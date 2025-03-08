https://sarabic.ae/20250308/منتدى-بريكس-للاستثمار-في-دبي-يطلق-مشاريع-بقيمة-9-مليارات-دولار--1098503098.html
منتدى "بريكس للاستثمار" في دبي يطلق مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار
منتدى "بريكس للاستثمار" في دبي يطلق مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
انطلقت، يوم أمس الجمعة، فعاليات منتدى دبي للاستثمار لدول "بريكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض خلق مناخ استثماري ملائم للأعمال في دول "بريكس". 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T13:34+0000
2025-03-08T13:34+0000
2025-03-08T13:34+0000
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ويهدف تنظيم هذا المنتدى إلى خلق مناخ استثماري ملائم للأعمال في دول مجموعة "بريكس"، وتشكيل بنية تحتية استثمارية ومالية دولية جديدة، وإقامة اتصالات منهجية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع الإنسانية.جمع المنتدى ممثلين من 18 دولة، ولم يقتصر الحضور على مندوبين من دول مجموعة "بريكس" فقط، بل أيضا رجال أعمال من أفريقيا وأوروبا.وناقش المشاركون في المنتدى قضايا إنشاء منصة رقمية للتفاعل بين المستثمرين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مساحة معلوماتية واحدة، والمشاريع في مجال الطاقة على نطاق صغير، والطب، والذكاء الاصطناعي، والبناء، والبيئة، والتعليم.وأطلق المنتدى مشاريع الاستثمار "بريكس هاوس" (بناء مراكز أعمال ومجمعات سكنية في 10 دول من مجموعة "بريكس")، و"سمول إينرجي" (إنشاء 500 محطة طاقة صغيرة)، وإنشاء "بريكس كامبوس" (الإمارات العربية المتحدة وروسيا)، وإصدار بطاقة الطالب "بريكس" (30 مليون مستخدم)، وإنشاء شبكة "بريكس ميديا" الاجتماعية (نحو 100 مليون مستخدم). ومن المقرر استثمار نحو 9 مليارات دولار في هذه المشاريع، ضمن منتدى دبي للاستثمار لدول "بريكس".وتضم "بريكس" مجموعة سياسية واقتصادية، بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.قديروف يعلن مشاركته بـ"منتدى بريكس للاستثمار في دبي" رئيسة "سيدات الأعمال الإماراتي الأردني" تكشف لـ"سبوتنيك" أهمية التنوع بين دول "بريكس"
https://sarabic.ae/20250307/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-منتدى-بريكس-للاستثمار-في-دبي-1098466530.html
https://sarabic.ae/20250225/رئيس-اللجنة-المنظمة-لمنتدى-بريكس-دبي-للاستثمار-الإمارات-تعزز-دورها-كمحور-اقتصادي-عالمي-1098159978.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
منتدى "بريكس للاستثمار" في دبي يطلق مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار
انطلقت، يوم أمس الجمعة، فعاليات منتدى دبي للاستثمار لدول "بريكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض خلق مناخ استثماري ملائم للأعمال في دول "بريكس".
ويهدف تنظيم هذا المنتدى إلى خلق مناخ استثماري ملائم للأعمال في دول مجموعة "بريكس"، وتشكيل بنية تحتية استثمارية ومالية دولية جديدة، وإقامة اتصالات منهجية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع الإنسانية.
جمع المنتدى ممثلين من 18 دولة، ولم يقتصر الحضور على مندوبين من دول مجموعة "بريكس" فقط، بل أيضا رجال أعمال من أفريقيا وأوروبا.
وصرح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، ورئيس الشبكة الدولية "بيت بريكس"، ورئيس الجامعة الأوراسية الدولية، كونستانتين كليمينكو بوغدانوف، لوسائل الإعلام، بأن المنتدى سيعمل كمحرك لتعزيز عمليات الاستثمار على نطاق واسع في دول "بريكس".
وناقش المشاركون في المنتدى قضايا إنشاء منصة رقمية
للتفاعل بين المستثمرين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مساحة معلوماتية واحدة، والمشاريع في مجال الطاقة على نطاق صغير، والطب، والذكاء الاصطناعي، والبناء، والبيئة، والتعليم.
وأطلق المنتدى مشاريع
الاستثمار "بريكس هاوس" (بناء مراكز أعمال ومجمعات سكنية في 10 دول من مجموعة "بريكس")، و"سمول إينرجي" (إنشاء 500 محطة طاقة صغيرة)، وإنشاء "بريكس كامبوس" (الإمارات العربية المتحدة وروسيا)، وإصدار بطاقة الطالب "بريكس" (30 مليون مستخدم)، وإنشاء شبكة "بريكس ميديا" الاجتماعية (نحو 100 مليون مستخدم).
ومن المقرر استثمار نحو 9 مليارات دولار في هذه المشاريع، ضمن منتدى دبي للاستثمار لدول "بريكس".
وتضم "بريكس" مجموعة سياسية واقتصادية،
بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".
والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.