https://sarabic.ae/20250428/علماء-روس-يطورن-مختبرا-صغيرا-مخصصا-لسيارات-الإسعاف--1099952602.html

علماء روس يطورن مختبرا صغيرا مخصصا لسيارات الإسعاف

علماء روس يطورن مختبرا صغيرا مخصصا لسيارات الإسعاف

سبوتنيك عربي

قام علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، بتطوير جهاز محمول لمراقبة لزوجة الدم والهيماتوكريت بطريقة غير جراحية. وبحسب رأيهم، سيسمح الجهاز الجديد... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T07:30+0000

2025-04-28T07:30+0000

2025-04-28T07:30+0000

مجتمع

علوم

الصحة

روسيا

علماء روس

أمراض القلب والسكري والضغط

إنعاش

إسعاف

دم

نقل دم

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على خلفية الإصابات والحروق والنزيف والأمراض الحادة في أعضاء البطن، غالبًا ما يصاب هؤلاء المرضى بنقص حجم الدم (وهو تناقض بين حجم الدم المتداول وحجم الأوعية الدموية)، مما يؤدي إلى تطور مضاعفات خطيرة. المؤشرات الهامة لاضطرابات نقص حجم الدم هي لزوجة الدم والهيماتوكريت (مؤشر مئوي يعكس نسبة خلايا الدم الحمراء في وحدة حجم الدم). ومع ذلك، تتطلب طرق تحديدها أخذ عينات من الدم.بالإضافة إلى لزوجة الدم والهيماتوكريت، يقوم الجهاز بقياس مرونة جدران الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب وضغط الدم في غضون دقائق في الوقت الحقيقي باستخدام جهازين استشعار.وفي هذا الصدد، أعطى الأستاذ مثالاً شائعاً من الممارسة الطبية، حيث قال: "انسداد الأمعاء الحاد، الذي تصل فيه معدلات الوفيات إلى مستويات مرتفعة للغاية، يصاحبه دائمًا اضطرابات نقص حجم الدم، حيث يخرج السائل من الأوعية الدموية ويترسب في الأمعاء (حتى خمسة إلى سبعة لترات). لتصحيح اضطرابات الماء والكهارل بشكل كافٍ، تعد الفحوص المخبرية ضرورية، وهو أمر لا يمكن إجراؤه في مرحلة نقل المريض".كما أشار البروفيسور في هذا الصدد، أثناء نقل المرضى الذين يعانون من انسداد معوي إلى المستشفى، لا يتم إعطاءهم حقن وريدية من المحاليل على الإطلاق، أو لا يتم إعطاؤهم أكثر من 400 مل، في حين أن هناك حاجة إلى لتر ونصف أو لترين. وتكون النتيجة هي اختلال لا رجعة فيه في وظائف الكلى، "لذلك، لا يمكننا أن نضيع الوقت في عملية نقل مثل هذا المريض"، وفقا لما أكده الطبيب.وبشكل عام، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت نحو 20 في المائة من المرضى في جميع أنحاء العالم بسبب عدم تلقي العلاج الكافي في مرحلة ما قبل دخول المستشفى.وبالإضافة إلى ذلك، وكما يعتقد الطبيب، فإن النظام الذكي المتطور سيجد تطبيقه ليس فقط في مرحلة ما قبل دخول المستشفى، ولكن أيضًا في المستشفى، لأنه في العناية المركزة، يؤدي أخذ عينات الدم وفحصها اللاحق للحصول على معلومات حول اضطرابات نقص حجم الدم إلى ضياع الوقت، وهو ما لا يملكه المسعف، ويجب البدء في تصحيح نقص حجم الدم على الفور ويجب مراقبة كفاية تنفيذه بشكل مستمر.وذكرت جامعة ساراتوف الطبية الحكومية أن الجهاز حصل على براءة اختراع ، ويجري العمل على الحصول على التسجيل الحكومي.أطباء يحذرون من أن الحالة النفسية السيئة تؤثر على نمو الأورام السرطانية8 أسباب للشعور بالدوار أثناء الاستلقاء... تعرف عليها

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علوم, الصحة, روسيا, علماء روس, أمراض القلب والسكري والضغط, إنعاش, إسعاف, دم, نقل دم, فصيلة دم, زمرة دم