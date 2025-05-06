https://sarabic.ae/20250506/باحث-في-الشأن-الإقليمي-والدولي-سياسة-ترامب-متناقضة-وهجوم-داغستان-يهدف-لزعزعة-الداخل-الروسي--1100210445.html
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: سياسة ترامب متناقضة... وهجوم داغستان يهدف لزعزعة الداخل الروسي
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: سياسة ترامب متناقضة... وهجوم داغستان يهدف لزعزعة الداخل الروسي
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في الشأن الإقليمي والدولي والمتخصص في الشأن الروسي، هاني فاروق، إلى الهجوم الإرهابي في داغستان الروسية ودور الولايات المتحدة في المفاوضات لإنهاء... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T12:36+0000
2025-05-06T12:36+0000
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وعن الدور الذي تمثله تركيا في المفاوضات، قال فاروق في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "تركيا لها قيمة كبيرة جداً كوسيط لأنها تتمتع بعضوية "الناتو" وتجمعها علاقات جيدة مع الجانب الروسي كما مع الجانب الأوكراني، كما تشكل نقطة تلاقي للأطراف الروسية والأوكرانية في شأن الجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى".وتعليقاً على الهجوم الإرهابي في داغستان الروسية، أشار الباحث في الشأن الروسي إلى "الجماعات الراديكالية التي تعمل وفق أجندات معينة لتظهر أن الأمن الداخلي الروسي يتعرض للعديد من المشكلات التي تهدد أمن واستقرار الدولة"، مضيفاً أن "الحدث هدفه زعزعة الداخل الروسي واستثماره في الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق مصالح معينة لأطراف عدة منها حلف الناتو أو الدول الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة".ورداً على سؤال حول التهديدات التي أطلقها زيلينسكي لضيوف موسكو في احتفالات عيد النصر، أكد فاروق أن "هذه التهديدات غير مقبولة نهائيا وما كانت لتخرج لو كانت إدارة ترامب حاسمة في تعاملها مع زيلينسكي الذي سقطت شرعيته".كما اعتبر أن "رفض زيلينسكي للهدنة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقّد مسار المفاوضات بشكل كبير جدا"، ورأى أن "كلمة السر التي جعلته يصعد ويتجرأ على الجانب الروسي كان اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي خلال جنازة البابا".ورجح فاروق "وجود أمر مخفي"، قائلاً إن "الأمر الخفي هو ادعاء الولايات المتحدة أنها تريد السلام، بينما هي في الواقع مستمرة في هذه الحرب لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الأمريكي".الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلميةواشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
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https://sarabic.ae/20250503/روسيا-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-المشاركين-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-1100127436.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, داغستان, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, داغستان, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: سياسة ترامب متناقضة... وهجوم داغستان يهدف لزعزعة الداخل الروسي
حصري
تطرق الباحث في الشأن الإقليمي والدولي والمتخصص في الشأن الروسي، هاني فاروق، إلى الهجوم الإرهابي في داغستان الروسية ودور الولايات المتحدة في المفاوضات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، معتبراً "أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أرض الواقع تتناقض مع بعضها البعض وهو لا يبالي بالحرب الروسية الأوكرانية".
وعن الدور الذي تمثله تركيا في المفاوضات، قال فاروق في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "تركيا لها قيمة كبيرة جداً كوسيط لأنها تتمتع بعضوية "الناتو" وتجمعها علاقات جيدة مع الجانب الروسي كما مع الجانب الأوكراني، كما تشكل نقطة تلاقي للأطراف الروسية والأوكرانية في شأن الجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى".
وتعليقاً على الهجوم الإرهابي في داغستان الروسية، أشار الباحث في الشأن الروسي إلى "الجماعات الراديكالية التي تعمل وفق أجندات معينة لتظهر أن الأمن الداخلي الروسي يتعرض للعديد من المشكلات التي تهدد أمن واستقرار الدولة"، مضيفاً أن "الحدث هدفه زعزعة الداخل الروسي واستثماره في الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق مصالح معينة لأطراف عدة منها حلف الناتو أو الدول الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة".
يذكر أن الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في داغستان أعلنت، يوم أمس الاثنين، مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين نتيجة هجوم مسلح في محج قلعة في داغستان.
فاروق أكد في هذا الإطار أن ""داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) باتت ورقة تستخدم في هذا الصراع خاصة أن هذا التنظيم من صنع أجهزة المخابرات الغربية الأمريكية والأوروبية والبريطانية".
ورداً على سؤال حول التهديدات التي أطلقها زيلينسكي لضيوف موسكو
في احتفالات عيد النصر، أكد فاروق أن "هذه التهديدات غير مقبولة نهائيا وما كانت لتخرج لو كانت إدارة ترامب حاسمة في تعاملها مع زيلينسكي الذي سقطت شرعيته".
كما اعتبر أن "رفض زيلينسكي للهدنة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقّد مسار المفاوضات بشكل كبير جدا"، ورأى أن "كلمة السر التي جعلته يصعد ويتجرأ على الجانب الروسي كان اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي
خلال جنازة البابا".
ورجح فاروق "وجود أمر مخفي"، قائلاً إن "الأمر الخفي هو ادعاء الولايات المتحدة أنها تريد السلام،
بينما هي في الواقع مستمرة في هذه الحرب لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الأمريكي".