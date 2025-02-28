https://sarabic.ae/20250228/جيون--دولة-عربية-تكشف-عن-أول-بطاقة-دفع-محلية-مبتكرة--1098251311.html
"جيون" .. دولة عربية تكشف عن أول بطاقة دفع محلية مبتكرة
"جيون" .. دولة عربية تكشف عن أول بطاقة دفع محلية مبتكرة
سبوتنيك عربي
كشفت إحدى الدول العربية، اليوم الجمعة، عن أول نظام بطاقة مصرفية محلي يتم إطلاقه بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T08:08+0000
2025-02-28T08:08+0000
2025-02-28T08:08+0000
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أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، المملوكة للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بنيتها التحتية المالية جاهزة بشكل كامل لإطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيون" داخل الدولة وخارجها.وقالت شركة الاتحاد للمدفوعات في بيان صحفي، إن "جيون" هو أول نظام بطاقة مصرفية وطني يتم إطلاقه بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للمدفوعات الرقمية. ويشار إلى أن خدمة "جيون" ستكون متاحة على شكل بطاقات خصم وائتمان وبطاقات دفع مسبق.وأشار البيان الصحفي للشركة إلى أنه من المقرر التكامل مع "غوغل باي" و"أبل باي" بحلول منتصف عام 2025، فضلاً عن توقيع اتفاقيات ثنائية مع الهند وعدد من البلدان الأخرى لتوسيع استخدام "جيون" خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.وتهدف منظومة "جيون" إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات والأعمال، وتخفيض تكاليف المعاملات من خلال توفير بديل محلي فعّال، وتعزيز الكفاءة عبر تسريع عمليات الدفع المحلية باستخدام مقسم الإمارات الإلكتروني "UAESWITCH"، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.وستتوافر بطاقات "جيون" بفئات مختلفة، أساسية ومتميزة، وعلى سبيل المثال، بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان، بما يتيح استخدامها في جميع قنوات الدفع، ومنها المعاملات الإلكترونية، وسحب الأموال من الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع.شركة طاقة إماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض انبعاثات الكربوندولة عربية تحقق أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفرها لـ3 ملايين مواطن
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
"جيون" .. دولة عربية تكشف عن أول بطاقة دفع محلية مبتكرة
كشفت إحدى الدول العربية، اليوم الجمعة، عن أول نظام بطاقة مصرفية محلي يتم إطلاقه بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي.
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، المملوكة للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بنيتها التحتية المالية جاهزة بشكل كامل لإطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيون" داخل الدولة وخارجها.
وقالت شركة الاتحاد للمدفوعات في بيان صحفي، إن "جيون" هو أول نظام بطاقة مصرفية وطني يتم إطلاقه بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للمدفوعات الرقمية. ويشار إلى أن خدمة "جيون" ستكون متاحة على شكل بطاقات خصم وائتمان وبطاقات دفع مسبق.
وبحسب البيان الصحفي، فقد وقعت شركة الاتحاد للمدفوعات اتفاقيات مع أنظمة الدفع العالمية الرائدة، وهي "ديسكفر" و"ماستر كارد" و"فيزا" و"يونيون باي" لتوسيع إمكانية استخدام بطاقات "جيون"، كما لديها مذكرة تفاهم مع شركة "سامسونغ" للتكامل مع "سامسونغ واليت".
وأشار البيان الصحفي للشركة إلى أنه من المقرر التكامل مع "غوغل باي" و"أبل باي" بحلول منتصف عام 2025، فضلاً عن توقيع اتفاقيات ثنائية مع الهند وعدد من البلدان الأخرى لتوسيع استخدام "جيون" خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف منظومة "جيون" إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات والأعمال، وتخفيض تكاليف المعاملات من خلال توفير بديل محلي فعّال، وتعزيز الكفاءة عبر تسريع عمليات الدفع المحلية باستخدام مقسم الإمارات الإلكتروني "UAESWITCH"، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، وتعزيز التجارة الإلكترونية،
وتطوير الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وستتوافر بطاقات "جيون" بفئات مختلفة، أساسية ومتميزة، وعلى سبيل المثال، بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان، بما يتيح استخدامها في جميع قنوات الدفع،
ومنها المعاملات الإلكترونية، وسحب الأموال من الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع.