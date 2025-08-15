https://sarabic.ae/20250815/وسائل-الإعلام-الأجنبية-تخصص-صفحاتها-الأولى-للقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا--1103759510.html
وسائل الإعلام الأجنبية تخصص صفحاتها الأولى للقاء بوتين وترامب في ألاسكا
وسائل الإعلام الأجنبية تخصص صفحاتها الأولى للقاء بوتين وترامب في ألاسكا
سبوتنيك عربي
خصصت جميع وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة، اليوم الجمعة، صفحاتها الأولى للقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T11:52+0000
2025-08-15T11:52+0000
2025-08-15T12:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
إعلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103744998_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_b2da7d419957ccd9a0685c75f2d0a38b.jpg
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250815/ترامب-قبل-توجهه-إلى-ألاسكا-للقاء-بوتين-الرهانات-عالية-1103758942.html
https://sarabic.ae/20250815/إعلام-قمة-ألاسكا-تشكل-أخطر-لحظة-في-مسيرة-زيلينسكي-1103755955.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103744998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df7e2d91932a25ba706e336beb450d7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, إعلام, وسائل إعلام
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, إعلام, وسائل إعلام
وسائل الإعلام الأجنبية تخصص صفحاتها الأولى للقاء بوتين وترامب في ألاسكا
11:52 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 15.08.2025)
خصصت جميع وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة، اليوم الجمعة، صفحاتها الأولى للقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة
"إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف،
وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.