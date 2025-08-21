المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية

19:02 GMT 21.08.2025
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
تناول المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، عدّة ملفات أساسية تتعلق بالواقع في غزة، والقمة الروسية– العربية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بموسكو، إلى جانب مسألة تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان.
وقال أبو ردينة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "إسرائيل تبتز العالم بأسره وتتمادى في حرب الإبادة والتجويع بحق أهل غزة، في محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مشددًا على أنه "لا يمكن تحقيق السلام أو الأمن أو الاستقرار في الشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية".

الواقع في غزة

وأشار إلى أن إسرائيل تتلقى دعمًا أمريكيًا كاملًا تحت عنوان "الدفاع عن النفس"، في حين أن أهدافها تتجاوز غزة لتمتد إلى العدوان على دول المنطقة كافة، محذرًا من أن المنطقة "تنزلق نحو الفوضى"، وأن "المسؤولية تقع على الولايات المتحدة التي تعد الطرف الوحيد القادر على لجم إسرائيل، خاصة مع تزايد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية".
نتنياهو: وصلت إلى غزة للموافقة على عملية احتلال القطاع
18:38 GMT
ودعا أبو ردينة إلى "وقف المخططات الإسرائيلية لاحتلال غزة والعدوان المتواصل على الضفة الغربية، إضافة إلى هجمات المستوطنين ومحاولات تهويد القدس"، مثمنًا أي دعم دولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

القمة الروسية-العربية وأبعادها

حول مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة الروسية–العربية المقبلة في موسكو، اعتبر أبو ردينة أن القمة تمثل "خطوة هامة لصالح شعوب ودول المنطقة، وتعزيزًا للحوار والتعاون وحماية المصالح المشتركة والسلام في الشرق الأوسط"، مؤكدًا "حرص الرئيس عباس على التواصل الدائم والمستمر مع روسيا."

وأضاف: "إن روسيا وقفت دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وأدانت العدوان الإسرائيلي، ونحن نشعر بالأمان والثقة في شراكتنا مع موسكو، ونحرص على تعزيز هذه العلاقة المتينة القائمة على الدعم والاحترام".

الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في القمة الروسية العربية بموسكو في أكتوبر
02:30 GMT
وأكد أن الرئاسة الفلسطينية "تعوّل على العلاقات الروسية-الأمريكية، وعلى الدور الهام والفاعل لروسيا كقوة أساسية في الشرق الأوسط، وحليف تاريخي متجذر مع شعوب المنطقة وداعم ثابت لحقوق الفلسطينيين"، مشددًا على أن وجود روسيا والصين على الطاولة الدولية "ضرورة لحفظ التوازن العالمي ومنع الأحادية الأمريكية".
فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين
8 أغسطس, 06:22 GMT
وتابع أبو ردينة: "على العالم أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دفاعًا عن الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشددًا على أن "لا أمل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وإلا فإن البديل سيكون المزيد من الحروب واستنزاف المنطقة ومقدراتها". واعتبر أن حل الدولتين هو المدخل الوحيد لإقامة سلام عادل وشامل، ومن دونه لن تعرف المنطقة أي أمن أو استقرار".
كما لفت إلى أن مؤتمر نيويورك المقرر عقده في أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، وما قد يشهده من دعم دولي لحل الدولتين عبر اعتراف أكثر من 150 دولة بفلسطين، يشكل "فرصة تاريخية قد لا تتكرر لتجسيد الدولة الفلسطينية"، محذرًا من أن المنطقة "على مفترق طرق وفي مهب الريح".
بدء تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان... صور
16:46 GMT

تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان

وفي ما يتعلق بملف السلاح الفلسطيني في لبنان، أكد أبو ردينة "التزام القيادة الفلسطينية بجميع التفاهمات مع الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "الموقف واضح وثابت، ونحن شركاء مع لبنان وسنسلم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية".
وأضاف: "نثق بأن الجيش اللبناني سيكون الضامن للحقوق الفلسطينية، ونثمن الخطوات العملية التي يقوم بها على الأرض، ونحن جاهزون لمواكبته في هذه العملية".
