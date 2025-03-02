https://sarabic.ae/20250302/الحرس-الثوري-يتحدث-عن-اعتقال-10-بحارة-بريطانيين-دخلوا-المياه-الإيرانية-بشكل-غير-قانوني-1098321741.html

الحرس الثوري يتحدث عن اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني

الحرس الثوري يتحدث عن اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني

سبوتنيك عربي

كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن بلاده وجهت خلال السنوات الأخيرة "ضربات قوية لأمريكا"، مؤكدا أن امتلاك قوة بحرية قوية أمر... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T15:10+0000

2025-03-02T15:10+0000

2025-03-02T15:10+0000

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وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال تنكسيري، خلال لقائه مع نخبة من الطلاب الذين زاروا محافظة هرمزغان للإطلاع على قدرات هذه القوة، إن "عدم امتلاك إيران لقوة بحرية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أدى إلى سيطرة البرتغاليين على المناطق الجنوبية، مما دفع الإيرانيين آنذاك إلى طلب المساعدة من البريطانيين، لكنهم خانوا العهد ولم يلتزموا بتعهداتهم".وأشار الأدميرال تنكسيري إلى أن "اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني، واستعادة ناقلة النفط الإيرانية، يعدّ من الجوانب التي تعكس قوة وعزة هذا الشعب"، قائلا إنه "لا توجد مياه دولية في الخليج، بل هي مياه تنتمي إلى الجرف القاري الإيراني".وكشف الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.وأكد سلامي، تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية في البحر، وقال: "البحر هو معركة النقاط مقابل النقاط، واليوم قمنا بزيادة قدراتنا في البحر".وأعلن التلفزيون الإيراني، الشهر الماضي، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن التلفزيون الايراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران.ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.وفي السياق ذاته، أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في إطار معرض "مالك الأشتر" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في إطار المعرض، مشيرا إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية".وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بإنشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الأنفاق، و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها، بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وإيصالها إلى بحيرة "أرومية"، فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط".

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