القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نيكانوروفكا وسوفوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082355351_0:139:3004:1829_1920x0_80_0_0_a8cfd7d0c41b5e6d3c25148341c289c4.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز"، تم تحرير بلدتي سوفوروفو ونيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية ميكانيكية، وأفواجا هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "على اتجاه خاركوف، تم استهداف تشكيلات ومعدات لألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريا، و3 شاحنات صغيرة، و3 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة.وبلغت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و8 مركبات، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم 198".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية، و5 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 255 فردا عسكريا، و3 شاحنات صغيرة، ومستودع إمداد.وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 280 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 65 عسكريا و10 سيارات.وأوضح البيان أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136منطقة.وأشار البيان إلى أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 4 راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و9 قنابل جوية موجهة، و240 طائرة من دون طيار".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي

