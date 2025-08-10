https://sarabic.ae/20250810/فانس-نسعى-للتوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-وفقا-لخط-الجبهة-الحالي--1103575439.html

فانس: نسعى للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا وفقا لخط الجبهة الحالي

فانس: نسعى للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا وفقا لخط الجبهة الحالي

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "خط الجبهة الحالي على... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T15:33+0000

2025-08-10T15:33+0000

2025-08-10T15:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg

وقال فانس، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".واعتبر فانس أن عقد لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل المحادثات المرتقبة الجمعة المقبلة بين بوتين وترامب، لن يكون مثمرًا.وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن "رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون هو الشخص الذي يجمع بينهما".وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب قال له: "انظر، قد ينجح هذا، وقد لا ينجح، لكن الأمر يستحق العناء. إنه يستحق المحاولة"، مضيفًا: "سنواصل استخدام النفوذ الدبلوماسي لرئيس الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع".وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من الولايات المتحدة وقف تمويل الصراع في أوكرانيا، فالأمريكيون سئموا من إنفاق ضرائبهم على ذلك.وأضاف فانس أنه إذا أراد الأوروبيون شراء أسلحة من شركات أمريكية لنقلها إلى أوكرانيا، فإن واشنطن لا تمانع. وأكد: "لن نمول ذلك بأنفسنا".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال. وصرح زيلينسكي نفسه، عشية اجتماع بوتين وترامب، بأنه لن يقدم تنازلات إقليمية.مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانياإعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو

https://sarabic.ae/20250808/ترامب-يعلن-لقاء-بوتين-في-15-أغسطس-بولاية-ألاسكا-الأمريكية-1103529583.html

https://sarabic.ae/20250809/دميترييف-بعض-الدول-تسعى-لعرقلة-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103536601.html

https://sarabic.ae/20250810/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-دعوة-زيلينسكي-إلى-ألاسكا-لكن-لم-يتخذ-قرار-بعد-1103558517.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية