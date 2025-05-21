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رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا
رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين في بولندا. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T09:01+0000
2025-05-21T09:01+0000
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وقال توسك خلال مقابلة على قناة "تي في بي إنفو"، ردا على سؤال حول المزايا المقدمة للأوكرانيين، إن السلطات البولندية لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية في الحصول على المزايا الاجتماعية من الأوكرانيين المقيمين في البلاد.ووفقًا لتعديل قانون المساعدة للمواطنين الأوكرانيين المقيمين في بولندا، اعتبارًا من 1 يونيو/ حزيران 2025، سيعتمد الحق في الحصول على أكثر من 800 دولار للأسر التي لديها أطفال، إذا كان الطفل يفي بالتزامات الإعداد لمرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة أو التعليم في مؤسسة تعد جزءًا من نظام التعليم البولندي.وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ناشد مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئيس رافال ترزاكوفسكي، الحكومة العمل على تغيير القانون بحيث يتم دفع مزايا إعانة "800 بلس " دولار أو أكثر للأوكرانيين، شريطة أن يعيشوا ويعملوا ويدفعوا الضرائب في بولندا.وأعدت وزارة الداخلية البولندية مشروع قانون يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بمزايا الأطفال للأجانب. وأحد العناصر الأساسية للتنظيم الجديد هو ربط دفع إعانة "800 بلس" بتوظيف الأجانب.وقد تم إدراج المشروع بالفعل في قائمة العمل التشريعي للحكومة، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الوزراء البولندي في المستقبل القريب.وفي الوقت الحالي، تتوفر ميزة "فاميلي 800 بلس" لكل طفل حتى سن 18 عامًا، بغض النظر عن الدخل. وبموجب قانون تقديم المساعدة لمواطني أوكرانيا فيما يتصل بالنزاع المسلح في أراضي ذلك البلد، فإن الاستفادة متاحة أيضًا لآباء الأطفال الأوكرانيين المقيمين في بولندا.رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسياالخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
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https://sarabic.ae/20250514/أكاديمي-عراقي-لـ-سبوتنيك-التحولات-الدولية-تدفع-بولندا-لتغيير-سياستها-تجاه-الأوكرانيين-1100534736.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا

09:01 GMT 21.05.2025
© Sputnik . THIERRY CHARLIERرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . THIERRY CHARLIER
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين في بولندا.
وقال توسك خلال مقابلة على قناة "تي في بي إنفو"، ردا على سؤال حول المزايا المقدمة للأوكرانيين، إن السلطات البولندية لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية في الحصول على المزايا الاجتماعية من الأوكرانيين المقيمين في البلاد.
ووفقًا لتعديل قانون المساعدة للمواطنين الأوكرانيين المقيمين في بولندا، اعتبارًا من 1 يونيو/ حزيران 2025، سيعتمد الحق في الحصول على أكثر من 800 دولار للأسر التي لديها أطفال، إذا كان الطفل يفي بالتزامات الإعداد لمرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة أو التعليم في مؤسسة تعد جزءًا من نظام التعليم البولندي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التغييرات التي سيتم تقديمها هي تنفيذ لفكرة رافال ترزاكوفسكي.
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وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ناشد مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئيس رافال ترزاكوفسكي، الحكومة العمل على تغيير القانون بحيث يتم دفع مزايا إعانة "800 بلس " دولار أو أكثر للأوكرانيين، شريطة أن يعيشوا ويعملوا ويدفعوا الضرائب في بولندا.

وعلق رئيس الوزراء دونالد توسك على ذلك في مقابلته الأخيرة قائلا: "لا يمكننا السماح لأحد بالاستفادة من نظامنا الاجتماعي دون أن يعيش في بولندا".

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وأضاف توسك: "إذا كانت المرأة الأوكرانية التي لديها طفل تعيش في بولندا، أو تعمل أو تعتني بطفل، أو موجودة هنا بشكل دائم، فسنستمر في مساعدتها. لكننا لن نتسامح مع استخدام أموال دافعي الضرائب البولنديين من قبل أولئك الذين يخططون لها".
وأعدت وزارة الداخلية البولندية مشروع قانون يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بمزايا الأطفال للأجانب. وأحد العناصر الأساسية للتنظيم الجديد هو ربط دفع إعانة "800 بلس" بتوظيف الأجانب.
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وقد تم إدراج المشروع بالفعل في قائمة العمل التشريعي للحكومة، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الوزراء البولندي في المستقبل القريب.
وفي الوقت الحالي، تتوفر ميزة "فاميلي 800 بلس" لكل طفل حتى سن 18 عامًا، بغض النظر عن الدخل. وبموجب قانون تقديم المساعدة لمواطني أوكرانيا فيما يتصل بالنزاع المسلح في أراضي ذلك البلد، فإن الاستفادة متاحة أيضًا لآباء الأطفال الأوكرانيين المقيمين في بولندا.
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