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الحرس الثوري يتحدث عن اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني
الحرس الثوري يتحدث عن اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني
سبوتنيك عربي
كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن بلاده وجهت خلال السنوات الأخيرة "ضربات قوية لأمريكا"، مؤكدا أن امتلاك قوة بحرية قوية أمر... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T15:10+0000
2025-03-02T15:10+0000
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وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال تنكسيري، خلال لقائه مع نخبة من الطلاب الذين زاروا محافظة هرمزغان للإطلاع على قدرات هذه القوة، إن "عدم امتلاك إيران لقوة بحرية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أدى إلى سيطرة البرتغاليين على المناطق الجنوبية، مما دفع الإيرانيين آنذاك إلى طلب المساعدة من البريطانيين، لكنهم خانوا العهد ولم يلتزموا بتعهداتهم".وأشار الأدميرال تنكسيري إلى أن "اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني، واستعادة ناقلة النفط الإيرانية، يعدّ من الجوانب التي تعكس قوة وعزة هذا الشعب"، قائلا إنه "لا توجد مياه دولية في الخليج، بل هي مياه تنتمي إلى الجرف القاري الإيراني".وكشف الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.وأكد سلامي، تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية في البحر، وقال: "البحر هو معركة النقاط مقابل النقاط، واليوم قمنا بزيادة قدراتنا في البحر".وأعلن التلفزيون الإيراني، الشهر الماضي، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن التلفزيون الايراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران.ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.وفي السياق ذاته، أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في إطار معرض "مالك الأشتر" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في إطار المعرض، مشيرا إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية".وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بإنشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الأنفاق، و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها، بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وإيصالها إلى بحيرة "أرومية"، فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط".
https://sarabic.ae/20250209/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-صواريخ-كروز-فرط-صوتية-يبلغ-مداها-2000-كيلومتر-1097617011.html
https://sarabic.ae/20250209/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-تصريحات-ترامب-ويهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-1097614630.html
https://sarabic.ae/20250302/قائد-عسكري-إيراني-جزر-الخليج-ستبقى-إيرانية-وسنرد-بقوة-على-أي-تهديد-1098306616.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري يتحدث عن اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني

15:10 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن بلاده وجهت خلال السنوات الأخيرة "ضربات قوية لأمريكا"، مؤكدا أن امتلاك قوة بحرية قوية أمر ضروري للبلاد.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال تنكسيري، خلال لقائه مع نخبة من الطلاب الذين زاروا محافظة هرمزغان للإطلاع على قدرات هذه القوة، إن "عدم امتلاك إيران لقوة بحرية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أدى إلى سيطرة البرتغاليين على المناطق الجنوبية، مما دفع الإيرانيين آنذاك إلى طلب المساعدة من البريطانيين، لكنهم خانوا العهد ولم يلتزموا بتعهداتهم".
وأشار الأدميرال تنكسيري إلى أن "اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني، واستعادة ناقلة النفط الإيرانية، يعدّ من الجوانب التي تعكس قوة وعزة هذا الشعب"، قائلا إنه "لا توجد مياه دولية في الخليج، بل هي مياه تنتمي إلى الجرف القاري الإيراني".
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر
9 فبراير, 17:13 GMT
وكشف الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.
وقال اللواء حسين سلامي، خلال المراسم: "نحن أمة تسعى لإحياء الحضارة في هذه الأرض على أساس تعاليم الإسلام، ومن أجل البقاء في عالم اليوم المهدد فإننا نتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقنا".
وأكد سلامي، تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية في البحر، وقال: "البحر هو معركة النقاط مقابل النقاط، واليوم قمنا بزيادة قدراتنا في البحر".
طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز سي هوك-60 تحلق فوق زوارق دورية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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9 فبراير, 14:37 GMT
وأعلن التلفزيون الإيراني، الشهر الماضي، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن التلفزيون الايراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران.
وأشارت إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت، في وقت سابق، عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.
ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.
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09:23 GMT
وفي السياق ذاته، أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في إطار معرض "مالك الأشتر" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.
وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في إطار المعرض، مشيرا إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية".
وتابع العميد بزم شاهي: "أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأول في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو، وتقديم الخدمات للناس"، حسبما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بإنشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الأنفاق، و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها، بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وإيصالها إلى بحيرة "أرومية"، فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط".
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