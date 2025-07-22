https://sarabic.ae/20250722/دمشق-4-دول-ساهمت-بنشر-خطاب-طائفي-وتأجيج-الوضع-في-سوريا-1102903967.html
دمشق: 4 دول ساهمت بنشر خطاب طائفي وتأجيج الوضع في سوريا
دمشق: 4 دول ساهمت بنشر خطاب طائفي وتأجيج الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أربع دول تقف خلف حملات ممنهجة لنشر خطاب طائفي وتأجيج الأوضاع في سوريا، عبر "أخبار زائفة وخطاب... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T09:42+0000
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وقال وزير الإعلام السوري، في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام عربية، إن للدولة السورية خصوماً في أربع دول (لم يذكرها) ينشرون خطاباً طائفياً مزيفاً لتأجيج الوضع، مشيراً إلى أن بعضهم يحاول الاستثمار في خطاب الكراهية الذي يتبناه النظام السابق لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.وأضاف المصطفى أن خصوم الدولة السورية الجديدة ينشطون من خارج البلاد، ويستخدمون وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى تحريضي، كاشفاً عن وجود أكثر من 10 آلاف حساب مزيف تدار من تلك الدول بهدف التضليل والتحريض الطائفي.وأوضح المصطفى تعليقا على الأحداث في محافظة السويداء جنوبي البلاد أن الأزمة بدأت بصدامات بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات من العشائر، إلا أن "تدخلاً إسرائيلياً قلب الموازين" عبر دعم جماعات محلية استقوت بالخارج، ما حال دون تدخل الدولة في وقت مبكر.وشدد على أن "الدولة السورية استجابت لنداءات الوسطاء ووافقت على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات الأمنية، وهذا ما ساهم في تهدئة الاشتباكات بشكل كبير، باستثناء بعض المناطق البعيدة عن مركز المدينة".وخلص وزير الإعلام السوري إلى أن الدولة لم تغلق باب الحلول السياسية طوال الأشهر الستة الماضية، وتعاملت بإيجابية مع جميع المبادرات، بما فيها مطالب تتعلق بالضابطة العدلية، إلا أن بعض الأطراف "كشفت نواياها الحقيقية بالارتهان للخارج" عبر التنصل من الاتفاقات.وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.الأول من نوعه في السويداء... إجلاء 300 شخص من البدو إلى درعاتصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء
دمشق: 4 دول ساهمت بنشر خطاب طائفي وتأجيج الوضع في سوريا
أفاد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أربع دول تقف خلف حملات ممنهجة لنشر خطاب طائفي وتأجيج الأوضاع في سوريا، عبر "أخبار زائفة وخطاب مزيف يستثمر بالكراهية ويستحضر روايات النظام المخلوع".
وقال وزير الإعلام السوري، في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام عربية، إن للدولة السورية خصوماً في أربع دول (لم يذكرها) ينشرون خطاباً طائفياً مزيفاً لتأجيج الوضع، مشيراً إلى أن بعضهم يحاول الاستثمار في خطاب الكراهية الذي يتبناه النظام السابق لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضاف المصطفى أن خصوم الدولة السورية الجديدة ينشطون من خارج البلاد، ويستخدمون وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى تحريضي، كاشفاً عن وجود أكثر من 10 آلاف حساب مزيف تدار من تلك الدول بهدف التضليل والتحريض الطائفي.
وحذّر المصطفى من خطاب تقسيمي "يظهر أحياناً بمظهر الداعم للدولة"، لكنه يهدف في جوهره إلى خلق واقع بديل وتمزيق النسيج الوطني.
وأوضح المصطفى تعليقا على الأحداث في محافظة السويداء جنوبي البلاد
أن الأزمة بدأت بصدامات بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات من العشائر، إلا أن "تدخلاً إسرائيلياً قلب الموازين" عبر دعم جماعات محلية استقوت بالخارج، ما حال دون تدخل الدولة في وقت مبكر.
وشدد على أن "الدولة السورية استجابت لنداءات الوسطاء ووافقت على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات الأمنية، وهذا ما ساهم في تهدئة الاشتباكات بشكل كبير، باستثناء بعض المناطق البعيدة عن مركز المدينة".
وذكر المصطفى أن الحكومة السورية وافقت على مطالب الشيخ حكمت الهجري، لكنه تنصل لاحقاً من الاتفاقات، متهماً جماعته بـ"ارتكاب جرائم تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وتقويض الجهود السياسية من خلال خطاب انعزالي".
وخلص وزير الإعلام السوري إلى أن الدولة لم تغلق باب الحلول السياسية
طوال الأشهر الستة الماضية، وتعاملت بإيجابية مع جميع المبادرات، بما فيها مطالب تتعلق بالضابطة العدلية، إلا أن بعض الأطراف "كشفت نواياها الحقيقية بالارتهان للخارج" عبر التنصل من الاتفاقات.
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة
، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.