https://sarabic.ae/20250220/إسرائيل-تدمر-عشرات-المنازل-والمحال-التجارية-في-مخيم-طولكرم-شمالي-الضفة-الغربية-1097984173.html

إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T12:00+0000

2025-02-20T12:00+0000

2025-02-20T12:02+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

إسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097984539_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_daae808fd375841cb0c80115b61417af.jpg

ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، ومنذ 21 يناير الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية، تعيش المدينة ومخيميها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع استمرار الحصار المطبق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وتوسع العملية العسكرية لليوم 24 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.تدمير البيوت والمحال التجاريةوشرعت قوات الجيش الإسرائيلي، بهدم 16 منزلًا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط تحذير من تغيير معالم المخيم، في عملية مشابهة لتلك التي حدثت في مخيم جنين، وأشار نائب محافظ طولكرم فيصل سلامة، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تغيير معالم مخيم طولكرم عبر عمليات هدم لممتلكات فلسطينية، أسفرت عن تدمير عشرات المنازل والمحال التجارية. وأضاف سلامة وهو يقف على موقع مطل على أعمال الهدم الإسرائيلية في المخيم: "الاحتلال هدم خلال 24 يوما، 50 منزلا بشكل كامل، وتعرض 2500 منزل لأضرار جزئية، وتم تدمير 250مركبة، و280 محلا تجاريا بشكل كامل، وتدمير البنية التحية في كل شوارع وأحياء المخيم".وعلى مدار 24 يوم تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم، وتتوسع عمليات الهدم الإسرائيلية، ووثقت "سبوتنيك" هدم عشرات المنازل في مخيم طولكرم، باستخدام الجرافات العسكرية الإسرائيلية، وأشار سلامة إلى أن مدينة طولكرم ومخيميها تعرضت لأكثر من 62 عملية عسكرية واسعة غير أن العملية الجارية هي الأكبر والأكثر تدميرا، ومتواصلة منذ 24 يوما في مخيم طولكرم وتوسعت إلى مخيم نور شمس.وداع المنازل والذكرياتوعلى موقع مطل على أعمال الهدم الإسرائيلية في مخيم طولكرم يقف بعض النازحين من المخيم، ينظرون بيوتهم لآخر مرة، ويودعون ذكريات جميلة عاشوها في تلك البيوت على مدار سنوات عمرهم، وبغصة لا تخفي حجم الألم الذي يشعر به، يودع الشاب مصطفى الواسم، بيت عائلته في مخيم طولكرم، وهو يراه للمرة الأخيرة، ويشهد مراحل تدميره، وكأنه يطالع اللحظات التي عاشها في منزل عائلته، ويودعها في خانة الذكريات.ويقول الشاب مصطفى لوكالة "سبوتنيك": "لقد نزحنا من المخيم، وعندما علمت أن بيتنا سيهدم، جئت لكي أراه لآخر مرة، كي أتذكر كل تفاصيله في قادم الأيام، وقد تم هدم منزلنا المكون من 3 طواقم بالكامل والحمد لله، وكان يعيش في هذا المنزل 7 أفراد، وهو من أقدم المنازل في المخيم". ويترقب النازح من مخيم طولكرم منير فحمة، وهو يشاهد ما يحدث داخل المخيم، ويتمنى ألا يصل الهدم إلى منزله، ويقول لـ"سبوتنيك": "هذا حدث مؤلم وحزين، الاحتلال يهدم أكثر من المباني والشوارع، إنه يهدم ذكرياتنا التي عشناها في المخيم، أتمنى ألا يصل الهدم منزلي لأنه ليس ضمن مخطط الهدم الحالي، لكن البيوت في المخيم متلاصقة وربما يتعرض للهدم، وحتى إذا لم يهدم منزلي، فأنا أشعر بالحزن على كل بيت يهدم، وأشارك أقربائي وأهالي المخيم، نفس المشاعر والحزن على ما يحدث، ولا أستطيع التعبير عما أشعر به".وكان الجيش الإسرائيلي أجبر أكثر من 90% من أهالي مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، أي ما يزيد عن 20 ألف مواطن، على النزوح إلى خارجهما، ولجأ غالبية السكان إلى منازل أقارب داخل مدينة طولكرم وضواحيها، بينما جرى استقبال آخرين في مراكز إيواء، ومن تبقى من المواطنين الذين لم ينزحوا من المخيمين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث يواجه الأهالي نقصاً حاداً في المياه والكهرباء مع شح شديد في المواد الغذائية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.ومنذ أسابيع أطلق الجيش الاسرائيلي عملية واسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية، بدءا من مخيم جنين، قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، بزعم القضاء على المقاومة الفلسطينية، وتخللت العملية العسكرية الإسرائيلية عمليات تدمير للمنازل والبنية المدنية وتهجير للسكان.الأمم المتحدة تعلن الاستعداد لإعادة فتح 12 مدرسة في غزة"حماس": اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

https://sarabic.ae/20250129/آلاف-الفلسطينيين-النازحين-يعودون-إلى-شمال-قطاع-غزة--1097236497.html

https://sarabic.ae/20250127/بدء-عودة-النازحين-إلى-شمال-غزة-وحماس-تعتبرها-هزيمة-للاحتلال-ومخططات-التهجير-1097189312.html

https://sarabic.ae/20250127/بدء-عودة-النازحين-إلى-شمال-غزة-وحماس-تعتبرها-هزيمة-للاحتلال-ومخططات-التهجير-1097189312.html

https://sarabic.ae/20250117/فلسطينية-تصنع-ملابس-الصوف-للأطفال-النازحين-في-قطاع-غزة-1096869727.html

غزة

قطاع غزة

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى