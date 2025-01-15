زوجة الطبيب حسام أبو صفية تناشد العالم لإنقاذ حياة زوجها المحتجز لدى إسرائيل

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البرنامج الصباحي
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إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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https://sarabic.ae/20250115/زوجة-الطبيب-حسام-أبو-صفية-تناشد-العالم-لإنقاذ-حياة-زوجها-المحتجز-لدى-إسرائيل-1096778328.html
زوجة الطبيب حسام أبو صفية تناشد العالم لإنقاذ حياة زوجها المحتجز لدى إسرائيل
زوجة الطبيب حسام أبو صفية تناشد العالم لإنقاذ حياة زوجها المحتجز لدى إسرائيل
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T11:30+0000
2025-01-15T11:34+0000
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وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ويعطل إمدادات المياه ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، وتعرض مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان والعشرات من العاملين في القطاع الطبي بالمستشفى"، وأعلنت منظمة الصحة العالمية خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة، وهو مستشفى كمال عدوان، عن الخدمة.مناشدات لإنقاذ حياة أبو صفيةومن مخيم النزوح في غزة، تنتظر زوجة الطبيب حسام أبو صفية، ألبينا أبو صفية، أملًا بعودة زوجها المحتجز لدى إسرائيل، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتناشد جميع المؤسسات الدولية والعالم للإفراج عن زوجها، وكانت ألبينا، شاهدة على أحداث الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان.وتروي ألبينا لـ"سبوتنيك"، كيف تم اعتقال زوجها، وتقول: "عندما بدأ الهجوم كان القصف على المشفى شديد، وتدمرت أجزاء كبيرة منه، فاحترق قسم الأرشيف والصيانة وساحة المستشفى وحتى غرفة العلميات، ما تسبب في العديد من حالات الاختناق جراء دخان القصف المتصاعد، وكان الاتفاق ينص على خروج كل الكادر الطبي والمرضى من مشفى كمال عدوان إلى المشفى الإندونيسي، وأجبر الجيش الإسرائيلي النساء على المغادرة بعد أن منحونا وعداً بأن جميع الرجال من أفراد الطاقم الطبي سيلحقون بنا، ولكن الجيش الإسرائيلي كذب علينا، وسمحوا للبعض بالخروج ومن بقي تم اعتقاله ومن بينهم زوجي حسام".السيدة ألبينا أبو صفية، تعرفت على زوجها حسام أبو صفية، أثناء دراسته الطب في كازاخستان، ومن أجله تركت وطنها، وعاشت معه في شمال قطاع غزة، منذ عام 1996، للقيام بواجبه الإنساني بأقل الإمكانات وحتى الرمق الأخير، على حد وصفها.وتشير ألبينا إلى أن زوجها لم يكن يهمه أي شيء يحدث خارج أسوار المستشفى، وكل جهده وتركيزه منذ بداية الحرب انصب على مساعدة الجرحى والمرضى وإنقاذ حياتهم، ويعمل ما في وسعه لإنقاذ حياة المصابين رغم انعدام الإمكانات الطبية اللازمة لذلك.وأضاف الطبيب النمنم: "الطبيب حسام أبو صفية، كان مخلصا في عمله حتى وهو مصاب، واستمر في مساعدة المرضى وتقديم العلاج، وتطوع الطبيب أبو صفية المتخصص في طب الأطفال، لإجراء العمليات الجراحية ومساعدة الناس، ومن ثم ممارسة عمله بمتابعة الأقسام، وأناشد العالم للأفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، وجميع الكادر الطبي المحتجزين لدى الاحتلال".وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد أبو صفية نجله إبراهيم، في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرّض الدكتور أبو صفية، لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية، والإفراج عنه وعن مئات من أفراد الطواقم الطبية والصحية المعتقلين لدى إسرائيل.وأكد المكتب، في بيان صحفي، أن "عدد المعتقلين من الطواقم الطبية والصحية تجاوز 350 شخصًا"، مشيرًا إلى أنهم يعانون ظروفًا قاسية داخل السجون الإسرائيلية، وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل أبو صفية، والطواقم الطبية دون توجيه تهم قانونية واضحة أو تقديم معلومات شفافة عن وضعهم"، واصفًا ذلك بأنه "إخفاء قسري".وعبّر المكتب الإعلامي عن قلقه البالغ من احتمال تعرّض الطبيب أبو صفية، للتعذيب داخل السجون، مستذكرًا مصير عدد من الأطباء والعلماء الفلسطينيين، الذين قضوا داخل السجون الإسرائيلية جراء التعذيب، مثل الدكتور عدنان البرش، والدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ466، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 46,584 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 109,731 آخرون.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"الدفاع المدني في شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

زوجة الطبيب حسام أبو صفية تناشد العالم لإنقاذ حياة زوجها المحتجز لدى إسرائيل

11:30 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 11:34 GMT 15.01.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatمجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين واستهداف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبانٍ في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ويعطل إمدادات المياه ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.
واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، وتعرض مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان والعشرات من العاملين في القطاع الطبي بالمستشفى"، وأعلنت منظمة الصحة العالمية خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة، وهو مستشفى كمال عدوان، عن الخدمة.
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

