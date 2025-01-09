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مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
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https://sarabic.ae/20250109/الكرملين-أوروبا-تهمس-حول-تصريحات-ترامب----1096620636.html
الكرملين: أوروبا "تهمس" حول تصريحات ترامب
الكرملين: أوروبا "تهمس" حول تصريحات ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن أوروبا ترد بحذر وتكاد تهمس حول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول ضم جزيرة غرينلاند... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T10:59+0000
2025-01-09T10:59+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول نية ترامب ضم جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة: "هناك تصريحات مختلفة تأتي من واشنطن حول آراء السكان. أوروبا تتفاعل مع هذا الأمر بخجل شديد. من الواضح أن الرد على تصريحات ترامب أمر مخيف، لذا فإن أوروبا ترد بحذر وتكاد تهمس حول (تصريحت ترامب)".وأضاف بيسكوف: "ربما تكون مثل هذه الادعاءات أكثر ارتباطًا بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدنمارك ودول أخرى. نحن نراقب عن كثب هذا التطور الدرامي للوضع، ولكن حتى الآن، على مستوى التصريحات".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقا على قراره تعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، على كلام ترامب، قائلاً إن غرينلاند ليست للبيع ولن تكون للبيع أبدًا.يذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية، حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واختيار سياستها الداخلية بشكل مستقل.قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامبمبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, غرينلاند
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, غرينلاند

الكرملين: أوروبا "تهمس" حول تصريحات ترامب

10:59 GMT 09.01.2025
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن أوروبا ترد بحذر وتكاد تهمس حول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول ضم جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول نية ترامب ضم جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة: "هناك تصريحات مختلفة تأتي من واشنطن حول آراء السكان. أوروبا تتفاعل مع هذا الأمر بخجل شديد. من الواضح أن الرد على تصريحات ترامب أمر مخيف، لذا فإن أوروبا ترد بحذر وتكاد تهمس حول (تصريحت ترامب)".
وأضاف بيسكوف: "ربما تكون مثل هذه الادعاءات أكثر ارتباطًا بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدنمارك ودول أخرى. نحن نراقب عن كثب هذا التطور الدرامي للوضع، ولكن حتى الآن، على مستوى التصريحات".
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وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، وأكد على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، بما في ذلك من الصين وروسيا. كما رفض الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقا على قراره تعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.
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وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، على كلام ترامب، قائلاً إن غرينلاند ليست للبيع ولن تكون للبيع أبدًا.
يذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية، حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واختيار سياستها الداخلية بشكل مستقل.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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