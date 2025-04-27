https://sarabic.ae/20250427/أقوى-10-اقتصادات-أفريقية-لعام-2025-1099936609.html
أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
سبوتنيك عربي
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي الذي حققته هذه الدول خلال الفترة... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T12:06+0000
2025-04-27T12:06+0000
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واحتلت جنوب أفريقيا الصدارة، بينما جاءت مصر في المركز الثاني تليها الجزائر، فيما جاء المغرب في المركز الخامس.
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أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
12:06 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 12:27 GMT 27.04.2025)
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي الذي حققته هذه الدول خلال الفترة الماضية.
واحتلت جنوب أفريقيا الصدارة، بينما جاءت مصر في المركز الثاني تليها الجزائر، فيما جاء المغرب في المركز الخامس.