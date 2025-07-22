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الخارجية الروسية: يتم تحديد هوية جميع المتورطين في الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام الروسية
الخارجية الروسية: يتم تحديد هوية جميع المتورطين في الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام الروسية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثانية لوفاة مراسل وكالة "سبوتنيك" الحربي روستيسلاف جورافليوف، بأنه سيتم... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T13:41+0000
2025-07-22T13:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ماريا زاخاروفا
إعلام
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وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قبل عامين بالضبط، توفي المراسل الحربي الموهوب روستيسلاف جورافليوف. لقد استشهد، مثل العديد من زملائه من مختلف وسائل الإعلام الذين غطوا الأحداث من الخطوط الأمامية لعملية عسكرية خاصة، أثناء تأدية واجبه نتيجة هجوم مستهدف شنه مسلحون تابعون لنظام كييف".وأشارت زاخاروفا إلى أن جورافليوف أصيب بذخيرة عنقودية عالية الدقة من راجمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما يدل بوضوح على طبيعة الهجوم المخطط له والحسابات المدروسة لمرتكبيه.وأكدت زاخاروفا أن "ممثلاً إعلامياً، يساوي المدنيين بموجب القانون الدولي، اختير عمداً كهدف للنيران". ووفقاً لزاخاروفا، يعد هذا دليلاً آخر من بين أدلة عديدة على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.وأشارت إلى أن "الهياكل الدولية المعنية تتحمل أيضاً نصيبها من المسؤولية عن هذه الفظائع، التي لا يؤدي صمتها أو كلامها الفارغ، بدلاً من الرد السريع والمناسب واتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه الهجمات، إلا إلى تحريض النازيين الأوكرانيين على ارتكاب هجمات إرهابية جديدة".وأضافت زاخاروفا: "في كل واقعة اعتداءات شنّها مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أو مخربون تابعون لنظام كييف، يعملون بعيدًا عن خط المواجهة، على العاملين في وسائل الإعلام الروسية، تجري أجهزة إنفاذ القانون في روسيا الاتحادية تحقيقًا شاملًا لتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة".وشددت زاخاروفا على أنه سيتم تحديد هوية جميع الجناة، وسيعاقبون عقابًا مناسبًا. واختتمت قائلة: "لن نسمح لهذه الهيئات متعددة الأطراف بتشويه الصورة الحقيقية لما يحدث حول منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أو التستر على الفظائع الدنيئة التي يرتكبها نظام كييف بتقاعسها".وأكدت زاخاروفا أن روسيا، من جانبها، تسعى باستمرار وإصرار من الهيئات الدولية المعتمدة إلى الوفاء بواجباتها بنزاهة وصدق، لضمان ظروف عمل مناسبة للعاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك في مناطق النزاع، وضمان حماية سلامتهم، وحصانتهم من الهجمات الإجرامية دون أي تمييز.موسكو: جميع المتورطين بقتل الصحفيين الروس سينالون عقابهم المستحق والحتميإعلام: الغرب يستعد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
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https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لا-يتوقف-فقط-عند-إرهاب-المواطنين-بل-يستهدف-أيضا-وسائل-الإعلام-1098919326.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ماريا زاخاروفا, إعلام
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ماريا زاخاروفا, إعلام

الخارجية الروسية: يتم تحديد هوية جميع المتورطين في الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام الروسية

13:41 GMT 22.07.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© ALEXANDER NEMENOV
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثانية لوفاة مراسل وكالة "سبوتنيك" الحربي روستيسلاف جورافليوف، بأنه سيتم تحديد هوية جميع المسؤولين عن الهجمات على العاملين في وسائل الإعلام الروسية.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قبل عامين بالضبط، توفي المراسل الحربي الموهوب روستيسلاف جورافليوف. لقد استشهد، مثل العديد من زملائه من مختلف وسائل الإعلام الذين غطوا الأحداث من الخطوط الأمامية لعملية عسكرية خاصة، أثناء تأدية واجبه نتيجة هجوم مستهدف شنه مسلحون تابعون لنظام كييف".
وأشارت زاخاروفا إلى أن جورافليوف أصيب بذخيرة عنقودية عالية الدقة من راجمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما يدل بوضوح على طبيعة الهجوم المخطط له والحسابات المدروسة لمرتكبيه.
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وأكدت زاخاروفا أن "ممثلاً إعلامياً، يساوي المدنيين بموجب القانون الدولي، اختير عمداً كهدف للنيران". ووفقاً لزاخاروفا، يعد هذا دليلاً آخر من بين أدلة عديدة على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.
وقالت: "إن استخدام الأسلحة التي تزودها الدول الغربية لقتل مدنيين عزّل، بمن فيهم الصحفيون ومصورو التلفزيون والتصوير ومراسلو الحرب والكوادر الفنية لوسائل الإعلام، يحوّل هؤلاء إلى شركاء في هذه الجرائم الدموية". وأضافت زاخاروفا أنه من المستغرب هنا، هو غياب أي انتقادات لنظام زيلينسكي من رعاته الغربيين.
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وأشارت إلى أن "الهياكل الدولية المعنية تتحمل أيضاً نصيبها من المسؤولية عن هذه الفظائع، التي لا يؤدي صمتها أو كلامها الفارغ، بدلاً من الرد السريع والمناسب واتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه الهجمات، إلا إلى تحريض النازيين الأوكرانيين على ارتكاب هجمات إرهابية جديدة".
وأضافت زاخاروفا: "في كل واقعة اعتداءات شنّها مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أو مخربون تابعون لنظام كييف، يعملون بعيدًا عن خط المواجهة، على العاملين في وسائل الإعلام الروسية، تجري أجهزة إنفاذ القانون في روسيا الاتحادية تحقيقًا شاملًا لتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة".
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وشددت زاخاروفا على أنه سيتم تحديد هوية جميع الجناة، وسيعاقبون عقابًا مناسبًا. واختتمت قائلة: "لن نسمح لهذه الهيئات متعددة الأطراف بتشويه الصورة الحقيقية لما يحدث حول منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أو التستر على الفظائع الدنيئة التي يرتكبها نظام كييف بتقاعسها".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا، من جانبها، تسعى باستمرار وإصرار من الهيئات الدولية المعتمدة إلى الوفاء بواجباتها بنزاهة وصدق، لضمان ظروف عمل مناسبة للعاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك في مناطق النزاع، وضمان حماية سلامتهم، وحصانتهم من الهجمات الإجرامية دون أي تمييز.
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