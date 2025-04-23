خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/خبير-أمريكا-مقتنعة-بضرورة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1099818739.html
خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي سمير أيوب، على التسريبات المتعلقة بمقترح أمريكي جديد لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "القرار اليوم ليس بيد الرئيس الأوكراني... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T11:00+0000
2025-04-23T11:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
ورأى أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبادرته نابع من قناعة أمريكية بأن الصراع اليوم على الساحة الأوكرانية يجب أن ينتهي، وأنه ليس باستطاعة أوكرانيا ولا الدول الداعمة استعادة أي من الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا"، معتبرا أن "كل المخاوف الأوروبية ومعها الأمريكية من أن تتوسع المناطق التي تسيطر عليها روسيا في حال استمر الصراع".وإذ أكد أيوب على أن "روسيا لا ترفض أي مبادرة وتريد أن يكون هناك منطلقاً لوقف هذا النزاع، إلا أن ترامب يريد حل هذا النزاع بسرعة وبالطريقة التي يريدها".وشدد على أنه "باستطاعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إرغام نظام كييف على الدخول في مفاوضات مع روسيا"، كاشفاً عن "تخوف لدى زيلينكسي في حال تم وقف إطلاق النار أن تتوجه الأنظار إلى شرعيته داخل أوكرانيا، وخسارته في الانتخابات القادمة يمكن أن تقوده الى المحاكمة".وعن العلاقات الروسية مع الدول العربية، أكد أيوب على أهميتها نظرا للإمكانيات والموارد الكبيرة الموجودة لدى روسيا والتي تساعد هذه الدول في تخطي أزماتها وخاصة الأزمات الاقتصادية".وأكد أن "ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنسج علاقاتها على الاحترام المتبادل ولا تفرض إملاءات على أي من الدول".وقال أيوب إن "أي لقاء بين روسيا ومعظم الدول العربية سيساهم في تطوير العلاقات، كما يمكن للعلاقات الروسية الصينية أن تعمل على جمع هذه الدول في إطار معاهدات واحدة تؤدي إلى تطوير اقتصادها". مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانياترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
https://sarabic.ae/20250418/يمنح-روسيا-الأراضي-المحررة-واشنطن-تقدم-لحلفائها-اقتراحا-للتسوية-في-أوكرانيا-1099682751.html
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-موسكو-وواشنطن-تنخرطان-في-عمل-بالغ-الدقة-للبحث-عن-أسس-للتسوية-في-أوكرانيا--1099455503.html
https://sarabic.ae/20250401/موسكو-روسيا-لم-تر-من-ترامب-بعد-أي-إشارات-إلى-كييف-بشأن-إنهاء-الحرب-1099131458.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

11:00 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي سمير أيوب، على التسريبات المتعلقة بمقترح أمريكي جديد لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "القرار اليوم ليس بيد الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بل في يد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الورقة الأقوى".
ورأى أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبادرته نابع من قناعة أمريكية بأن الصراع اليوم على الساحة الأوكرانية يجب أن ينتهي، وأنه ليس باستطاعة أوكرانيا ولا الدول الداعمة استعادة أي من الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا"، معتبرا أن "كل المخاوف الأوروبية ومعها الأمريكية من أن تتوسع المناطق التي تسيطر عليها روسيا في حال استمر الصراع".
وإذ أكد أيوب على أن "روسيا لا ترفض أي مبادرة وتريد أن يكون هناك منطلقاً لوقف هذا النزاع، إلا أن ترامب يريد حل هذا النزاع بسرعة وبالطريقة التي يريدها".

في السياق، تحدث ضيف "سبوتنيك"، عن "انعدام الثقة بين موسكو وواشنطن لأن الأخيرة عرضت مقترحاتها ومبادراتها، لكن لم تتخذ الإجراءات اللازمة"، مضيفاً: إن "الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا لكنها لم تقم بذلك".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"يمنح روسيا الأراضي المحررة"... واشنطن تقدم لحلفائها اقتراحا للتسوية في أوكرانيا
18 أبريل, 14:34 GMT
وشدد على أنه "باستطاعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إرغام نظام كييف على الدخول في مفاوضات مع روسيا"، كاشفاً عن "تخوف لدى زيلينكسي في حال تم وقف إطلاق النار أن تتوجه الأنظار إلى شرعيته داخل أوكرانيا، وخسارته في الانتخابات القادمة يمكن أن تقوده الى المحاكمة".
ومن هنا رأى أيوب أن "زيلينسكي لا يستطيع الاستمرار لوحده في أي صراع مع روسيا وهو مضطر للخضوع إلى الضغوط الأوروبية والمطالب الأمريكية".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
11 أبريل, 14:54 GMT
وعن العلاقات الروسية مع الدول العربية، أكد أيوب على أهميتها نظرا للإمكانيات والموارد الكبيرة الموجودة لدى روسيا والتي تساعد هذه الدول في تخطي أزماتها وخاصة الأزمات الاقتصادية".
ورأى أن "ما يجري في الشرق الأوسط لا يمكن حله من دون المشاركة الروسية"، مضيفاً أن "الدول العربية تعول اليوم على الدور الروسي في حل الصراع العربي الإسرائيلي"، لافتاً "انعدام ثقة الدول العربية بالولايات المتحدة".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب
1 أبريل, 11:30 GMT
وأكد أن "ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنسج علاقاتها على الاحترام المتبادل ولا تفرض إملاءات على أي من الدول".
وقال أيوب إن "أي لقاء بين روسيا ومعظم الدول العربية سيساهم في تطوير العلاقات، كما يمكن للعلاقات الروسية الصينية أن تعمل على جمع هذه الدول في إطار معاهدات واحدة تؤدي إلى تطوير اقتصادها".
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала