https://sarabic.ae/20250211/سوريا-اللواء-الثامن-يرد-على-وزير-الدفاع-ويطالب-بعدم-إقصاء-أي-مكون-سوري----1097661217.html

سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري

سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري

سبوتنيك عربي

أكد "اللواء الثامن" (أحد الفصائل المسلحة جنوبي سوريا)، يوم أمس الاثنين، نفيه صحة الادعاءات، التي تحدثت عن رفضه الاندماج ضمن قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T07:44+0000

2025-02-11T07:44+0000

2025-02-11T07:44+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg

وأوضح القيادي في "اللواء الثامن"، نسيم أبو عرة، في بيان، أن "أبناء الجنوب كانوا منذ البداية من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، وتستفيد من خبرات الضباط والثوار الأحرار لضمان أمن البلاد واستقرارها".ونوّه أبو عرة إلى أن تصريحات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، أكدت على التنسيق المستمر بين "إدارة العمليات العسكرية" وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن "هذا التعاون كان له دور أساسي في إسقاط النظام السابق".وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست"، في 6 فبراير/ شباط الجاري، أن "نحو 100 فصيل مسلح في سوريا، وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع"، لكنه أشار إلى أن "هناك عددًا من الفصائل التي ترفض ذلك، من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة"، كما أكد أبو قصرة أن "المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم حلها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد".وأكد القيادي في "اللواء الثامن"، أن "أبناء الجنوب يسعون إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيدًا عن أي استقطاب أو تهميش، ويرفضون أي مشروع داخلي أو خارجي يمس بمكتسبات الثورة السورية أو يلتف على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري".وشدد البيان الصادر عن القيادي في "اللواء الثامن"، على أن "القانون والعدالة هما الأساس في بناء سوريا الجديدة، وأنه لا يمكن السماح لأي جهة بأن تتجاوز هذه المبادئ"، مؤكدًا أن "نجاح الثورة يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء والجرحى".ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السوريةوزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة

https://sarabic.ae/20250207/وزير-دفاع-حكومة-دمشق-المؤقتة-القواعد-الروسية-في-سوريا-ستبقى-طالما-تتماشى-مع-مصالح-البلاد-1097563768.html

https://sarabic.ae/20250210/روسيا-مستعدون-لتقديم-المساعدة-من-أجل-القضاء-على-الأزمة-الإنسانية-في-سوريا---1097644356.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار