خبير موريتاني: روسيا تتمتع بورقة قوة تفاوضية إضافية في "قمة ألاسكا"

وأضاف باهي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن روسيا وأمريكا يدخلان هذه القمة وهما يملكان أوراق قوة، حيث تملك روسيا ورقة إنهاء الصراع مع أوكرانيا، الذي حققت فيه تقدما ملحوظا في الميدان بشروطها، أما أمريكا فتسعى لإنهاء الحرب وتملك ورقة العقوبات الاقتصادية.ويرى الخبير الموريتاني، أن روسيا توجه رسالة هامة لأمريكا مفادها رغبتها في بناء تحالفات مهمة وتعاون سياسي ودبلوماسي واقتصادي قد يساهم في حل مشاكل العالم في المستقبل، وهو ما يتضح من خلال طبيعة الوفد الروسي رفيع المستوى الذي يضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية.في ضوء التصريحات المتبادلة والضغوط التي تمارسها الدول الأوروبية، يشير باهي إلى أن أهم مكسب يمكن أن تنجح فيه الإدارة الأمريكية هو إقناع القيادة الروسية بالدخول في مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا، وأن هذا الأمر قد لا يستبعد في ضوء القبول المسبق بالشروط الروسية.وكتب رئيس البيت الأبيض على منصة " تروث" التي يملكها، الذي لم يحدد سياق هذا التصريح: "الرهانات عالية!!".ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين، مساء الجمعة بتوقيت موسكو.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بأعلى درجات التكريم، وسيستقبله شخصياً عند وصوله.خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأمريكي ست مرات، حيث أن آخر لقاء لهما كان في عام 2019.كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

