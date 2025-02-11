سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250211/سوريا-اللواء-الثامن-يرد-على-وزير-الدفاع-ويطالب-بعدم-إقصاء-أي-مكون-سوري----1097661217.html
سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري
سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري
سبوتنيك عربي
أكد "اللواء الثامن" (أحد الفصائل المسلحة جنوبي سوريا)، يوم أمس الاثنين، نفيه صحة الادعاءات، التي تحدثت عن رفضه الاندماج ضمن قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T07:44+0000
2025-02-11T07:44+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وأوضح القيادي في "اللواء الثامن"، نسيم أبو عرة، في بيان، أن "أبناء الجنوب كانوا منذ البداية من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، وتستفيد من خبرات الضباط والثوار الأحرار لضمان أمن البلاد واستقرارها".ونوّه أبو عرة إلى أن تصريحات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، أكدت على التنسيق المستمر بين "إدارة العمليات العسكرية" وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن "هذا التعاون كان له دور أساسي في إسقاط النظام السابق".وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست"، في 6 فبراير/ شباط الجاري، أن "نحو 100 فصيل مسلح في سوريا، وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع"، لكنه أشار إلى أن "هناك عددًا من الفصائل التي ترفض ذلك، من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة"، كما أكد أبو قصرة أن "المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم حلها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد".وأكد القيادي في "اللواء الثامن"، أن "أبناء الجنوب يسعون إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيدًا عن أي استقطاب أو تهميش، ويرفضون أي مشروع داخلي أو خارجي يمس بمكتسبات الثورة السورية أو يلتف على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري".وشدد البيان الصادر عن القيادي في "اللواء الثامن"، على أن "القانون والعدالة هما الأساس في بناء سوريا الجديدة، وأنه لا يمكن السماح لأي جهة بأن تتجاوز هذه المبادئ"، مؤكدًا أن "نجاح الثورة يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء والجرحى".ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السوريةوزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة
https://sarabic.ae/20250207/وزير-دفاع-حكومة-دمشق-المؤقتة-القواعد-الروسية-في-سوريا-ستبقى-طالما-تتماشى-مع-مصالح-البلاد-1097563768.html
https://sarabic.ae/20250210/روسيا-مستعدون-لتقديم-المساعدة-من-أجل-القضاء-على-الأزمة-الإنسانية-في-سوريا---1097644356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري

07:44 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أكد "اللواء الثامن" (أحد الفصائل المسلحة جنوبي سوريا)، يوم أمس الاثنين، نفيه صحة الادعاءات، التي تحدثت عن رفضه الاندماج ضمن قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك ردًا على تصريحات وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، مؤكدًا التزامه بمبادئ الثورة السورية ووحدة البلاد.
وأوضح القيادي في "اللواء الثامن"، نسيم أبو عرة، في بيان، أن "أبناء الجنوب كانوا منذ البداية من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، وتستفيد من خبرات الضباط والثوار الأحرار لضمان أمن البلاد واستقرارها".
ونوّه أبو عرة إلى أن تصريحات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، أكدت على التنسيق المستمر بين "إدارة العمليات العسكرية" وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن "هذا التعاون كان له دور أساسي في إسقاط النظام السابق".
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
7 فبراير, 11:25 GMT
وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست"، في 6 فبراير/ شباط الجاري، أن "نحو 100 فصيل مسلح في سوريا، وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع"، لكنه أشار إلى أن "هناك عددًا من الفصائل التي ترفض ذلك، من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة"، كما أكد أبو قصرة أن "المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم حلها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد".

بدوره، نفى أبو عرة أي توجهات انفصالية للواء، معتبرًا أن "أبناء الجنوب كانوا في مقدمة المدافعين عن وحدة سوريا، منذ الأيام الأولى للثورة، وكانوا أول من واجه النظام في دمشق، وساهموا في حماية المؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية، وهو ما يعكس التزامهم الوطني وحرصهم على وحدة البلاد".

علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا
أمس, 15:16 GMT
وأكد القيادي في "اللواء الثامن"، أن "أبناء الجنوب يسعون إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيدًا عن أي استقطاب أو تهميش، ويرفضون أي مشروع داخلي أو خارجي يمس بمكتسبات الثورة السورية أو يلتف على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري".
وشدد البيان الصادر عن القيادي في "اللواء الثامن"، على أن "القانون والعدالة هما الأساس في بناء سوريا الجديدة، وأنه لا يمكن السماح لأي جهة بأن تتجاوز هذه المبادئ"، مؤكدًا أن "نجاح الثورة يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء والجرحى".
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السورية
وزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала