القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نيكانوروفكا وسوفوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نيكانوروفكا وسوفوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز"، تم تحرير بلدتي سوفوروفو ونيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 385 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، و6 عربات مدرعة، وشاحنة صغيرة.

وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية ميكانيكية، وأفواجا هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق في مقاطعة سومي".
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
11 أغسطس, 17:20 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه خاركوف، تم استهداف تشكيلات ومعدات لألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريا، و3 شاحنات صغيرة، و3 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة.

سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة خاركوف.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و8 مركبات، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم 198".
مقاتلة سو-57 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
بأكثر من 4 آلاف طائرة حربية.. روسيا تمتلك ثاني أضخم قوة جوية في العالم
أمس, 10:18 GMT
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية، و5 مستودعات للذخيرة.

حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 255 فردا عسكريا، و3 شاحنات صغيرة، ومستودع إمداد.
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
الطريق في اتجاه محور كراسنوارميسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب
أمس, 20:31 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 280 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة خيرسون".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 65 عسكريا و10 سيارات.
وأوضح البيان أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136منطقة.
وأشار البيان إلى أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 4 راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و9 قنابل جوية موجهة، و240 طائرة من دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
إعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
