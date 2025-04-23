https://sarabic.ae/20250423/خبير-أمريكا-مقتنعة-بضرورة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1099818739.html
خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي سمير أيوب، على التسريبات المتعلقة بمقترح أمريكي جديد لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "القرار اليوم ليس بيد الرئيس الأوكراني... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T11:00+0000
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ورأى أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبادرته نابع من قناعة أمريكية بأن الصراع اليوم على الساحة الأوكرانية يجب أن ينتهي، وأنه ليس باستطاعة أوكرانيا ولا الدول الداعمة استعادة أي من الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا"، معتبرا أن "كل المخاوف الأوروبية ومعها الأمريكية من أن تتوسع المناطق التي تسيطر عليها روسيا في حال استمر الصراع".وإذ أكد أيوب على أن "روسيا لا ترفض أي مبادرة وتريد أن يكون هناك منطلقاً لوقف هذا النزاع، إلا أن ترامب يريد حل هذا النزاع بسرعة وبالطريقة التي يريدها".وشدد على أنه "باستطاعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إرغام نظام كييف على الدخول في مفاوضات مع روسيا"، كاشفاً عن "تخوف لدى زيلينكسي في حال تم وقف إطلاق النار أن تتوجه الأنظار إلى شرعيته داخل أوكرانيا، وخسارته في الانتخابات القادمة يمكن أن تقوده الى المحاكمة".وعن العلاقات الروسية مع الدول العربية، أكد أيوب على أهميتها نظرا للإمكانيات والموارد الكبيرة الموجودة لدى روسيا والتي تساعد هذه الدول في تخطي أزماتها وخاصة الأزمات الاقتصادية".وأكد أن "ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنسج علاقاتها على الاحترام المتبادل ولا تفرض إملاءات على أي من الدول".وقال أيوب إن "أي لقاء بين روسيا ومعظم الدول العربية سيساهم في تطوير العلاقات، كما يمكن للعلاقات الروسية الصينية أن تعمل على جمع هذه الدول في إطار معاهدات واحدة تؤدي إلى تطوير اقتصادها". مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانياترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
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https://sarabic.ae/20250401/موسكو-روسيا-لم-تر-من-ترامب-بعد-أي-إشارات-إلى-كييف-بشأن-إنهاء-الحرب-1099131458.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي سمير أيوب، على التسريبات المتعلقة بمقترح أمريكي جديد لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "القرار اليوم ليس بيد الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بل في يد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الورقة الأقوى".
ورأى أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبادرته نابع من قناعة أمريكية بأن الصراع اليوم على الساحة الأوكرانية يجب أن ينتهي، وأنه ليس باستطاعة أوكرانيا ولا الدول الداعمة استعادة أي من الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا"، معتبرا أن "كل المخاوف الأوروبية ومعها الأمريكية من أن تتوسع المناطق التي تسيطر عليها روسيا في حال استمر الصراع".
وإذ أكد أيوب على أن "روسيا لا ترفض أي مبادرة وتريد أن يكون هناك منطلقاً لوقف هذا النزاع، إلا أن ترامب يريد حل هذا النزاع بسرعة وبالطريقة التي يريدها".
في السياق، تحدث ضيف "سبوتنيك"، عن "انعدام الثقة بين موسكو وواشنطن لأن الأخيرة عرضت مقترحاتها ومبادراتها، لكن لم تتخذ الإجراءات اللازمة"، مضيفاً: إن "الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا لكنها لم تقم بذلك".
وشدد على أنه "باستطاعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إرغام نظام كييف على الدخول في مفاوضات مع روسيا"
، كاشفاً عن "تخوف لدى زيلينكسي في حال تم وقف إطلاق النار أن تتوجه الأنظار إلى شرعيته داخل أوكرانيا، وخسارته في الانتخابات القادمة يمكن أن تقوده الى المحاكمة".
ومن هنا رأى أيوب أن "زيلينسكي لا يستطيع الاستمرار لوحده في أي صراع مع روسيا وهو مضطر للخضوع إلى الضغوط الأوروبية والمطالب الأمريكية".
وعن العلاقات الروسية مع الدول العربية، أكد أيوب على أهميتها نظرا للإمكانيات والموارد الكبيرة الموجودة لدى روسيا والتي تساعد هذه الدول في تخطي أزماتها وخاصة الأزمات الاقتصادية".
ورأى أن "ما يجري في الشرق الأوسط لا يمكن حله من دون المشاركة الروسية"، مضيفاً أن "الدول العربية تعول اليوم على الدور الروسي في حل الصراع العربي الإسرائيلي"، لافتاً "انعدام ثقة الدول العربية بالولايات المتحدة".
وأكد أن "ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية
أنها تنسج علاقاتها على الاحترام المتبادل ولا تفرض إملاءات على أي من الدول".
وقال أيوب إن "أي لقاء بين روسيا ومعظم الدول العربية سيساهم في تطوير العلاقات، كما يمكن للعلاقات الروسية الصينية
أن تعمل على جمع هذه الدول في إطار معاهدات واحدة تؤدي إلى تطوير اقتصادها".