https://sarabic.ae/20250410/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-ومرافق-تخزين-أسلحة-صاروخية-أوكرانية-1099407352.html

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة ومعدات عسكرية أوكرانية، كما أسقطت... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T11:19+0000

2025-04-10T11:19+0000

2025-04-10T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تمركزات القوى العسكرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".وتابع البيان: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" في اتجاه بيلغورود خسائر بتشكيلات ألوية أوكرانية في مناطق بروخودي وتوريا وكراسنوبولي وأوغرويدي وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعين.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، و3 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، و3 مركبات، ومدفع، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و5 مركبات مدرعة قتالية، و6 سيارات ومدفعين.وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وألحقت خسائر بالقوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكرياً، ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومدفعين.

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