1/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

2/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

3/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

4/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

5/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

6/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

7/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

8/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

9/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

10/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

11/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

12/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

13/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

14/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

15/15
© Sputnik . Ajwad Jradat

مجموعة صور لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير المستشفى

مناشدات لإنقاذ حياة أبو صفية

ومن مخيم النزوح في غزة، تنتظر زوجة الطبيب حسام أبو صفية، ألبينا أبو صفية، أملًا بعودة زوجها المحتجز لدى إسرائيل، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتناشد جميع المؤسسات الدولية والعالم للإفراج عن زوجها، وكانت ألبينا، شاهدة على أحداث الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان.
وتروي ألبينا لـ"سبوتنيك"، كيف تم اعتقال زوجها، وتقول: "عندما بدأ الهجوم كان القصف على المشفى شديد، وتدمرت أجزاء كبيرة منه، فاحترق قسم الأرشيف والصيانة وساحة المستشفى وحتى غرفة العلميات، ما تسبب في العديد من حالات الاختناق جراء دخان القصف المتصاعد، وكان الاتفاق ينص على خروج كل الكادر الطبي والمرضى من مشفى كمال عدوان إلى المشفى الإندونيسي، وأجبر الجيش الإسرائيلي النساء على المغادرة بعد أن منحونا وعداً بأن جميع الرجال من أفراد الطاقم الطبي سيلحقون بنا، ولكن الجيش الإسرائيلي كذب علينا، وسمحوا للبعض بالخروج ومن بقي تم اعتقاله ومن بينهم زوجي حسام".
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السيدة ألبينا أبو صفية، تعرفت على زوجها حسام أبو صفية، أثناء دراسته الطب في كازاخستان، ومن أجله تركت وطنها، وعاشت معه في شمال قطاع غزة، منذ عام 1996، للقيام بواجبه الإنساني بأقل الإمكانات وحتى الرمق الأخير، على حد وصفها.

وتقول ألبينا لوكالة "سبوتنيك": "أتيحت فرص عديدة خلال الحرب للخروج من قطاع غزة، إلى بلدي كازاخستان، لكن زوجي كان يصرّ على الاستمرار في واجبه الإنساني لخدمة المرضى في شمال القطاع، وبقي يقدم واجبه الطبي حتى تم اعتقاله".

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وتشير ألبينا إلى أن زوجها لم يكن يهمه أي شيء يحدث خارج أسوار المستشفى، وكل جهده وتركيزه منذ بداية الحرب انصب على مساعدة الجرحى والمرضى وإنقاذ حياتهم، ويعمل ما في وسعه لإنقاذ حياة المصابين رغم انعدام الإمكانات الطبية اللازمة لذلك.

ويروي الطبيب في مستشفى كمال عدوان، محمود النمنم، لوكالة "سبوتنيك"، آخر اللحظات قبل اعتقال الطبيب حسام، ويقول النمنم: "عندما وصلت الدبابة الإسرائيلية بالقرب من باب المشفى، طلب منا الجنود بالتقدم نحوهم، واحدا تلو الآخر، ومن ثم سلّم علينا الطبيب حسام وحضنني، وذهبت معه نحو الجنود، لكنهم قالوا لي توجه نحو الكادر الطبي، وجعلوا الطبيب حسام يتقدم لوحده تجاههم".

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وأضاف الطبيب النمنم: "الطبيب حسام أبو صفية، كان مخلصا في عمله حتى وهو مصاب، واستمر في مساعدة المرضى وتقديم العلاج، وتطوع الطبيب أبو صفية المتخصص في طب الأطفال، لإجراء العمليات الجراحية ومساعدة الناس، ومن ثم ممارسة عمله بمتابعة الأقسام، وأناشد العالم للأفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، وجميع الكادر الطبي المحتجزين لدى الاحتلال".
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد أبو صفية نجله إبراهيم، في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرّض الدكتور أبو صفية، لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.
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وتقول ألبينا لـ"سبوتنيك": "أعيش في حي الشيخ رضوان في غزة، مع 5 أطفال، وأواجه ظروفا صعبة، فقد كان زوجي هو السند في الحياة هنا، ودائما يسأل أطفالي عن والدهم لماذا تم اعتقاله، وأنا أقول لماذا تم اعتقاله بتهمة طبيب، وأناشد العالم، أين جريمة زوجي؟ لماذا لا يتم الإفراج عنه؟".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية، والإفراج عنه وعن مئات من أفراد الطواقم الطبية والصحية المعتقلين لدى إسرائيل.
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وأكد المكتب، في بيان صحفي، أن "عدد المعتقلين من الطواقم الطبية والصحية تجاوز 350 شخصًا"، مشيرًا إلى أنهم يعانون ظروفًا قاسية داخل السجون الإسرائيلية، وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل أبو صفية، والطواقم الطبية دون توجيه تهم قانونية واضحة أو تقديم معلومات شفافة عن وضعهم"، واصفًا ذلك بأنه "إخفاء قسري".
وعبّر المكتب الإعلامي عن قلقه البالغ من احتمال تعرّض الطبيب أبو صفية، للتعذيب داخل السجون، مستذكرًا مصير عدد من الأطباء والعلماء الفلسطينيين، الذين قضوا داخل السجون الإسرائيلية جراء التعذيب، مثل الدكتور عدنان البرش، والدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ466، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 46,584 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 109,731 آخرون.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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