وسائل الإعلام الأجنبية تخصص صفحاتها الأولى للقاء بوتين وترامب في ألاسكا

خصصت جميع وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة، اليوم الجمعة، صفحاتها الأولى للقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في... 15.08.2025

2025-08-15T11:52+0000

2025-08-15T11:52+0000

2025-08-15T12:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

فلاديمير بوتين

ترامب

دونالد ترامب

إعلام

وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

2025

الأخبار

سبوتنيك عربي

