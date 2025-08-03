https://sarabic.ae/20250803/عضو-الشؤون-الخارجية-المصري-مصر-لديها-الكثير-من-البدائل-ولن-تخل-بالتزاماتها-تحت-أي-ضغوط-1103329191.html

عضو "الشؤون الخارجية المصري": مصر لديها الكثير من البدائل ولن تخل بالتزاماتها تحت أي ضغوط

عضو "الشؤون الخارجية المصري": مصر لديها الكثير من البدائل ولن تخل بالتزاماتها تحت أي ضغوط

سبوتنيك عربي

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن مصر لن تقدم استثناءات لأي دولة مهما كان حجمها بمخالفة لاتفاقيات دولية والإضرار بمصالحها... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T14:18+0000

2025-08-03T14:18+0000

2025-08-03T14:18+0000

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وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد رفض مصر منح أي تفضيلات للسفن الأمريكية أو غيرها، مشددا على التزام البلاد باتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تحظر التمييز بين السفن في الخدمات أو الرسوم، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب بمرور مجاني للسفن الأمريكية عبر القناة.وعلق السفير رخا أحمد حسن على تأكيد ربيع، بأن القرار المصري ليس موجها ضد واشنطن بالتحديد، أو أنه رفض متصل بالأوضاع الراهنة في غزة، لكنه موقف مبني على أساس قانوني، انطلاقا من التزام باتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تحظر التمييز بين السفن في الخدمات أو الرسوم، وهو الموقف ذاته الذي يمكن أن تتخذه مصر حال طلب أي دولة غير واشنطن التمييز عن الدول الأخرى.وأشار حسن إلى أن الاتفاقية التي وقعت عليها العديد من الدول ومن بينها مصر ليست ثنائية، لتتيح إمكانية تقديم استثناءات أو مزايا، وأن موافقة مصر على أي نوع من الاستثناءات يدفع الدول الأخرى بالمطالبة بالمعاملة بالمثل ، ما يعني مخالفة الاتفاقية بل وإفسادها.وتابع " ربما تصور الرئيس ترامب أن قناة السويس يمكن أن تكون شبيهة بقناة بنما، غير أن الظروف والأوضاع والمكانة والعلاقة تختلف كليا، وبالتأكيد فإن ما يمكنه تطبيقه على قناة بنما من الصعب تطبيقه على قناة السويس، نظرا للكثير من الاعتبارات.وبشأن اعتبار مطالب الرئيس الأمريكي ضمن الضغوط الأمريكية على مصر اتصالا بملف غزة ورفض التهجير، أوضح حسن ان مصر لديها الكثير من البدائل والشركاء الدوليين، وأن أي رهان من شأنه الإضرار بمصلحة مصر هو رهان خاسر، خاصة أن عملية السلام في المنطقة كلها مرهون بمصر، الأكبر مكانة بالمنطقة وحتى من حيث السكان، ما يعني أن الضغوط لن تفلح، مع الأخذ بالاعتبار أن العلاقات بين مصر وواشنطن ومصر كبيرة وليست هامشية حتى تخسرها الأخيرة من أجل دعم إسرائيل.وانخفضت إيرادات القناة بنسبة 61% خلال العام الماضي، لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار في 2023. وتراجع عدد السفن العابرة من 26,434 سفينة عام 2023 إلى 13,213 سفينة في 2024.تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل/ نيسان الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية أن تمر عبر قناة بنما وقناة السويس بشكل مجاني".وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".

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