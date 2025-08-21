https://sarabic.ae/20250821/المتحدث-الرسمي-باسم-الرئاسة-الفلسطينية-لا-أمن-ولا-استقرار-من-دون-حل-القضية-الفلسطينية-1104009916.html

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

تناول المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، عدّة ملفات أساسية تتعلق بالواقع في غزة، والقمة الروسية–... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T19:02+0000

2025-08-21T19:02+0000

2025-08-21T19:02+0000

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg

وقال أبو ردينة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "إسرائيل تبتز العالم بأسره وتتمادى في حرب الإبادة والتجويع بحق أهل غزة، في محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مشددًا على أنه "لا يمكن تحقيق السلام أو الأمن أو الاستقرار في الشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية".الواقع في غزةوأشار إلى أن إسرائيل تتلقى دعمًا أمريكيًا كاملًا تحت عنوان "الدفاع عن النفس"، في حين أن أهدافها تتجاوز غزة لتمتد إلى العدوان على دول المنطقة كافة، محذرًا من أن المنطقة "تنزلق نحو الفوضى"، وأن "المسؤولية تقع على الولايات المتحدة التي تعد الطرف الوحيد القادر على لجم إسرائيل، خاصة مع تزايد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية".ودعا أبو ردينة إلى "وقف المخططات الإسرائيلية لاحتلال غزة والعدوان المتواصل على الضفة الغربية، إضافة إلى هجمات المستوطنين ومحاولات تهويد القدس"، مثمنًا أي دعم دولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.القمة الروسية-العربية وأبعادهاحول مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة الروسية–العربية المقبلة في موسكو، اعتبر أبو ردينة أن القمة تمثل "خطوة هامة لصالح شعوب ودول المنطقة، وتعزيزًا للحوار والتعاون وحماية المصالح المشتركة والسلام في الشرق الأوسط"، مؤكدًا "حرص الرئيس عباس على التواصل الدائم والمستمر مع روسيا."وأكد أن الرئاسة الفلسطينية "تعوّل على العلاقات الروسية-الأمريكية، وعلى الدور الهام والفاعل لروسيا كقوة أساسية في الشرق الأوسط، وحليف تاريخي متجذر مع شعوب المنطقة وداعم ثابت لحقوق الفلسطينيين"، مشددًا على أن وجود روسيا والصين على الطاولة الدولية "ضرورة لحفظ التوازن العالمي ومنع الأحادية الأمريكية".وتابع أبو ردينة: "على العالم أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دفاعًا عن الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشددًا على أن "لا أمل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وإلا فإن البديل سيكون المزيد من الحروب واستنزاف المنطقة ومقدراتها". واعتبر أن حل الدولتين هو المدخل الوحيد لإقامة سلام عادل وشامل، ومن دونه لن تعرف المنطقة أي أمن أو استقرار".تسليم السلاح الفلسطيني في لبنانوفي ما يتعلق بملف السلاح الفلسطيني في لبنان، أكد أبو ردينة "التزام القيادة الفلسطينية بجميع التفاهمات مع الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "الموقف واضح وثابت، ونحن شركاء مع لبنان وسنسلم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية".وأضاف: "نثق بأن الجيش اللبناني سيكون الضامن للحقوق الفلسطينية، ونثمن الخطوات العملية التي يقوم بها على الأرض، ونحن جاهزون لمواكبته في هذه العملية".نتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقةالكرملين: موسكو تعتزم إرسال دعوة إلى دمشق لحضور القمة الروسية العربية الأولى

https://sarabic.ae/20250821/نتنياهو-وصلت-إلى-غزة-للموافقة-على-عملية-احتلال-القطاع-1104006582.html

https://sarabic.ae/20250821/الرئيس-الفلسطيني-يعتزم-المشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-بموسكو-في-أكتوبر-1103976654.html

https://sarabic.ae/20250808/فلسطين-تستعد-للمشاركة-في-القمة-العربية-الروسية-وتعتبرها-فرصة-لحماية-حل-الدولتين-1103501419.html

https://sarabic.ae/20250821/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-بدء-تسليم-سلاح-المخيمات-في-لبنان-للجيش-اللبناني-1104002647.html

فلسطين المحتلة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار