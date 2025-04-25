https://sarabic.ae/20250425/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يتوجه-إلى-مسقط-لإجراء-محادثات-غير-مباشرة-مع-الجانب-الأمريكي-1099877515.html

الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى مسقط لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي

الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى مسقط لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه اليوم إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية المنشور على تطبيق "تلغرام": "يتوجه وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى مسقط مساء الجمعة (25 نيسان/أبريل) على رأس وفد من الدبلوماسيين والخبراء الفنيين لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قدم عرضا لإيران، بشأن برنامجها النووي، وذلك قبيل الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة المرتقبة السبت المقبل.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة: عمل استبدادي وبلطجي وغير قانونيوزير الخارجية الإيراني: نحن في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات

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