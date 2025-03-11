عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوركي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1098575501.html
القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T11:50+0000
2025-03-11T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085524612_0:148:2904:1782_1920x0_80_0_0_057b16890a3078a7c88f09ab36953410.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" من تحرير بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية، وثلاثة ألوية دفاع ساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكوي وبريدنيبروفسكوي وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 295 عسكريًا، و3 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك خمس ناقلات جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و3 شاحنات صغيرة، و7 قطع مدفعية ميدانية، و3 مستودعات ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية.وتابع البيان: "استهدفت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أفراد وتشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفويه، دروبيشيفو، نوفوميخيلوفكا، ميرنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكامينكا، مالايا شابكوفكا وتيشينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، ودبابتين، وعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التقدم في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، و3 مركبات مدرعة قتالية بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز (إم - 113) أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "فاب" فرنسية الصنع، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة فرنسية من طراز "سيزار" عيار 155 ملم".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 عسكريا، ودبابة "ليوبارد"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومستودعين للذخيرة ، ومحطة حرب إلكترونية.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديا، و9 مركبات، ومستودع ذخيرة.وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من نوع" جدام" أمريكيتين، وراجمتين "هيمارس"، وصاروخ "فامبير".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085524612_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_7326b2cfce87d556a8dd89d63ce02473.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:50 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 11.03.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" من تحرير بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية، وثلاثة ألوية دفاع ساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكوي وبريدنيبروفسكوي وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 295 عسكريًا، و3 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك خمس ناقلات جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و3 شاحنات صغيرة، و7 قطع مدفعية ميدانية، و3 مستودعات ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وتابع البيان: "استهدفت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أفراد وتشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفويه، دروبيشيفو، نوفوميخيلوفكا، ميرنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكامينكا، مالايا شابكوفكا وتيشينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، ودبابتين، وعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التقدم في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، و3 مركبات مدرعة قتالية بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز (إم - 113) أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "فاب" فرنسية الصنع، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة فرنسية من طراز "سيزار" عيار 155 ملم".
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 عسكريا، ودبابة "ليوبارد"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومستودعين للذخيرة ، ومحطة حرب إلكترونية.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديا، و9 مركبات، ومستودع ذخيرة.
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من نوع" جدام" أمريكيتين، وراجمتين "هيمارس"، وصاروخ "فامبير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала