ثقته بوطنه ومستقبله.تهميش المواطنقال المحلل والأكاديمي الليبي محمد درميش، إنه "من الواضح أن المواطن الليبي اليوم يعيش حالة من التهميش وفقدان السيطرة على مصيره، حيث لم تعد لديه أي أدوات مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي".وتابع "الوضع الحالي يعكس غياب بيئة مؤهلة لإجراء انتخابات حقيقية تؤدي إلى تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة لتحسين مستوى معيشة الفرد، ومعالجة التشوهات الهيكلية التي تثقل كاهل البلاد. المواطن الليبي أصبح غائباً عن الفعل، ومُثقلاً بخيبات متتالية". وأضاف درميش في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الحلول تكمن في تدخل المؤسسات الاعتبارية داخل الدولة، والتي يجب أن تركز على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل ينسجم مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخططاً استراتيجية واضحة التنفيذ".وأشار إلى أن "تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على المواطن، ثم على دور الدولة في توفير البيئة المناسبة للإصلاح، وشدد على أهمية أن تكون القيادة السياسية مجهزة بإمكانات مادية وبشرية قوية لتطبيق قراراتها، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بشكل فعال لتحقيق رفاهية المواطن".وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أوضح درميش "أن السياسات الاقتصادية الحالية أدت إلى نتائج كارثية، مما دفع أغلب المواطنين إلى الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي حتى احتياجاتهم الأساسية بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة، هذا الواقع يدفع بالكثيرين للبحث عن فرص عمل إضافية في القطاع الخاص، لتخفيف العبء المالي عن أسرهم".كما حذّر درميش من تكدّس العاملين في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعكس غياب دراسات معمّقة لقرارات الإصلاح. وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أدت إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على الميزانية العامة، مما أثر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي.وقال إن "ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحلية والدولية".أزمة الدخلوفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي علي المحمودي على الوضع نفسه، وقال "المواطن الليبي يعاني من محدودية الدخل، مما يدفعه إلى اللجوء إلى الاقتراض من أقاربه أو العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات أسرته. على الرغم من أن هذا الاتجاه يعكس إيجابية في الاعتماد على الحِرف، إلا أنه يكشف عيوباً واضحة، أبرزها غياب الضمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على كفاءة موظفي القطاع العام".وأضاف المحمودي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن "الحلول التي تصب في مصلحة المواطن تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً واقتصاديا، هذا يستوجب وضع خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ بخطط قصيرة المدى لتخفيف الأزمات الحالية، وتتبنى بعدها خططاً طويلة المدى تعالج جذور المشكلات التي يعاني منها الشعب الليبي لأكثر من 14 عاماً، لكن للأسف ما شهدناه حتى الآن لا يتعدى كونه إجراءات مؤقتة لا تقدم حلولاً حقيقية".وأشار إلى أن تجاوز هذه الأزمات يستلزم وجود سلطة تنفيذية ومالية وتشريعية موحدة، تنهي الانقسام السياسي وتدعم خطط تنويع مصادر الدخل، مع تقليل الاعتماد المفرط على النفط الذي يعاني اليوم من تناقص الإيرادات.وشدد المحمودي على أهمية تنمية القطاع الخاص لدعم الاقتصاد، وتعزيز الإنتاج المحلي لزيادة إيرادات الدولة، وضرورة وضع سياسات مالية تراعي احتياجات المواطن اليومية وتضمن تحسين ظروف معيشته، حيث اعتبر أن تحقيق ذلك يعتمد على وجود رؤية شاملة وإرادة قوية لتطبيقها على أرض الواقع.غياب العدالة الاجتماعيةقالت الحقوقية الليبية مريم الحوينط، إنه "يجب أن تقوم الدولة بتشجيع المواطنين على المشاريع الصغرى، وفتح فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل حتى يكون هناك تنوع في الدخل العام، ويساهم في رفع مستوى الدخل للمواطن".