https://sarabic.ae/20250423/خبير-أمريكا-مقتنعة-بضرورة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1099818739.html

خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

خبير: أمريكا مقتنعة بضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في الشأن الدولي سمير أيوب، على التسريبات المتعلقة بمقترح أمريكي جديد لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "القرار اليوم ليس بيد الرئيس الأوكراني... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T11:00+0000

2025-04-23T11:00+0000

2025-04-23T11:00+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg

ورأى أيوب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبادرته نابع من قناعة أمريكية بأن الصراع اليوم على الساحة الأوكرانية يجب أن ينتهي، وأنه ليس باستطاعة أوكرانيا ولا الدول الداعمة استعادة أي من الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا"، معتبرا أن "كل المخاوف الأوروبية ومعها الأمريكية من أن تتوسع المناطق التي تسيطر عليها روسيا في حال استمر الصراع".وإذ أكد أيوب على أن "روسيا لا ترفض أي مبادرة وتريد أن يكون هناك منطلقاً لوقف هذا النزاع، إلا أن ترامب يريد حل هذا النزاع بسرعة وبالطريقة التي يريدها".وشدد على أنه "باستطاعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إرغام نظام كييف على الدخول في مفاوضات مع روسيا"، كاشفاً عن "تخوف لدى زيلينكسي في حال تم وقف إطلاق النار أن تتوجه الأنظار إلى شرعيته داخل أوكرانيا، وخسارته في الانتخابات القادمة يمكن أن تقوده الى المحاكمة".وعن العلاقات الروسية مع الدول العربية، أكد أيوب على أهميتها نظرا للإمكانيات والموارد الكبيرة الموجودة لدى روسيا والتي تساعد هذه الدول في تخطي أزماتها وخاصة الأزمات الاقتصادية".وأكد أن "ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنسج علاقاتها على الاحترام المتبادل ولا تفرض إملاءات على أي من الدول".وقال أيوب إن "أي لقاء بين روسيا ومعظم الدول العربية سيساهم في تطوير العلاقات، كما يمكن للعلاقات الروسية الصينية أن تعمل على جمع هذه الدول في إطار معاهدات واحدة تؤدي إلى تطوير اقتصادها". مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانياترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين

https://sarabic.ae/20250418/يمنح-روسيا-الأراضي-المحررة-واشنطن-تقدم-لحلفائها-اقتراحا-للتسوية-في-أوكرانيا-1099682751.html

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-موسكو-وواشنطن-تنخرطان-في-عمل-بالغ-الدقة-للبحث-عن-أسس-للتسوية-في-أوكرانيا--1099455503.html

https://sarabic.ae/20250401/موسكو-روسيا-لم-تر-من-ترامب-بعد-أي-إشارات-إلى-كييف-بشأن-إنهاء-الحرب-1099131458.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم