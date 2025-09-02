الحكومة اليمنية تلجأ للطاقة الشمسية كحل استراتيجي لتوفير التيار الكهربائي دون انقطاع

عربي
الرئيس الصيني: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/الحكومة-اليمنية-تلجأ-للطاقة-الشمسية-كحل-استراتيجي-لتوفير-التيار-الكهربائي-دون-انقطاع--1104408802.html
الحكومة اليمنية تلجأ للطاقة الشمسية كحل استراتيجي لتوفير التيار الكهربائي دون انقطاع
الحكومة اليمنية تلجأ للطاقة الشمسية كحل استراتيجي لتوفير التيار الكهربائي دون انقطاع
سبوتنيك عربي
دفعت الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المسؤولين نحو اعتماد... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T09:40+0000
2025-09-02T09:42+0000
أخبار اليمن الأن
الطاقة الشمسية
أنصار الله
اقتصاد
الحكومة اليمنية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060598429_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_ce2527f647d8f372d5b58a2a2f6b953e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ويعود التحوّل إلى الطاقة الشمسية بعد أن توقفت صادرات النفط، التي كانت تشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، بسبب الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" على موانئ التصدير في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الكهرباء وسط أزمة مالية حادة، تأثرت بها الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.وأسهمت كلفة الوقود الكبيرة المستخدمة في محطات توليد الكهرباء التقليدية في تعزيز توجه الحكومة نحو الطاقة الشمسية، إذ أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك، في مايو/ أيار 2024، عن إنفاق الحكومة أكثر من تريليون و10 مليارات ريال على الوقود في عام 2023.محطات الطاقة الشمسيةوفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تم تدشينها بدعم من أبوظبي في الأسبوع الماضي، تم إضافة 120 ميغاواط جديدة ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 240 ميغاوات. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية احتياجات حوالي 687 ألف منزل سنويا، بالإضافة إلى تقليل نحو 142 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.أما محطة الطاقة الشمسية الثانية في اليمن، تم إنشاؤها في محافظة شبوة، التي دُشنت بقدرة 53 ميغاواط، وتضم المحطة أكثر من 86 ألف لوح شمسي، وتستطيع توسيع قدرتها إلى 120 ميغاواط في المستقبل.كما تم تدشين محطة "الخوخة" في محافظة الحديدة في عام 2023، بقدرة 20 ميغاواط، وتُشغل أكثر من 32 ألف لوح شمسي على مساحة 403 آلاف متر مربع، مع خطة لرفع قدرتها إلى 40 ميغاواط في المستقبل.ومن المتوقع أن تسهم محطات الطاقة الشمسية في تحسين مستوى المعيشة لليمنيين بشكل مباشر، من خلال توفير الكهرباء بشكل مستمر للمنازل، الأمر الذي يساعد السكان على إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أعلى.وتسهم هذه المشاريع في تمكين المدارس والمؤسسات التعليمية من العمل دون انقطاع، ما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومستقبل الطلاب. ووفقا للقائمين على هذه المبادرات، فإن محطات الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بتمويل إماراتي في اليمن، لا تعد مجرد مصدر للكهرباء النظيفة، بل تمثل نموذجا فعالا للتنمية المستدامة والاهتمام بالجانب الإنساني.وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، عبر منصة "إكس"، أن "بناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية يمثل مشاريع استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مؤكدا أن "الدعم الإماراتي يتجاوز حدود الإغاثة الطارئة إلى بناء بنية تحتية اقتصادية وخدمية مستدامة، تدفع بعجلة التنمية في المناطق المستفيدة".ويأتي هذا في ظل تهدئة هشة يشهدها اليمن منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الاول عام 2022، عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.ومنذ سيطرة "أنصار الله" على معظم المحافظات في شمال ووسط اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/اَذار 2015 عمليات عسكرية لدعم الحكومة اليمنية في استعادة تلك المناطق. وقد أودت الحرب، حتى نهاية عام 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تقدّر بـ126 مليار دولار، فيما أصبح 80% من السكان – البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250817/اليمن-قصف-جوي-إسرائيلي-يستهدف-محطة-لتوليد-الكهرباء-جنوب-صنعاء-1103834668.html
https://sarabic.ae/20221221/اليمن-والإمارات-يوقعان-اتفاقية-لإنشاء-محطة-طاقة-شمسية-في-عدن-بقدرة-120-ميغاوات-1071464066.html
https://sarabic.ae/20250806/هل-تحقق-الإصلاحات-الاقتصادية-التي-اتخذها-المركزي-اليمني-تحسنا-في-الأوضاع-المعيشية-وتهدئة-الشارع-1103449208.html
https://sarabic.ae/20250206/قيادي-بالانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-عدن-تعيش-وضعا-كارثيا-غياب-كامل-للخدمات-الرئيسية-والكهرباء-1097548729.html
https://sarabic.ae/20250422/مع-التدهور-المستمر-في-كافة-الخدمات-الأساسيةمن-ينقذ-اليمن-من-كارثة-اقتصادية-وإنسانية-قادمة؟-1099807315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060598429_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_12d3a0768301f8f5df465b3e574777d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الطاقة الشمسية, أنصار الله, اقتصاد, الحكومة اليمنية
أخبار اليمن الأن, الطاقة الشمسية, أنصار الله, اقتصاد, الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية تلجأ للطاقة الشمسية كحل استراتيجي لتوفير التيار الكهربائي دون انقطاع

09:40 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 09:42 GMT 02.09.2025)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirإقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
تابعنا عبر
حصري
دفعت الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المسؤولين نحو اعتماد الطاقة الشمسية كحل مستدام لتوفير الكهرباء بشكل مستمر، وذلك بدعم من الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود في توليد الكهرباء.
القاهرة - سبوتنيك. ويعود التحوّل إلى الطاقة الشمسية بعد أن توقفت صادرات النفط، التي كانت تشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، بسبب الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" على موانئ التصدير في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الكهرباء وسط أزمة مالية حادة، تأثرت بها الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.