وأضافت الحوينط في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أنه "من الطبيعي أن يصاحب ذلك إصلاح منظومة الدولة الاقتصادية التي تسهل على المواطن تحقيق فرص العمل بشكل أكثر، والمساهمة في إصلاح المنظومة المصرفية والخدمات البنكية وتوفير السيولة النقدية في البنوك التي تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، حيث أن الاستقرار المالي يساهم في المحافظة على مستوى الدخل".وتابعت يجب أن يتم تطبيق العدالة الاجتماعية، لأنها عامل مهم جداً خاص في بند توحيد المرتبات الذي لم ينطبق على أصحاب القرار ذوي الدخل المرتفع، بالمقابل يعاني المواطن من تدني قيمة المرتبات الاساسية.وقالت بأن المواطن يعاني وغير قادر على شراء المنتجات التي تتماشى مع قيمة مرتبة، التي يبدو أنها خصصت لأصحاب الدخل المرتفع، هذا الأمر سبب تفاوت كبير وغياب في العدالة الاجتماعية في المجتمع.وتابعت "كما أن غياب تطبيق القوانين التي صدرت فيما يخص بعض الفئات التي لم يتم تطبيق جداول المرتبات الخاصة بهم بعد التعديل سبب ذلك شرخ كبير في قيمة الإيرادات، مع غياب العدالة الاجتماعية في حقهم".وترى الحقوقية الليبية أن مركزية القرار والإجراء أصبحت عبء كبير على الليبيين، منهم يقطنون في المدن البعيدة عن العاصمة، هناك من يقطع آلاف الكيلومترات من أجل الحصول على أبسط الحقوق والإجراءات، وهذه معاناة تضاف لمعاناة المواطن في ليبيا.وقالت إن المواطن الليبي يقاوم بالفعل في كل الأزمات المستمرة والتي تعتمد على القيام بعملية التكاثف الاجتماعي كالجمعيات الأهلية والجهود التطوعية التي تدعم أصحاب الدخل المحدود وعديمي الدخل، وهذه أبرز مقومات التكافل الاجتماعي، كما لجأ الكثير من المواطنين لبعض المشاريع البسيطة لسد احتياجاتهم في ظل هذه الأزمات.وشددت الحوينط على ضرورة أن يقوم المواطن بالضغط على المؤسسات الحكومية من أجل توفير البيئة المناسبة للمشاريع الصغرى، حتى يتجاوز هذه الضغوطات التي صنعتها الحكومة في ظل غياب الخطط.وقالت يجب أن يكون هناك تكاثف من المجتمع والدور الكبير على الدولة وأصحاب القرار، الذين يجب أن يضعوا كل المبادرات موضع التنفيذ وخلق بيئة مناسبة لذلك، من أجل خلق تنمية مستدامة.وأشارت إلى ضرورة وجود حوار حقيقي من أجل حقوق المواطن ووضع استراتيجيات حقيقية للحد من الأزمات التي يعاني منها المواطن، تضم جميع الفئات بما فيها أصحاب القرار، حتى يحين الخروج بحلول حقيقية، كما يجب أن يتم تعزيز القانون ونبذ الفساد المستشري في الدولة.ويرى الخبراء أن أزمة المواطن الليبي الاقتصادية والاجتماعية نتاج سياسات غير مدروسة وانقسام سياسي مستمر، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول مستدامة عبر تحقيق الاستقرار وتفعيل خطط اقتصادية متكاملة تدعم تنويع الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
https://sarabic.ae/20241203/برلماني-ليبي-مؤتمر-لندن-لن-يغير-شيئا-والوجوه-المتكررة-لا-تصلح-لحكم-ليبيا-1095460788.html
https://sarabic.ae/20241217/لماذا-كثفت-ليبيا-الدوريات-الأمنية-على-الحدود-مع-تونس-والجزائر-1095883955.html
https://sarabic.ae/20241215/خبراء-يحذرون-من-انتقال-عناصر-مسلحة-من-سوريا-إلى-ليبيا؟-1095814269.html
https://sarabic.ae/20241215/الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-القوة-القاهرة-ورفع-حالة-الطوارئ-القصوى-1095800307.html
https://sarabic.ae/20241211/ليبيا-خيبة-أمل-من-الأمم-المتحدة-تدفع-نحو-دور-أفريقي-1095689553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896428_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_22d0cd0583495af6b3b938f1dcc0fdfc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي

أزمات المواطن الليبي معاناة بلا حدود في ظل غياب الحلول الحقيقية

17:47 GMT 17.12.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
بعد مرور أكثر من 14 عامًا على ثورة فبراير، لا يزال المواطن الليبي يعاني من أزمات متتالية ألقت بظلالها الثقيلة على حياته اليومية.
الانقسامات السياسية، والتدهور الاقتصادي، والغياب المستمر للاستقرار الأمني، ساهمت جميعها في تآكل مقومات الحياة الكريمة.
