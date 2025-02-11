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سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري
سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري
سبوتنيك عربي
أكد "اللواء الثامن" (أحد الفصائل المسلحة جنوبي سوريا)، يوم أمس الاثنين، نفيه صحة الادعاءات، التي تحدثت عن رفضه الاندماج ضمن قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T07:44+0000
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وأوضح القيادي في "اللواء الثامن"، نسيم أبو عرة، في بيان، أن "أبناء الجنوب كانوا منذ البداية من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، وتستفيد من خبرات الضباط والثوار الأحرار لضمان أمن البلاد واستقرارها".ونوّه أبو عرة إلى أن تصريحات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، أكدت على التنسيق المستمر بين "إدارة العمليات العسكرية" وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن "هذا التعاون كان له دور أساسي في إسقاط النظام السابق".وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست"، في 6 فبراير/ شباط الجاري، أن "نحو 100 فصيل مسلح في سوريا، وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع"، لكنه أشار إلى أن "هناك عددًا من الفصائل التي ترفض ذلك، من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة"، كما أكد أبو قصرة أن "المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم حلها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد".وأكد القيادي في "اللواء الثامن"، أن "أبناء الجنوب يسعون إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيدًا عن أي استقطاب أو تهميش، ويرفضون أي مشروع داخلي أو خارجي يمس بمكتسبات الثورة السورية أو يلتف على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري".وشدد البيان الصادر عن القيادي في "اللواء الثامن"، على أن "القانون والعدالة هما الأساس في بناء سوريا الجديدة، وأنه لا يمكن السماح لأي جهة بأن تتجاوز هذه المبادئ"، مؤكدًا أن "نجاح الثورة يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء والجرحى".ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السوريةوزير الداخلية السوري: روسيا دولة عظمى والمفاوضات حول القاعدتين الروسيتين مستمرة
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
سوريا... "اللواء الثامن" يرد على وزير الدفاع ويطالب بعدم إقصاء أي مكون سوري
أكد "اللواء الثامن" (أحد الفصائل المسلحة جنوبي سوريا)، يوم أمس الاثنين، نفيه صحة الادعاءات، التي تحدثت عن رفضه الاندماج ضمن قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك ردًا على تصريحات وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، مؤكدًا التزامه بمبادئ الثورة السورية ووحدة البلاد.
وأوضح القيادي في "اللواء الثامن"، نسيم أبو عرة، في بيان، أن "أبناء الجنوب كانوا منذ البداية من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، وتستفيد من خبرات الضباط والثوار الأحرار لضمان أمن البلاد واستقرارها".
ونوّه أبو عرة إلى أن تصريحات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، أكدت على التنسيق المستمر بين "إدارة العمليات العسكرية" وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة،
مشددًا على أن "هذا التعاون كان له دور أساسي في إسقاط النظام السابق".
وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست"، في 6 فبراير/ شباط الجاري، أن "نحو 100 فصيل مسلح في سوريا، وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع"، لكنه أشار إلى أن "هناك عددًا من الفصائل التي ترفض ذلك، من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة"، كما أكد أبو قصرة أن "المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم حلها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد".
بدوره، نفى أبو عرة أي توجهات انفصالية للواء، معتبرًا أن "أبناء الجنوب كانوا في مقدمة المدافعين عن وحدة سوريا، منذ الأيام الأولى للثورة، وكانوا أول من واجه النظام في دمشق، وساهموا في حماية المؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية، وهو ما يعكس التزامهم الوطني وحرصهم على وحدة البلاد".
وأكد القيادي في "اللواء الثامن"، أن "أبناء الجنوب يسعون إلى تحقيق الاستقرار
وتعزيز وحدة سوريا بعيدًا عن أي استقطاب أو تهميش، ويرفضون أي مشروع داخلي أو خارجي يمس بمكتسبات الثورة السورية أو يلتف على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري".
وشدد البيان الصادر عن القيادي في "اللواء الثامن"، على أن "القانون والعدالة هما الأساس في بناء سوريا الجديدة، وأنه لا يمكن السماح لأي جهة بأن تتجاوز هذه المبادئ"، مؤكدًا أن "نجاح الثورة يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء والجرحى".