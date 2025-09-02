https://sarabic.ae/20250902/الحكومة-اليمنية-تلجأ-للطاقة-الشمسية-كحل-استراتيجي-لتوفير-التيار-الكهربائي-دون-انقطاع--1104408802.html

الحكومة اليمنية تلجأ للطاقة الشمسية كحل استراتيجي لتوفير التيار الكهربائي دون انقطاع

الحكومة اليمنية تلجأ للطاقة الشمسية كحل استراتيجي لتوفير التيار الكهربائي دون انقطاع

دفعت الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المسؤولين نحو اعتماد...

القاهرة - سبوتنيك. ويعود التحوّل إلى الطاقة الشمسية بعد أن توقفت صادرات النفط، التي كانت تشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، بسبب الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" على موانئ التصدير في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الكهرباء وسط أزمة مالية حادة، تأثرت بها الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.وأسهمت كلفة الوقود الكبيرة المستخدمة في محطات توليد الكهرباء التقليدية في تعزيز توجه الحكومة نحو الطاقة الشمسية، إذ أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك، في مايو/ أيار 2024، عن إنفاق الحكومة أكثر من تريليون و10 مليارات ريال على الوقود في عام 2023.محطات الطاقة الشمسيةوفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تم تدشينها بدعم من أبوظبي في الأسبوع الماضي، تم إضافة 120 ميغاواط جديدة ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 240 ميغاوات. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية احتياجات حوالي 687 ألف منزل سنويا، بالإضافة إلى تقليل نحو 142 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.أما محطة الطاقة الشمسية الثانية في اليمن، تم إنشاؤها في محافظة شبوة، التي دُشنت بقدرة 53 ميغاواط، وتضم المحطة أكثر من 86 ألف لوح شمسي، وتستطيع توسيع قدرتها إلى 120 ميغاواط في المستقبل.كما تم تدشين محطة "الخوخة" في محافظة الحديدة في عام 2023، بقدرة 20 ميغاواط، وتُشغل أكثر من 32 ألف لوح شمسي على مساحة 403 آلاف متر مربع، مع خطة لرفع قدرتها إلى 40 ميغاواط في المستقبل.ومن المتوقع أن تسهم محطات الطاقة الشمسية في تحسين مستوى المعيشة لليمنيين بشكل مباشر، من خلال توفير الكهرباء بشكل مستمر للمنازل، الأمر الذي يساعد السكان على إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أعلى.وتسهم هذه المشاريع في تمكين المدارس والمؤسسات التعليمية من العمل دون انقطاع، ما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومستقبل الطلاب. ووفقا للقائمين على هذه المبادرات، فإن محطات الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بتمويل إماراتي في اليمن، لا تعد مجرد مصدر للكهرباء النظيفة، بل تمثل نموذجا فعالا للتنمية المستدامة والاهتمام بالجانب الإنساني.وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، عبر منصة "إكس"، أن "بناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية يمثل مشاريع استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مؤكدا أن "الدعم الإماراتي يتجاوز حدود الإغاثة الطارئة إلى بناء بنية تحتية اقتصادية وخدمية مستدامة، تدفع بعجلة التنمية في المناطق المستفيدة".ويأتي هذا في ظل تهدئة هشة يشهدها اليمن منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الاول عام 2022، عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.ومنذ سيطرة "أنصار الله" على معظم المحافظات في شمال ووسط اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/اَذار 2015 عمليات عسكرية لدعم الحكومة اليمنية في استعادة تلك المناطق. وقد أودت الحرب، حتى نهاية عام 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تقدّر بـ126 مليار دولار، فيما أصبح 80% من السكان – البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.

