أمساليوم
بث مباشر
فانس: نسعى للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا وفقا لخط الجبهة الحالي
فانس: نسعى للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا وفقا لخط الجبهة الحالي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "خط الجبهة الحالي على... 10.08.2025
فانس: نسعى للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا وفقا لخط الجبهة الحالي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "خط الجبهة الحالي على الأرض".
وقال فانس، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".
واعتبر فانس أن عقد لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل المحادثات المرتقبة الجمعة المقبلة بين بوتين وترامب، لن يكون مثمرًا.
وأضاف معلقًا على فكرة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، قبل المحادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة: "لا أعتقد أنه سيكون مثمرًا لهذه الدرجة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
بوتين وترامب يلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية الجمعة المقبلة
8 أغسطس, 22:15 GMT
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن "رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون هو الشخص الذي يجمع بينهما".
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة، من جانبها، تواصل إجراء حوار مع كييف، مؤكدًا أنه يشارك في هذه المحادثات بنفسه، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب قال له: "انظر، قد ينجح هذا، وقد لا ينجح، لكن الأمر يستحق العناء. إنه يستحق المحاولة"، مضيفًا: "سنواصل استخدام النفوذ الدبلوماسي لرئيس الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثهما في قمة إبيك في الفيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
دميترييف: بعض الدول تسعى لعرقلة لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
أمس, 09:26 GMT
وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من الولايات المتحدة وقف تمويل الصراع في أوكرانيا، فالأمريكيون سئموا من إنفاق ضرائبهم على ذلك.
وتابع: "أنا والرئيس نريد أن توقف أمريكا تمويل الحرب في أوكرانيا. نريد التوصل إلى تسوية سلمية. نريد وقف القتل. لقد سئم الأمريكيون من استمرار إنفاق أموالهم وضرائبهم على هذا الصراع".
وأضاف فانس أنه إذا أراد الأوروبيون شراء أسلحة من شركات أمريكية لنقلها إلى أوكرانيا، فإن واشنطن لا تمانع. وأكد: "لن نمول ذلك بأنفسنا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
إعلام: البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا لكن لم يتخذ القرار بعد
01:20 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال. وصرح زيلينسكي نفسه، عشية اجتماع بوتين وترامب، بأنه لن يقدم تنازلات إقليمية.
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
