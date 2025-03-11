https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوركي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1098575501.html

القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T11:50+0000

2025-03-11T11:50+0000

2025-03-11T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" من تحرير بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية، وثلاثة ألوية دفاع ساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكوي وبريدنيبروفسكوي وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 295 عسكريًا، و3 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك خمس ناقلات جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و3 شاحنات صغيرة، و7 قطع مدفعية ميدانية، و3 مستودعات ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية.وتابع البيان: "استهدفت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أفراد وتشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفويه، دروبيشيفو، نوفوميخيلوفكا، ميرنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكامينكا، مالايا شابكوفكا وتيشينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، ودبابتين، وعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التقدم في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، و3 مركبات مدرعة قتالية بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز (إم - 113) أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "فاب" فرنسية الصنع، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة فرنسية من طراز "سيزار" عيار 155 ملم".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 عسكريا، ودبابة "ليوبارد"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومستودعين للذخيرة ، ومحطة حرب إلكترونية.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديا، و9 مركبات، ومستودع ذخيرة.وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من نوع" جدام" أمريكيتين، وراجمتين "هيمارس"، وصاروخ "فامبير".

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