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"روسكونغرس": الاقتصاد الروسي تجنب تداعيات الرسوم الأمريكية بفضل هيكله التجاري

"روسكونغرس": الاقتصاد الروسي تجنب تداعيات الرسوم الأمريكية بفضل هيكله التجاري

سبوتنيك عربي

أدت الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية إلى انهيار الأسواق العالمية بشكل أكبر من أزمة 2008، لكن... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T08:46+0000

2025-05-06T08:46+0000

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جاء قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية صارمة على الشركاء التجاريين مفاجئًا للأسواق العالمية. وتوقع المشاركون في السوق تكرار استراتيجية ترامب في ولايته الأولى، والتي اتسمت بخطاب عدواني ضد الشركاء الأفراد، ثم اتفاقيات تسوية لاحقة. ومع ذلك، في ولايته الثانية، اتخذ الرئيس إجراءات غير مسبوقة، وفقًا لتقرير "روسكونغرس".وجاء في التقرير أن هذا أدى إلى "انهيار في الأسواق المالية تجاوز سرعة التراجع الذي شهدناه خلال أزمة عام 2020، وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2011، وإفلاس ليمان براذرز في عام 2008، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية". ومع ذلك، فإن التأثير على الاقتصاد الروسي، الذي كان في السنوات السابقة حساساً للغاية للعمليات الاقتصادية في الولايات المتحدة، كان محدوداً هذه المرة.واستذكر التقرير كيف تحول الاقتصاد الروسي بسرعة، خلال الأزمة العالمية عام 2008، من "جزيرة استقرار" إلى واحد من أكثر البلدان تضررًا، حيث انخفض مؤشر "أر تي إس" خمس مرات في النصف الثاني من عام 2008.ومع فرض عدد غير مسبوق من العقوبات على روسيا وقطع اتصال البنوك المحلية بالنظام المالي الدولي، ضعف تأثير عوامل مثل أسعار النفط وتدفقات رأس المال إلى الخارج. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن تأثير الحروب الجمركية العالمية على روسيا محدود بسبب ضعف مشاركتها في نظام سلاسل القيمة العالمية.وفي الوقت نفسه، فإنه توجد مخاطر في الظروف الحالية على الاقتصاد الروسي والاقتصاد العالمي على حد سواء.وخلص التقرير إلى "أن التهديد الرئيسي للاقتصاد الروسي والعالمي هو الإفلاس المحتمل لمؤسسة مالية غربية كبيرة، مما قد يؤدي إلى تسريع الدخول في حالة ركود وإجبار البنوك المركزية في مجموعة السبع على العودة إلى سياسة أسعار الفائدة الصفرية والتيسير الكمي".دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركيةإعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصين

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