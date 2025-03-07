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غروسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن الأسلحة النووية
غروسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
علّق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T06:30+0000
2025-03-07T06:30+0000
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إيمانويل ماكرون
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وقال غروسي تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأسلحة النووية إن إطلاق مناقشات حول الأسلحة النووية والتي كانت حتى وقت قريب من المحرمات هي "تآكل للمعايير".وأضاف غروسي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "قبل بضع سنوات، كان من المحرمات أن تجري مناقشات حول الأسلحة النووية... ولكن الآن تجري مثل هذه المناقشات في بعض البلدان. ​​هذا تآكل متواصل للمعايير".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.وأشار ماكرون، في وقت سابق، إلى أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا والدور القيادي لواشنطن في حلف شمال الأطلسي.من جهته، ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا بأنه مثير للجدل للغاية. وبحسب قوله فإن التقرير يحتوي على العديد من المغالطات، وعلى وجه الخصوص، فهو لا يقول شيئا عن كيفية تقدم البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "بوتيرة سريعة" نحو الحدود الروسية وعن المخاوف المشروعة لموسكو في هذا الصدد.موسكو: تصريحات ماكرون منفصلة عن الواقع لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسيا
https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html
https://sarabic.ae/20250307/الدوما-الروسي-تصريح-ماكرون-بشأن-مناقشة-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-طريق-إلى-المأساة--1098460309.html
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, نووي, اسلحة نووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, نووي, اسلحة نووية

غروسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن الأسلحة النووية

06:30 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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علّق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية.
وقال غروسي تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأسلحة النووية إن إطلاق مناقشات حول الأسلحة النووية والتي كانت حتى وقت قريب من المحرمات هي "تآكل للمعايير".
وأضاف غروسي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "قبل بضع سنوات، كان من المحرمات أن تجري مناقشات حول الأسلحة النووية... ولكن الآن تجري مثل هذه المناقشات في بعض البلدان. ​​هذا تآكل متواصل للمعايير".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
5 مارس, 19:31 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.
وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
الدوما الروسي: تصريح ماكرون بشأن مناقشة استخدام الأسلحة النووية هو طريق إلى المأساة
05:47 GMT
وأشار ماكرون، في وقت سابق، إلى أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا والدور القيادي لواشنطن في حلف شمال الأطلسي.
من جهته، ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا بأنه مثير للجدل للغاية. وبحسب قوله فإن التقرير يحتوي على العديد من المغالطات، وعلى وجه الخصوص، فهو لا يقول شيئا عن كيفية تقدم البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "بوتيرة سريعة" نحو الحدود الروسية وعن المخاوف المشروعة لموسكو في هذا الصدد.
موسكو: تصريحات ماكرون منفصلة عن الواقع
لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسيا
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