ولاقت هذه المبادرة دعما من التحالف العربي، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف، بتمويل 4 محطات للطاقة الشمسية في مناطق يمنية عدة، توزعت بين العاصمة عدن، ومحافظة شبوة في الجنوب الشرقي، ومحافظة تعز في الجنوب الغربي ومحافظة الحُديدة.

تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
اليمن.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
17 أغسطس, 03:10 GMT
وأسهمت كلفة الوقود الكبيرة المستخدمة في محطات توليد الكهرباء التقليدية في تعزيز توجه الحكومة نحو الطاقة الشمسية، إذ أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك، في مايو/ أيار 2024، عن إنفاق الحكومة أكثر من تريليون و10 مليارات ريال على الوقود في عام 2023.

محطات الطاقة الشمسية

بدأت الحكومة اليمنية مشاريعها مع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في عدن، التي تم تدشينها في منتصف يوليو/ تموز 2024، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 600 ميغاواط في المستقبل. كما أفاد المتحدث باسم مؤسسة الكهرباء في عدن، نوار أبكر، أن "المشروع استغرق حوالي مليون و300 ألف ساعة عمل بمشاركة أكثر من 2000 عامل وفني، وقد تم تركيب أكثر من 211 ألف لوح شمسي".

وفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تم تدشينها بدعم من أبوظبي في الأسبوع الماضي، تم إضافة 120 ميغاواط جديدة ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 240 ميغاوات. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية احتياجات حوالي 687 ألف منزل سنويا، بالإضافة إلى تقليل نحو 142 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
اليمن والإمارات يوقعان اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميغاوات
21 ديسمبر 2022, 16:32 GMT
أما محطة الطاقة الشمسية الثانية في اليمن، تم إنشاؤها في محافظة شبوة، التي دُشنت بقدرة 53 ميغاواط، وتضم المحطة أكثر من 86 ألف لوح شمسي، وتستطيع توسيع قدرتها إلى 120 ميغاواط في المستقبل.

وتعتبر محطة "المخا" في محافظة تعز، من المشاريع المتميزة، حيث تم تدشين المرحلة الأولى بقدرة 20 ميغاواط في 2023، على مساحة 250 ألف متر مربع. بينما تجري حاليا المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تضاعف الطاقة الإنتاجية إلى 40 ميغاواط لتخدم نحو 200 ألف شخص.

كما تم تدشين محطة "الخوخة" في محافظة الحديدة في عام 2023، بقدرة 20 ميغاواط، وتُشغل أكثر من 32 ألف لوح شمسي على مساحة 403 آلاف متر مربع، مع خطة لرفع قدرتها إلى 40 ميغاواط في المستقبل.
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟
6 أغسطس, 16:44 GMT
ومن المتوقع أن تسهم محطات الطاقة الشمسية في تحسين مستوى المعيشة لليمنيين بشكل مباشر، من خلال توفير الكهرباء بشكل مستمر للمنازل، الأمر الذي يساعد السكان على إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أعلى.
كما تلعب هذه المحطات دورا حيويا في دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالكهرباء المستقرة، ما يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة، ويضمن استمرارية الرعاية الصحية الأساسية.
وتسهم هذه المشاريع في تمكين المدارس والمؤسسات التعليمية من العمل دون انقطاع، ما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومستقبل الطلاب. ووفقا للقائمين على هذه المبادرات، فإن محطات الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بتمويل إماراتي في اليمن، لا تعد مجرد مصدر للكهرباء النظيفة، بل تمثل نموذجا فعالا للتنمية المستدامة والاهتمام بالجانب الإنساني.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
قيادي بالانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": عدن تعيش وضعا كارثيا.. غياب كامل للخدمات الرئيسية والكهرباء
6 فبراير, 19:58 GMT
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، عبر منصة "إكس"، أن "بناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية يمثل مشاريع استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مؤكدا أن "الدعم الإماراتي يتجاوز حدود الإغاثة الطارئة إلى بناء بنية تحتية اقتصادية وخدمية مستدامة، تدفع بعجلة التنمية في المناطق المستفيدة".
وأضاف التميمي: "إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في عدن وشبوة يبلغ نحو 300 ميغاواط، قابلة للزيادة، بالإضافة إلى مشروع سد حسان في محافظة أبين، الجاري تنفيذه أيضا بتمويل إماراتي سخي، ما يجعلنا أمام مشاريع تنموية كبرى لم يشهد الجنوب مثيلا لها منذ عقود".
ويأتي هذا في ظل تهدئة هشة يشهدها اليمن منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الاول عام 2022، عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
مع التدهور المستمر في كافة الخدمات الأساسية..من ينقذ اليمن من كارثة اقتصادية وإنسانية قادمة؟
22 أبريل, 18:19 GMT
ويُعاني اليمن من صراع مستمر للعام العاشر على التوالي بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، وقد خلف هذا النزاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب توصيف الأمم المتحدة.
ومنذ سيطرة "أنصار الله" على معظم المحافظات في شمال ووسط اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/اَذار 2015 عمليات عسكرية لدعم الحكومة اليمنية في استعادة تلك المناطق. وقد أودت الحرب، حتى نهاية عام 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تقدّر بـ126 مليار دولار، فيما أصبح 80% من السكان – البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала