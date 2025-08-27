https://sarabic.ae/20250827/المجر-إمدادات-النفط-عبر-خط-دروجبا-تستأنف-غدا-الخميس-لكن-بكميات-أقل--1104206901.html
المجر: إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" تستأنف غدا الخميس لكن بكميات أقل
المجر: إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" تستأنف غدا الخميس لكن بكميات أقل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب محادثة مع نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" ستستأنف، يوم غد الخميس، في... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T15:34+0000
2025-08-27T15:34+0000
2025-08-27T15:42+0000
روسيا
المجر
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211168_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_259d74e71563c2c18496607dd4ae498a.jpg
وقال سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "ناقشنا الوضع عبر الهاتف مع نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، الذي أبلغني أنه بعد جهود كبيرة تمكنا من إيجاد حل تقني يسمح لنا باستئناف إمدادات النفط إلى المجر بدءا من الغد (الخميس)، بشكل تجريبي أولًا وبكميات أقل".وأضاف سيارتو: "ندعو أوكرانيا في المستقبل إلى عدم مهاجمة خط الأنابيب الذي يؤدي إلى المجر، وعدم تعريض أمن إمدادات الطاقة في بلادنا للخطر".هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"منذ بداية أغسطس/آب، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات الأوكرانية على أنبوب "دروجبا" في 13 و18 و22 أغسطس/آب، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، مما تسبب في حرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات لمدة 5 أيام.وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/شباط من العام نفسه. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.وطلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية ضمان أمنهما الطاقي، لكن مصدرًا في المفوضية أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي لا يرى تهديدا لإمدادات الوقود.وبدوره، هاجم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، نظيره المجري، ناصحًا إياه بعدم إخبار زيلينسكي بـ"ما يجب أن يفعله أو يقوله"، واقترح على المجر تنويع مصادر إمداداتها الطاقية.سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييفالمجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
https://sarabic.ae/20250826/أوربان-لزيلينسكي-لا-يمكن-الدخول-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بالابتزاز-والتفجيرات-1104133346.html
https://sarabic.ae/20250822/المجر-إصلاح-خط-دروجبا-النفطي-يستغرق-5-أيام-على-الأقل-بعد-هجوم-كييف-1104042790.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211168_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_9721815a1dcb471deaba473f3d369d50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
المجر: إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" تستأنف غدا الخميس لكن بكميات أقل
15:34 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 15:42 GMT 27.08.2025)
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب محادثة مع نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" ستستأنف، يوم غد الخميس، في وضع تجريبي وبكميات غير كاملة.
وقال سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "ناقشنا الوضع عبر الهاتف مع نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، الذي أبلغني أنه بعد جهود كبيرة تمكنا من إيجاد حل تقني يسمح لنا باستئناف إمدادات النفط إلى المجر بدءا من الغد (الخميس)، بشكل تجريبي أولًا وبكميات أقل".
وأوضح سيارتو أن المجر لم تبدأ باستخدام احتياطياتها النفطية الاستراتيجية خلال الأيام القليلة التي خضع فيها خط الأنابيب للإصلاح، واكتفت بالاحتياطيات التجارية.
وأضاف سيارتو: "ندعو أوكرانيا في المستقبل إلى عدم مهاجمة خط الأنابيب الذي يؤدي إلى المجر، وعدم تعريض أمن إمدادات الطاقة في بلادنا للخطر".
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"
منذ بداية أغسطس/آب، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات الأوكرانية على أنبوب "دروجبا" في 13 و18 و22 أغسطس/آب، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، مما تسبب في حرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات لمدة 5 أيام.
ويبدأ خط أنابيب "دروجبا" النفطي في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي - عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي - عبر أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/شباط من العام نفسه. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.
وطلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية ضمان أمنهما الطاقي، لكن مصدرًا في المفوضية أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي لا يرى تهديدا لإمدادات الوقود.
في المقابل، علق زيلينسكي مازحا على الهجمات، قائلا للصحفيين ردا على سؤال حول تأثير الهجمات على موقف المجر من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، بأن وجود "دروجبا" يعتمد على موقف المجر، ورد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، مطالبًا زيلينسكي بالتوقف عن تهديد بودابست.
وبدوره، هاجم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، نظيره المجري، ناصحًا إياه بعدم إخبار زيلينسكي بـ"ما يجب أن يفعله أو يقوله"، واقترح على المجر تنويع مصادر إمداداتها الطاقية.