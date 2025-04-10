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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250410/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-ومرافق-تخزين-أسلحة-صاروخية-أوكرانية-1099407352.html
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة ومعدات عسكرية أوكرانية، كما أسقطت... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T11:19+0000
2025-04-10T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تمركزات القوى العسكرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".وتابع البيان: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" في اتجاه بيلغورود خسائر بتشكيلات ألوية أوكرانية في مناطق بروخودي وتوريا وكراسنوبولي وأوغرويدي وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعين.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، و3 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، و3 مركبات، ومدفع، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و5 مركبات مدرعة قتالية، و6 سيارات ومدفعين.وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وألحقت خسائر بالقوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكرياً، ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومدفعين.
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https://sarabic.ae/20250410/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-سبع-مناطق-خلال-الليل-1099394948.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية

11:19 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة ومعدات عسكرية أوكرانية، كما أسقطت 200 طائرة مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تمركزات القوى العسكرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 9 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" وراجمة صورايخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 200 مسيرة.

وتابع البيان: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" في اتجاه بيلغورود خسائر بتشكيلات ألوية أوكرانية في مناطق بروخودي وتوريا وكراسنوبولي وأوغرويدي وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
10:11 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعين.

حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها التكتيكية، على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، و3 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
07:09 GMT
وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، و3 مركبات، ومدفع، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.

سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت خسائر بالقوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية مناطق مستوطنات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و5 مركبات مدرعة قتالية، و6 سيارات ومدفعين.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق سبع مناطق خلال الليل
04:22 GMT
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وألحقت خسائر بالقوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكرياً، ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومدفعين.
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