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
برلماني ليبي: مؤتمر لندن لن يغير شيئا والوجوه المتكررة لا تصلح لحكم ليبيا
3 ديسمبر, 20:11 GMT
تمتد معاناة المواطن من محدودية الدخل وتأخر الرواتب، إلى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مما أجبر الكثيرين على العمل في أكثر من وظيفة أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجات أسرهم، في ظل هذه الظروف، أصبحت الحاجة ملحّة لإصلاحات جذرية وسياسات مستدامة تعيد للمواطن ثقته بوطنه ومستقبله.
تهميش المواطن
قال المحلل والأكاديمي الليبي محمد درميش، إنه "من الواضح أن المواطن الليبي اليوم يعيش حالة من التهميش وفقدان السيطرة على مصيره، حيث لم تعد لديه أي أدوات مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابع "الوضع الحالي يعكس غياب بيئة مؤهلة لإجراء انتخابات حقيقية تؤدي إلى تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة لتحسين مستوى معيشة الفرد، ومعالجة التشوهات الهيكلية التي تثقل كاهل البلاد. المواطن الليبي أصبح غائباً عن الفعل، ومُثقلاً بخيبات متتالية".
وأضاف درميش في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الحلول تكمن في تدخل المؤسسات الاعتبارية داخل الدولة، والتي يجب أن تركز على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل ينسجم مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخططاً استراتيجية واضحة التنفيذ".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على المواطن، ثم على دور الدولة في توفير البيئة المناسبة للإصلاح، وشدد على أهمية أن تكون القيادة السياسية مجهزة بإمكانات مادية وبشرية قوية لتطبيق قراراتها، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بشكل فعال لتحقيق رفاهية المواطن".
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
لماذا كثفت ليبيا الدوريات الأمنية على الحدود مع تونس والجزائر
13:59 GMT
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أوضح درميش "أن السياسات الاقتصادية الحالية أدت إلى نتائج كارثية، مما دفع أغلب المواطنين إلى الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي حتى احتياجاتهم الأساسية بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة، هذا الواقع يدفع بالكثيرين للبحث عن فرص عمل إضافية في القطاع الخاص، لتخفيف العبء المالي عن أسرهم".
كما حذّر درميش من تكدّس العاملين في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعكس غياب دراسات معمّقة لقرارات الإصلاح. وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أدت إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على الميزانية العامة، مما أثر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقال إن "ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحلية والدولية".
أزمة الدخل
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي علي المحمودي على الوضع نفسه، وقال "المواطن الليبي يعاني من محدودية الدخل، مما يدفعه إلى اللجوء إلى الاقتراض من أقاربه أو العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات أسرته. على الرغم من أن هذا الاتجاه يعكس إيجابية في الاعتماد على الحِرف، إلا أنه يكشف عيوباً واضحة، أبرزها غياب الضمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على كفاءة موظفي القطاع العام".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف المحمودي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن "الحلول التي تصب في مصلحة المواطن تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً واقتصاديا، هذا يستوجب وضع خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ بخطط قصيرة المدى لتخفيف الأزمات الحالية، وتتبنى بعدها خططاً طويلة المدى تعالج جذور المشكلات التي يعاني منها الشعب الليبي لأكثر من 14 عاماً، لكن للأسف ما شهدناه حتى الآن لا يتعدى كونه إجراءات مؤقتة لا تقدم حلولاً حقيقية".
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
خبراء يحذرون من انتقال عناصر مسلحة من سوريا إلى ليبيا؟
15 ديسمبر, 17:19 GMT
وأشار إلى أن تجاوز هذه الأزمات يستلزم وجود سلطة تنفيذية ومالية وتشريعية موحدة، تنهي الانقسام السياسي وتدعم خطط تنويع مصادر الدخل، مع تقليل الاعتماد المفرط على النفط الذي يعاني اليوم من تناقص الإيرادات.
وشدد المحمودي على أهمية تنمية القطاع الخاص لدعم الاقتصاد، وتعزيز الإنتاج المحلي لزيادة إيرادات الدولة، وضرورة وضع سياسات مالية تراعي احتياجات المواطن اليومية وتضمن تحسين ظروف معيشته، حيث اعتبر أن تحقيق ذلك يعتمد على وجود رؤية شاملة وإرادة قوية لتطبيقها على أرض الواقع.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
غياب العدالة الاجتماعية
قالت الحقوقية الليبية مريم الحوينط، إنه "يجب أن تقوم الدولة بتشجيع المواطنين على المشاريع الصغرى، وفتح فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل حتى يكون هناك تنوع في الدخل العام، ويساهم في رفع مستوى الدخل للمواطن".
وأضافت الحوينط في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أنه "من الطبيعي أن يصاحب ذلك إصلاح منظومة الدولة الاقتصادية التي تسهل على المواطن تحقيق فرص العمل بشكل أكثر، والمساهمة في إصلاح المنظومة المصرفية والخدمات البنكية وتوفير السيولة النقدية في البنوك التي تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، حيث أن الاستقرار المالي يساهم في المحافظة على مستوى الدخل".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابعت يجب أن يتم تطبيق العدالة الاجتماعية، لأنها عامل مهم جداً خاص في بند توحيد المرتبات الذي لم ينطبق على أصحاب القرار ذوي الدخل المرتفع، بالمقابل يعاني المواطن من تدني قيمة المرتبات الاساسية.
وقالت بأن المواطن يعاني وغير قادر على شراء المنتجات التي تتماشى مع قيمة مرتبة، التي يبدو أنها خصصت لأصحاب الدخل المرتفع، هذا الأمر سبب تفاوت كبير وغياب في العدالة الاجتماعية في المجتمع.
وتابعت "كما أن غياب تطبيق القوانين التي صدرت فيما يخص بعض الفئات التي لم يتم تطبيق جداول المرتبات الخاصة بهم بعد التعديل سبب ذلك شرخ كبير في قيمة الإيرادات، مع غياب العدالة الاجتماعية في حقهم".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
"الوطنية للنفط" في ليبيا تعلن القوة القاهرة ورفع حالة الطوارئ القصوى
15 ديسمبر, 08:03 GMT
وترى الحقوقية الليبية أن مركزية القرار والإجراء أصبحت عبء كبير على الليبيين، منهم يقطنون في المدن البعيدة عن العاصمة، هناك من يقطع آلاف الكيلومترات من أجل الحصول على أبسط الحقوق والإجراءات، وهذه معاناة تضاف لمعاناة المواطن في ليبيا.
وقالت إن المواطن الليبي يقاوم بالفعل في كل الأزمات المستمرة والتي تعتمد على القيام بعملية التكاثف الاجتماعي كالجمعيات الأهلية والجهود التطوعية التي تدعم أصحاب الدخل المحدود وعديمي الدخل، وهذه أبرز مقومات التكافل الاجتماعي، كما لجأ الكثير من المواطنين لبعض المشاريع البسيطة لسد احتياجاتهم في ظل هذه الأزمات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالوضع الاقتصادي في ليبيا
الوضع الاقتصادي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الوضع الاقتصادي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وشددت الحوينط على ضرورة أن يقوم المواطن بالضغط على المؤسسات الحكومية من أجل توفير البيئة المناسبة للمشاريع الصغرى، حتى يتجاوز هذه الضغوطات التي صنعتها الحكومة في ظل غياب الخطط.
وقالت يجب أن يكون هناك تكاثف من المجتمع والدور الكبير على الدولة وأصحاب القرار، الذين يجب أن يضعوا كل المبادرات موضع التنفيذ وخلق بيئة مناسبة لذلك، من أجل خلق تنمية مستدامة.
شرق وجنوب ليبيا نهضة تنموية تواجه تحديات الإعمار بعد الحروب والكوارث - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
ليبيا... خيبة أمل من الأمم المتحدة تدفع نحو دور أفريقي
11 ديسمبر, 10:17 GMT
وأشارت إلى ضرورة وجود حوار حقيقي من أجل حقوق المواطن ووضع استراتيجيات حقيقية للحد من الأزمات التي يعاني منها المواطن، تضم جميع الفئات بما فيها أصحاب القرار، حتى يحين الخروج بحلول حقيقية، كما يجب أن يتم تعزيز القانون ونبذ الفساد المستشري في الدولة.
ويرى الخبراء أن أزمة المواطن الليبي الاقتصادية والاجتماعية نتاج سياسات غير مدروسة وانقسام سياسي مستمر، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول مستدامة عبر تحقيق الاستقرار وتفعيل خطط اقتصادية متكاملة تدعم تنويع الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала