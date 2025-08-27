https://sarabic.ae/20250827/المجر-إمدادات-النفط-عبر-خط-دروجبا-تستأنف-غدا-الخميس-لكن-بكميات-أقل--1104206901.html

المجر: إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" تستأنف غدا الخميس لكن بكميات أقل

المجر: إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" تستأنف غدا الخميس لكن بكميات أقل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب محادثة مع نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" ستستأنف، يوم غد الخميس، في... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T15:34+0000

2025-08-27T15:34+0000

2025-08-27T15:42+0000

روسيا

المجر

العالم

حول العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211168_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_259d74e71563c2c18496607dd4ae498a.jpg

وقال سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "ناقشنا الوضع عبر الهاتف مع نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، الذي أبلغني أنه بعد جهود كبيرة تمكنا من إيجاد حل تقني يسمح لنا باستئناف إمدادات النفط إلى المجر بدءا من الغد (الخميس)، بشكل تجريبي أولًا وبكميات أقل".وأضاف سيارتو: "ندعو أوكرانيا في المستقبل إلى عدم مهاجمة خط الأنابيب الذي يؤدي إلى المجر، وعدم تعريض أمن إمدادات الطاقة في بلادنا للخطر".هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"منذ بداية أغسطس/آب، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات الأوكرانية على أنبوب "دروجبا" في 13 و18 و22 أغسطس/آب، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، مما تسبب في حرمان المجر وسلوفاكيا من الإمدادات لمدة 5 أيام.وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا في بداية عام 2023، وإلى بولندا في نهاية فبراير/شباط من العام نفسه. ولا تزال الدول الأخرى تتلقى النفط عبر الفرع الجنوبي للأنبوب.وطلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية ضمان أمنهما الطاقي، لكن مصدرًا في المفوضية أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي لا يرى تهديدا لإمدادات الوقود.وبدوره، هاجم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، نظيره المجري، ناصحًا إياه بعدم إخبار زيلينسكي بـ"ما يجب أن يفعله أو يقوله"، واقترح على المجر تنويع مصادر إمداداتها الطاقية.سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييفالمجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي

https://sarabic.ae/20250826/أوربان-لزيلينسكي-لا-يمكن-الدخول-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بالابتزاز-والتفجيرات-1104133346.html

https://sarabic.ae/20250822/المجر-إصلاح-خط-دروجبا-النفطي-يستغرق-5-أيام-على-الأقل-بعد-هجوم-كييف-1104042790.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن