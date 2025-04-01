دولتان أوروبيتان تزيدان واردات الغاز من روسيا عبر مسارات بديلة عن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250401/دولتان-أوروبيتان-تزيدان-واردات-الغاز-من-روسيا-عبر-مسارات-بديلة-عن-أوكرانيا-1099140865.html
دولتان أوروبيتان تزيدان واردات الغاز من روسيا عبر مسارات بديلة عن أوكرانيا
دولتان أوروبيتان تزيدان واردات الغاز من روسيا عبر مسارات بديلة عن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الغاز المورد عبر المجر إلى سلوفاكيا تضاعف في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بعام... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T15:28+0000
2025-04-01T15:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلوفاكيا
المجر
أخبار المجر
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085082727_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_049821771a46c72b5bc52f312219932d.jpg
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس البرلمان السلوفاكي بيتر زيغا، والذي تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (محظور في روسييا بسبب الأنشطة المتطرفة): "ابتداءً من اليوم، سيعمل خط أنابيب الغاز الرابط بين المجر وسلوفاكيا بكامل طاقته الاستيعابية. وقد زدنا سعة هذا الخط بمقدار 900 مليون متر مكعب سنويًا. وحتى الآن، كنا قادرين على نقل 2.6 مليار متر مكعب سنويًا بين البلدين. ومن اليوم، سيرتفع هذا الرقم إلى 3.5 مليار متر مكعب".وأكد سيارتو أن قرار أوكرانيا بوقف عبور الغاز الروسي تسبب في صعوبات خطيرة بالنسبة لبودابست وبراتيسلافا، لكن وجود خط أنابيب "السيل التركي" وخط أنابيب الغاز بين المجر وسلوفاكيا جعل من الممكن حل المشكلة.ومنذ الأول من فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا تسليم الغاز إلى أكبر شركة طاقة سلوفاكية "إس بي بي"عبر خط أنابيب "السيل التركي"، بموجب العقد مع شركة "غازبروم إكسبورت" الساري المفعول، حتى عام 2034.وانتهت اتفاقية توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ورفضت كييف إمكانية تمديد هذه الاتفاقية حتى بالنسبة للمشتريات من قبل دول ثالثة. ونتيجة لذلك، أوقفت شركة "غازبروم" ضخ الغاز اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، في الأول من يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أنها فقدت القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز للنقل عبر الدولة المجاورة.وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن فلاديمير زيلينسكي، يضر عمدا بالمصالح المالية لبراتيسلافا وبروكسل، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة ضخ النفط.وقدر رئيس الوزراء السلوفاكي الأضرار التي ستلحق بالدولة جراء فقدان القدرة على نقل الغاز الروسي إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بنحو 500 مليون يورو سنويا، أو حتى مليار يورو بأسعار أعلى، في حين سيدفع الاتحاد الأوروبي بأكمله نحو 70 مليار يورو مقابل هذه المغامرة.إعلام: طرح خطة لإعادة تشغيل "التيار الشمالي-2" بدعم أمريكيالدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة
https://sarabic.ae/20250329/المجر-تتوقع-الحصول-على-نحو-5-ملايين-طن-من-النفط-الروسي-خلال-عام-2025-1099047681.html
https://sarabic.ae/20250326/المجر-تنتقد-نظام-كييف-بسبب-هجماته-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1098969999.html
https://sarabic.ae/20250313/بث-مباشر-بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-محادثات-مع-نظيره-البيلاروسي-في-موسكو-1098638948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085082727_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9d97306a4b093aa477190f744af8ab30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلوفاكيا, المجر, أخبار المجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلوفاكيا, المجر, أخبار المجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

دولتان أوروبيتان تزيدان واردات الغاز من روسيا عبر مسارات بديلة عن أوكرانيا

15:28 GMT 01.04.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الغاز المورد عبر المجر إلى سلوفاكيا تضاعف في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بعام 2024، على الرغم من توقف كييف عن عبور الوقود الأزرق الروسي، مشيرا إلى أن هذا الحدث، من بين أمور أخرى، بفضل مشروع "السيل التركي".
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس البرلمان السلوفاكي بيتر زيغا، والذي تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (محظور في روسييا بسبب الأنشطة المتطرفة): "ابتداءً من اليوم، سيعمل خط أنابيب الغاز الرابط بين المجر وسلوفاكيا بكامل طاقته الاستيعابية. وقد زدنا سعة هذا الخط بمقدار 900 مليون متر مكعب سنويًا. وحتى الآن، كنا قادرين على نقل 2.6 مليار متر مكعب سنويًا بين البلدين. ومن اليوم، سيرتفع هذا الرقم إلى 3.5 مليار متر مكعب".
وأكد سيارتو أن قرار أوكرانيا بوقف عبور الغاز الروسي تسبب في صعوبات خطيرة بالنسبة لبودابست وبراتيسلافا، لكن وجود خط أنابيب "السيل التركي" وخط أنابيب الغاز بين المجر وسلوفاكيا جعل من الممكن حل المشكلة.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
المجر تتوقع الحصول على نحو 5 ملايين طن من النفط الروسي خلال عام 2025
29 مارس, 02:04 GMT
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن شركة "غازبروم" الروسية ستجد طريقة لتوريد الغاز على أساس الاتفاق الحالي، على الرغم من توقف العبور عبر الأراضي الأوكرانية.
ومنذ الأول من فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا تسليم الغاز إلى أكبر شركة طاقة سلوفاكية "إس بي بي"عبر خط أنابيب "السيل التركي"، بموجب العقد مع شركة "غازبروم إكسبورت" الساري المفعول، حتى عام 2034.
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
المجر تنتقد نظام كييف بسبب هجماته على منشآت الطاقة الروسية
26 مارس, 12:26 GMT
وفي اليوم السابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إس بي بي" فويتك فيرينك، إن شركة "غازبروم" ستزيد بشكل كبير إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا عبر المجر اعتبارًا من أبريل/ نيسان الجاري.
وانتهت اتفاقية توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ورفضت كييف إمكانية تمديد هذه الاتفاقية حتى بالنسبة للمشتريات من قبل دول ثالثة. ونتيجة لذلك، أوقفت شركة "غازبروم" ضخ الغاز اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، في الأول من يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أنها فقدت القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز للنقل عبر الدولة المجاورة.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
بوتين: التعاون بين أمريكا وروسيا في مجال الطاقة سيوفر لأوروبا الغاز بأسعار زهيده
13 مارس, 15:14 GMT
وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن فلاديمير زيلينسكي، يضر عمدا بالمصالح المالية لبراتيسلافا وبروكسل، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة ضخ النفط.
وقدر رئيس الوزراء السلوفاكي الأضرار التي ستلحق بالدولة جراء فقدان القدرة على نقل الغاز الروسي إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بنحو 500 مليون يورو سنويا، أو حتى مليار يورو بأسعار أعلى، في حين سيدفع الاتحاد الأوروبي بأكمله نحو 70 مليار يورو مقابل هذه المغامرة.
إعلام: طرح خطة لإعادة تشغيل "التيار الشمالي-2" بدعم أمريكي
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала