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الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
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الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى مسقط لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى مسقط لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه اليوم إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T08:07+0000
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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية المنشور على تطبيق "تلغرام": "يتوجه وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى مسقط مساء الجمعة (25 نيسان/أبريل) على رأس وفد من الدبلوماسيين والخبراء الفنيين لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قدم عرضا لإيران، بشأن برنامجها النووي، وذلك قبيل الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة المرتقبة السبت المقبل.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة: عمل استبدادي وبلطجي وغير قانونيوزير الخارجية الإيراني: نحن في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات
https://sarabic.ae/20250424/أمريكا-تقدم-عرضا-لإيران-بشأن-برنامجها-النووي-قبيل-الجولة-الثالثة-من-المحادثات-1099839411.html
https://sarabic.ae/20250424/إعلام-يكشف-ماذا-طلبت-طهران-من-واشنطن-خلال-المفاوضات-الأخيرة-1099864735.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار عمان

الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى مسقط لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي

08:07 GMT 25.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه اليوم إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية المقرر إجراؤها، يوم غد السبت.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية المنشور على تطبيق "تلغرام": "يتوجه وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى مسقط مساء الجمعة (25 نيسان/أبريل) على رأس وفد من الدبلوماسيين والخبراء الفنيين لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قدم عرضا لإيران، بشأن برنامجها النووي، وذلك قبيل الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة المرتقبة السبت المقبل.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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وأبدى روبيو "استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسماح لطهران بامتلاك برنامج نووي مدني يعتمد حصرياً على الوقود النووي المستورد"، قائلا: "إذا أرادت إيران برنامجاً نووياً مدنياً، فيمكنها امتلاكه مثل العديد من الدول الأخرى حول العالم".

واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة: عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني
وزير الخارجية الإيراني: نحن في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات
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