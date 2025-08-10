https://sarabic.ae/20250810/فانس-نسعى-للتوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-وفقا-لخط-الجبهة-الحالي--1103575439.html
فانس: نسعى للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا وفقا لخط الجبهة الحالي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "خط الجبهة الحالي على الأرض".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وقال فانس، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".واعتبر فانس أن عقد لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل المحادثات المرتقبة الجمعة المقبلة بين بوتين وترامب، لن يكون مثمرًا.وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن "رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون هو الشخص الذي يجمع بينهما".وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب قال له: "انظر، قد ينجح هذا، وقد لا ينجح، لكن الأمر يستحق العناء. إنه يستحق المحاولة"، مضيفًا: "سنواصل استخدام النفوذ الدبلوماسي لرئيس الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع".وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من الولايات المتحدة وقف تمويل الصراع في أوكرانيا، فالأمريكيون سئموا من إنفاق ضرائبهم على ذلك.وأضاف فانس أنه إذا أراد الأوروبيون شراء أسلحة من شركات أمريكية لنقلها إلى أوكرانيا، فإن واشنطن لا تمانع. وأكد: "لن نمول ذلك بأنفسنا".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال. وصرح زيلينسكي نفسه، عشية اجتماع بوتين وترامب، بأنه لن يقدم تنازلات إقليمية.
وقال فانس، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".
واعتبر فانس أن عقد لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل المحادثات المرتقبة الجمعة المقبلة بين بوتين وترامب، لن يكون مثمرًا.
وأضاف معلقًا على فكرة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، قبل المحادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة: "لا أعتقد أنه سيكون مثمرًا لهذه الدرجة".
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن "رئيس الولايات المتحدة
يجب أن يكون هو الشخص الذي يجمع بينهما".
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة، من جانبها، تواصل إجراء حوار مع كييف، مؤكدًا أنه يشارك في هذه المحادثات بنفسه، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب قال له: "انظر، قد ينجح هذا، وقد لا ينجح، لكن الأمر يستحق العناء. إنه يستحق المحاولة"، مضيفًا: "سنواصل استخدام النفوذ الدبلوماسي لرئيس الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع".
وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من الولايات المتحدة وقف تمويل الصراع في أوكرانيا،
فالأمريكيون سئموا من إنفاق ضرائبهم على ذلك.
وتابع: "أنا والرئيس نريد أن توقف أمريكا تمويل الحرب في أوكرانيا. نريد التوصل إلى تسوية سلمية. نريد وقف القتل. لقد سئم الأمريكيون من استمرار إنفاق أموالهم وضرائبهم على هذا الصراع".
وأضاف فانس أنه إذا أراد الأوروبيون شراء أسلحة من شركات أمريكية لنقلها إلى أوكرانيا، فإن واشنطن لا تمانع. وأكد: "لن نمول ذلك بأنفسنا".
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان
في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال. وصرح زيلينسكي نفسه، عشية اجتماع بوتين وترامب، بأنه لن يقدم تنازلات إقليمية.